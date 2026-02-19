Επικίνδυνες χημικές ενώσεις στα ακουστικά μεγάλων εταιρειών – Τι έδειξε η έρευνα

Τα φοράτε στη δουλειά, τα φοράτε στον ελεύθερο χρόνο σας, τα φοράτε για να χαλαρώσετε. Μπορεί ακόμη και να ιδρώσετε με αυτά στο γυμναστήριο.

Ωστόσο, μια έρευνα για τα ακουστικά διαπίστωσε ότι κάθε ζευγάρι που εξετάστηκε περιείχε ουσίες επικίνδυνες για την ανθρώπινη υγεία, συμπεριλαμβανομένων χημικών που μπορούν να προκαλέσουν καρκίνο, προβλήματα νευροανάπτυξης και θηλυκοποίηση των ανδρών.

Σύμφωνα με τον Guardian, ακόμη και προϊόντα από κορυφαίες μάρκες της αγοράς, όπως οι Bose, Panasonic, Samsung και Sennheiser, βρέθηκαν να περιέχουν επιβλαβείς χημικές ουσίες στη σύνθεση των πλαστικών από τα οποία είναι κατασκευασμένα.

Ακτιβιστές κατήγγειλαν μια «αποτυχία σε ολόκληρη την αγορά» και ζήτησαν ευρείες απαγορεύσεις ολόκληρων κατηγοριών χημικών ουσιών που διαταράσσουν το ενδοκρινικό σύστημα στα καταναλωτικά προϊόντα, καθώς και μεγαλύτερη διαφάνεια από τους κατασκευαστές σχετικά με το τι περιέχουν τα προϊόντα τους.

«Αυτές οι χημικές ουσίες δεν είναι απλώς πρόσθετα, ενδέχεται να μεταφέρονται από τα ακουστικά στο σώμα μας», δήλωσε η Καρολίνα Μπράμπτσοβα, χημικός ειδικός στην Arnika, μέλος του προγράμματος ToxFree LIFE for All, μιας σύμπραξης οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών από την Κεντρική Ευρώπη που πραγματοποίησε την έρευνα. «Η καθημερινή χρήση – ειδικά κατά τη διάρκεια της άσκησης, όταν υπάρχει θερμότητα και ιδρώτας – επιταχύνει αυτή τη μεταφορά απευθείας στο δέρμα. Παρόλο που δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος για την υγεία, η μακροχρόνια έκθεση – ιδιαίτερα για ευάλωτες ομάδες όπως οι έφηβοι – προκαλεί μεγάλη ανησυχία. Δεν υπάρχει “ασφαλές” επίπεδο για ενδοκρινικούς διαταράκτες που μιμούνται τις φυσικές μας ορμόνες», συμπλήρωσε.

Σε όλο τον κόσμο αυξάνεται η ανησυχία για τις πιθανές επιπτώσεις της ρύπανσης οικοσυστημάτων, ζώων και ανθρώπων με συνθετικές χημικές ουσίες, καθώς και για τους φόβους ότι συνδέονται με την παγκόσμια αύξηση των ποσοστών καρκίνου, παχυσαρκίας και υπογονιμότητας. Πολλές χημικές ουσίες που έχουν γίνει πανταχού παρούσες, όπως οι δισφαινόλες, οι φθαλικές ενώσεις και οι υπερφθοριωμένες και πολυφθοριωμένες αλκυλιωμένες ουσίες (PFAS), έχουν στην πορεία διαπιστωθεί ότι έχουν δραστικές βιολογικές επιπτώσεις. Παρ’ όλα αυτά, πολλές συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται στην κατασκευή καταναλωτικών προϊόντων, με μικρή δημόσια επίγνωση για το τι είναι και τι μπορεί να προκαλούν.

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι, ενώ οι μεμονωμένες δόσεις από συγκεκριμένες πηγές μπορεί να είναι χαμηλές, ένα «φαινόμενο κοκτέιλ» από καθημερινή, πολυπαραγοντική έκθεση ενδέχεται να δημιουργεί σοβαρούς μακροπρόθεσμους κινδύνους για την υγεία. Οι ακτιβιστές του προγράμματος ToxFree δήλωσαν ότι αποφάσισαν να ερευνήσουν την παρουσία τέτοιων χημικών στα ακουστικά επειδή οι συσκευές αυτές «έχουν μετατραπεί από περιστασιακά αξεσουάρ σε απαραίτητα εργαλεία», που φοριούνται για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Κίνδυνοι για ορμονικές διαταραχές και καρκίνους

Οι ερευνητές αγόρασαν 81 ζευγάρια «ψειρών» (in-ear) και κλειστού τύπου (over-ear) ακουστικών, τα οποία διατίθενται στην αγορά της Τσεχίας, της Σλοβακίας, της Ουγγαρίας, της Σλοβενίας και της Αυστρίας, ή από τις διαδικτυακές αγορές Shein και Temu, και τα υπέβαλαν σε εργαστηριακή ανάλυση, ελέγχοντάς τα για ένα εύρος επιβλαβών χημικών ουσιών. «Επικίνδυνες ουσίες εντοπίστηκαν σε κάθε προϊόν που εξετάστηκε», ανέφεραν.

Η δισφαινόλη Α (BPA) εμφανίστηκε στο 98% των δειγμάτων, ενώ το υποκατάστατό της, η δισφαινόλη S (BPS), βρέθηκε σε περισσότερα από τα 3/4. Οι BPA και BPS, συνθετικές χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται για τη σκλήρυνση των πλαστικών, μιμούνται τη δράση των οιστρογόνων στους οργανισμούς, προκαλώντας μια σειρά από αρνητικές επιπτώσεις, όπως θηλυκοποίηση των ανδρών, πρόωρη ήβη στα κορίτσια και καρκίνο. Προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει ότι οι δισφαινόλες μπορούν να μεταφερθούν από συνθετικά υλικά στον ιδρώτα και να απορροφηθούν μέσω του δέρματος.

«Δεδομένης της παρατεταμένης επαφής με το δέρμα που σχετίζεται με τη χρήση ακουστικών, η δερματική έκθεση αποτελεί σημαντική οδό και είναι λογικό να υποθέσουμε ότι παρόμοια μεταφορά BPA και των υποκατάστατών της μπορεί να συμβαίνει από τα εξαρτήματα των ακουστικών απευθείας στο δέρμα του χρήστη», ανέφεραν οι ερευνητές.

Στα ακουστικά που εξετάστηκαν βρέθηκαν επίσης:

φθαλικές ενώσεις , ισχυρές αναπαραγωγικές τοξίνες που μπορούν να επηρεάσουν τη γονιμότητα

, ισχυρές αναπαραγωγικές τοξίνες που μπορούν να επηρεάσουν τη γονιμότητα χλωριωμένες παραφίνες, που έχουν συνδεθεί με βλάβες στο ήπαρ και τους νεφρούς

βρωμιούχα και οργανοφωσφορικά φλογοεπιβραδυντικά, τα οποία έχουν παρόμοιες ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής με τις δισφαινόλες

Τα περισσότερα, ωστόσο, βρέθηκαν μόνο σε ίχνη.

Η έρευνα για τα ακουστικά είναι η τρίτη που πραγματοποιήθηκε από το πρόγραμμα ToxFree. Προηγούμενες έρευνες εντόπισαν δισφαινόλη Α, γνωστό διαταράκτη ορμονών, σε πιπίλες για βρέφη — ακόμη και σε κάποιες που έφεραν την ένδειξη «χωρίς BPA» — και διαπίστωσαν ότι ένα στα τρία ζευγάρια γυναικείων εσωρούχων περιείχε τοξικές χημικές ουσίες.

Πηγή: Guardian / ethnos.gr