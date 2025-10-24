Ερευνητές ανακάλυψαν μέθοδο για καλλιέργεια βιολογικών δοντιών στο εργαστήριο

Ερευνητές από το King’s College του Λονδίνου έχουν κάνει σημαντικά βήματα προς την καλλιέργεια βιολογικών δοντιών στο εργαστήριο, μια ανακάλυψη που θα μπορούσε να εξαλείψει την ανάγκη για επεμβατικές οδοντιατρικές διαδικασίες. Η ομάδα της Ana Angelova Volponi πειραματίζεται με την ανάπτυξη δοντιών χρησιμοποιώντας υδρογέλη, η οποία προσομοιώνει το φυσικό περιβάλλον του στόματος.
Αυτή η μέθοδος επιτρέπει τη δημιουργία αρχέγονων δομών δοντιών σε μόλις οκτώ ημέρες. Αν και υπάρχουν προκλήσεις, όπως η αντικατάσταση των εμβρυϊκών κυττάρων ποντικού με ανθρώπινα, η προοπτική της δημιουργίας πραγματικών δοντιών από τα κύτταρα του ασθενούς φέρνει την αναγεννητική οδοντιατρική πιο κοντά στην πραγματικότητα.
Άλλες ερευνητικές ομάδες διερευνούν επίσης θεραπείες για την ενίσχυση της ανάπτυξης δοντιών, με στόχο κλινικές εφαρμογές στο εγγύς μέλλον.
Αισιόδοξα είναι τα νέα για όσους φοβούνται τον οδοντίατρο καθώς επιστήμονες προχωρούν με ραγδαίους ρυθμούς τη δημιουργία βιολογικών δοντιών.
Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι εάν υλοποιηθεί η ανακάλυψη δεν θα απαιτείται για την αντικατάσταση ενός δοντιού επεμβατική χειρουργική επέμβαση.
Στο King’s College του Λονδίνου, η ερευνήτρια Ana Angelova Volponi και η ομάδα της πειραματίζονται εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες με δόντια που καλλιεργούνται σε εργαστήριο. Το 2013, η ομάδα πέτυχε να καλλιεργήσει ένα δόντι συνδυάζοντας κύτταρα ουλών ενήλικων ανθρώπων με «προγονικά» κύτταρα δοντιών από έμβρυο ποντικού – μια πρωτοποριακή μέθοδο για την εποχή της.
Φέτος, η Volponi ηγήθηκε μιας νέας μελέτης που επικεντρώνεται στο υλικό που χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη των δοντιών. Αντί για κολλαγόνο, η ομάδα χρησιμοποίησε υδρογέλη το οποίο αναπαριστά καλύτερα το φυσικό περιβάλλον ανάπτυξης ενός δοντιού στο στόμα. Μέσα σε αυτό το ικρίωμα, μικρές σφαίρες κυττάρων σχηματίζουν αρχέγονες οδοντικές δομές μέσα σε μόλις οκτώ ημέρες. Στο παρελθόν, αυτά τα «αρχέγονα δόντια» μεταφέρονταν σε ποντίκια, όπου ολοκληρώνονταν σε πλήρη δόντια με ρίζες και αδαμαντίνη.
Η αναγέννηση δοντιών υπόσχεται σημαντικά πλεονεκτήματα σε σχέση με τα σημερινά εμφυτεύματα: τα βιολογικά δόντια θα γίνονται δεκτά από τον οργανισμό χωρίς φλεγμονή, θα έχουν φυσική αίσθηση και ελαστικότητα, και θα μπορούν να ενσωματωθούν πλήρως στο οστό και στους συνδέσμους του στόματος.
Ωστόσο, η πρόκληση παραμένει. Η αντικατάσταση των εμβρυϊκών κυττάρων ποντικού με ανθρώπινα ενήλικα κύτταρα. Η Volponi οραματίζεται δύο μελλοντικές εφαρμογές. Είτε εμφύτευση δοντιού σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης, ώστε να ολοκληρωθεί μέσα στη γνάθο, είτε ανάπτυξη του δοντιού πλήρως σε εργαστήριο πριν την χειρουργική τοποθέτηση.
Άλλες ομάδες ερευνητών, όπως εκείνη του Κάτσου Τακαχάσι στην Ιαπωνία, πειραματίζονται με θεραπείες που χρησιμοποιούν αντισώματα για την ενίσχυση της ανάπτυξης δοντιών σε ανθρώπους, με στόχο κλινικές εφαρμογές μέσα στη δεκαετία.
Η προοπτική της δημιουργίας πραγματικών, βιολογικών δοντιών από τα ίδια κύτταρα του ασθενούς φαίνεται πλέον πιο κοντά από ποτέ, ανοίγοντας τον δρόμο για μια νέα εποχή στην αναγεννητική οδοντιατρική.
