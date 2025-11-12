Υγεία & Ευεξία

Ευρώπη: Άνοδος 34% στις ψυχικές διαταραχές παιδιών και εφήβων

Η έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) αποκαλύπτει ότι πάνω από 30 εκατομμύρια παιδιά και έφηβοι στην Ευρώπη αντιμετωπίζουν ψυχικές διαταραχές, με αύξηση 34% από το 2010. Οι αγχώδεις διαταραχές σχεδόν διπλασιάστηκαν, ενώ η αυτοκτονία είναι η κύρια αιτία θανάτου στους νέους 15-29 ετών.

Παρά την αυξανόμενη ανάγκη, οι υπηρεσίες ψυχικής υγείας παραμένουν ανεπαρκείς, με σημαντικά κενά στην ποιότητα και την προσβασιμότητα. Η έκθεση του ΠΟΥ προτείνει εννέα δράσεις για τη βελτίωση της περίθαλψης, καλώντας σε άμεση και συντονισμένη δράση για την κάλυψη αυτών των αναγκών και την προώθηση ανθεκτικών συστημάτων υγείας.

Πάνω από 30 εκατομμύρια παιδιά και έφηβοι στην Ευρώπη, ζουν με κάποια ψυχική διαταραχή.

Οι ψυχικές παθήσεις πλήττουν περίπου ένα στα επτά παιδιά και εφήβους ή το 13,86% στην Περιφέρεια Ευρώπης του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), με τα κορίτσια να επιβαρύνονται περισσότερο. Χαρακτηριστικά, μία στις τέσσερις εφήβους ηλικίας 15–19 ετών αντιμετωπίζει κάποια ψυχική διαταραχή.

Η αυτοκτονία παραμένει η κύρια αιτία θανάτου μεταξύ των νέων ηλικίας 15–29 ετών, παρότι τα ποσοστά έχουν πέσει από το 2000. Τα αγόρια είναι πιθανότερο να πεθάνουν κατά την απόπειρα αυτοκτονίας, σε μεγαλύτερο ποσοστό απ΄ ότι τα κορίτσια.

