ΕΟΦ ανακαλεί παρτίδα φαρμάκου για τη λευχαιμία

Ο ΕΟΦ ανακοίνωσε την ανάκληση της παρτίδας H0444C του φαρμάκου NILOTINIB TEVA 200mg, με ημερομηνία λήξης 07/2027, που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της χρόνιας μυελογενούς λευχαιμίας, καθώς κατά τον έλεγχο σταθερότητας διαπιστώθηκε απόκλιση στις προδιαγραφές διαλυτοποίησης. Η εταιρεία TEVA HELLAS καλείται να αποσύρει άμεσα την παρτίδα από την αγορά και να ενημερώσει τους αποδέκτες της.

Πιο αναλυτικά

Ο ΕΟΦ ανακοίνωσε την ανάκληση παρτίδας φαρμάκου που λαμβάνεται για τη θεραπεία της λευχαιμίας, καθώς βρέθηκαν στοιχεία εκτός προδιαγραφών.

Συγκεκριμένα, ο ΕΟΦ ανακαλεί την παρτίδα H0444C με ημερ. λήξης 07/2027 του φαρμάκου NILOTINIB TEVA caps 200mg/cap BT x 112, καθώς το αποτέλεσμα της διαλυτοποίησης (dissolution), ήταν εκτός προδιαγραφών κατά τη μελέτη σταθερότητας της παρτίδας.

Η εταιρεία TEVA HELLAS ΑΕ οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με τους αποδέκτες της παρτίδας και να την αποσύρει από την αγορά σε εύλογο χρονικό διάστημα. Τα σχετικά παραστατικά τηρούνται για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών και τίθενται υπόψη του ΕΟΦ, εφόσον ζητηθούν.

Το συγκεκριμένο φάρμακο χορηγείται για τη θεραπεία ενηλίκων και παιδιατρικών ασθενών με χρόνια μυελογενή λευχαιμία (ΧΜΛ).