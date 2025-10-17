ΕΟΔΥ: Ποιοι οφείλουν να εμβολιαστούν για την COVID-19

Το άρθρο αναφέρει ότι, παρόλο που η COVID-19 μοιάζει πλέον με ήπια αναπνευστική νόσο για πολλούς, ο ιός συνεχίζει να προκαλεί σοβαρή νόσηση και θανάτους, κυρίως σε ηλικιωμένους και άτομα με υποκείμενα νοσήματα. Ο ΕΟΔΥ υπογραμμίζει τη σημασία του εμβολιασμού για τις ευάλωτες ομάδες, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων άνω των 60 ετών, όσων έχουν υποκείμενα προβλήματα υγείας, εγκύων με υποκείμενα νοσήματα και επαγγελματιών υγείας.

Για την περίοδο 2025-2026, συνιστάται η χορήγηση μιας δόσης του επικαιροποιημένου εμβολίου, με επιπλέον δόση για άτομα άνω των 75 ετών. Το άρθρο επισημαίνει επίσης τη σημασία της τήρησης μέτρων πρόληψης, όπως η χρήση μάσκας και η καλή υγιεινή, τονίζοντας ότι ο εμβολιασμός παραμένει το πιο αποτελεσματικό μέσο πρόληψης σοβαρής νόσησης και θανάτου.

Ο ΕΟΔΥ καλεί όλους όσους ανήκουν στις ευάλωτες κατηγορίες να προγραμματίσουν τον εμβολιασμό τους για να προστατεύσουν τον εαυτό τους και την κοινότητα.

Αν και για τους περισσότερους η λοίμωξη COVID-19 σήμερα μοιάζει με μια ήπια αναπνευστική νόσο, ο ιός δεν έχει πάψει να προκαλεί σοβαρή νόσηση και θανάτους.

Καθημερινά, στον ΕΟΔΥ καταγράφονται περιστατικά σοβαρής νόσησης και θανάτου, κυρίως σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας ή με υποκείμενα νοσήματα

” Αυτή η πραγματικότητα μας υπενθυμίζει ότι, παρά τη βελτίωση της επιδημιολογικής εικόνας, η προστασία των πιο ευάλωτων παραμένει προτεραιότητα”, τονίζει ο ΕΟΔΥ, υπογραμμίζοντα ςτην ανάγκη έγαιρου εμβολιασμού των ευάλωτων ομάδων κατά της COVID-19.

Από την αρχή της κυκλοφορίας του ιού SARS-CoV-2 παγκοσμίως, η ανοσία του πληθυσμού έχει αυξηθεί, λόγω τόσο της ανοσίας που αποκτήθηκε μέσω του εμβολιασμού, όσο και της επίκτητης ανοσίας μετά από τη μόλυνση με τον ιό. Καθώς η νόσος COVID-19 μεταπίπτει σε ενδημική νόσο, τα εμβολιαστικά προγράμματα για την χρονική περίοδο 2025-2026 επικεντρώνονται στην ανοσοποίηση των ευάλωτων ατόμων με κίνδυνο σοβαρής νόσησης και επιπλοκών.

Σύμφωνα με τις συστάσεις της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, για την χρονική περίοδο 2025/26, σε αυξημένο κίνδυνο για σοβαρή νόσο από τον ιό SARS-CoV-2 είναι:

άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω,

6 μηνών έως 59 ετών με υποκείμενα νοσήματα και καταστάσεις που αυξάνουν τον κίνδυνο σοβαρής νόσου και άτομα με ανοσοκαταστολή.

Επιπρόσθετα, συνιστάται ο εμβολιασμός των εγκύων γυναικών με υποκείμενα νοσήματα που αυξάνουν τον κίνδυνο της σοβαρής νόσου καθώς και των επαγγελματιών υγείας.

Ο εμβολιασμός για την χρονική περίοδο 2025/26 θα γίνει με μία δόση του επικαιροποιημένου εμβολίου LP.8.1 σε ανοσοεπαρκή άτομα ηλικίας 5 ετών και άνω (mRNA BioNTech/Pfizer, Comirnaty, LP.8.1.). Ειδικά για τα άτομα ηλικίας 75 ετών και άνω συνιστάται η χορήγηση μιας επιπλέον δόσης του εμβολίου με μεσοδιάστημα 6 μηνών από τον προηγούμενο εμβολιασμό. Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να προγραμματίσουν το ραντεβού τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας emvolio.gov.gr ή μέσω των φαρμακείων.

Στα λοιπά μέτρα πρόληψης μετάδοσης του ιού SARs-Cov-2 περιλαμβάνονται:

η κατ’ οίκον παραμονή στο σπίτι κατά τη διάρκεια της ανάρρωσης,

η σωστή εφαρμογή των μέτρων αναπνευστικής υγιεινής και υγιεινής των χεριών,

ο συχνός αερισμός των εσωτερικών χώρων και η τακτική καθαριότητα και απολύμανση επιφανειών και αντικειμένων που χρησιμοποιούνται συχνά.

‘Ατομα με υψηλό κίνδυνο σοβαρής νόσου, καθώς και οι φροντιστές και οι στενές επαφές τους, μπορούν να κάνουν χρήση μάσκας προσώπου όταν βρίσκονται σε πολυσύχναστους δημόσιους χώρους.

“Αν και ο ιός SARS-CoV-2 κυκλοφορεί επί του παρόντος σε χαμηλά επίπεδα στην ΕΕ/ΕΟΧ, η συχνότητά του αναμένεται να αυξηθεί τις επόμενες εβδομάδες. Ο εμβολιασμός παραμένει το πιο αποτελεσματικό μέσο πρόληψης σοβαρής νόσησης και θανάτου. Ο έγκαιρος εμβολιασμός των ευάλωτων συμπολιτών μας προστατεύει ζωές και ενισχύει την κοινή μας ασπίδα απέναντι στην COVID-19”, τονίζει ο ΕΟΔΥ. Καλεί όλους όσους εμπίπτουν στις κατηγορίες για τις οποίες υπάρχει σύσταση εμβολιασμού να προγραμματίσουν τον εμβολιασμό τους άμεσα, ώστε να προστατεύσουν τον εαυτό τους και τους γύρω τους.

“Κάθε εμβολιασμός είναι ένα ακόμη βήμα για να κρατήσουμε την COVID-19 υπό έλεγχο — για μια κοινωνία υγιή, ενεργή και προστατευμένη”, καταλήγει ο ΕΟΔΥ.