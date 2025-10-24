Ερευνητές ανακάλυψαν μέθοδο για καλλιέργεια βιολογικών δοντιών στο εργαστήριο

Ερευνητές από το King’s College του Λονδίνου έχουν κάνει σημαντικά βήματα προς την καλλιέργεια βιολογικών δοντιών στο εργαστήριο, μια ανακάλυψη που θα μπορούσε να εξαλείψει την ανάγκη για επεμβατικές οδοντιατρικές διαδικασίες. Η ομάδα της Ana Angelova Volponi πειραματίζεται με την ανάπτυξη δοντιών χρησιμοποιώντας υδρογέλη, η οποία προσομοιώνει το φυσικό περιβάλλον του στόματος.

Αυτή η μέθοδος επιτρέπει τη δημιουργία αρχέγονων δομών δοντιών σε μόλις οκτώ ημέρες. Αν και υπάρχουν προκλήσεις, όπως η αντικατάσταση των εμβρυϊκών κυττάρων ποντικού με ανθρώπινα, η προοπτική της δημιουργίας πραγματικών δοντιών από τα κύτταρα του ασθενούς φέρνει την αναγεννητική οδοντιατρική πιο κοντά στην πραγματικότητα.

Άλλες ερευνητικές ομάδες διερευνούν επίσης θεραπείες για την ενίσχυση της ανάπτυξης δοντιών, με στόχο κλινικές εφαρμογές στο εγγύς μέλλον.