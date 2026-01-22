Εντελώς νέα αρχή!

Η νέα, ολοκληρωμένη σειρά 7 προϊόντων καθαρισμού και τόνωσης έχει σχεδιαστεί για να δίνει προσαρμοσμένες λύσεις ανάλογα με την ανάγκη κάθε δέρματος. Συνδυάζοντας σύγχρονα συστατικά και δημιουργώντας προηγμένες συνθέσεις, η σειρά υπόσχεται δέρμα καθαρό και φρέσκο, έτοιμο να υποδεχθεί κάθε ρουτίνα περιποίησης.

4 προϊόντα, 4 υφές. Ο απόλυτος καθαρισμός

Micellar Water. Με πρεβιοτικά και εκχύλισμα αγγουριού. Το πρώτο βήμα για ήπιο καθαρισμό προσώπου, ματιών και χειλιών. Αναζωογονεί, προσφέρει αίσθηση φρεσκάδας και ενισχύει το μικροβίωμα της επιδερμίδας προστατεύοντάς την από εξωτερικούς βλαπτικούς παράγοντες.

Cleansing Oil. Oil-to-Milk σύνθεση με σκουαλάνιο, για τον καθαρισμό προσώπου, ματιών και χειλιών. Απομακρύνει μακιγιάζ, ρύπους και υπολείμματα αντηλιακού, χωρίς να αφήνει ίχνη λιπαρότητας. Χαρίζει λάμψη και φωτεινότητα. Ιδανική επιλογή για τη ρουτίνα διπλού καθαρισμού.

Cleansing Gel. Με υαλουρονικό οξύ και εκχύλισμα green caviar.

Καθαρίζει σε βάθος και απομακρύνει αποτελεσματικά μακιγιάζ, σκόνη και ρύπους. Διατηρεί την επιδερμίδα ενυδατωμένη και την αναζωογονεί, χωρίς να διαταράσσει τη φυσική ισορροπία της.

Cleansing Emulsion. Με ceramides & εκχύλισμα λευκού νούφαρου.

Γαλάκτωμα που καθαρίζει απαλά τους ρύπους, περίσσεια σμήγματος, μακιγιάζ και υπολείμματα προϊόντων. Ενισχύει τον προστατευτικό φραγμό της επιδερμίδας, την καταπραΰνει και την αφήνει απαλή και ενυδατωμένη.

Τόνωση & προετοιμασία. Το επόμενο βήμα

Tonic Lotion. Με υαλουρονικό & εκχύλισμα French rose.

Δεσμεύει την υγρασία στην επιδερμίδα και έχει αντιοξειδωτικές και τονωτικές ιδιότητες. Καταπραΰνει άμεσα την ξηρή ή ευαίσθητη επιδερμίδα χαρίζοντας λάμψη και φρεσκάδα.

Tonic Lotion. Oily Skin. Με σαλικυλικό οξύ & εκχύλισμα λεμονομυρτιάς. Ειδικά σχεδιασμένη για λιπαρά και μικτά δέρματα. Προσφέρει ήπια απολέπιση, καθαρίζει τους πόρους από το σμήγμα, μειώνει τη λιπαρότητα και την ανεπιθύμητη «γυαλάδα» της επιδερμίδας, βελτιώνει την όψη της, χαρίζει λάμψη και φωτεινότητα.

Milky Toner.Με νιασιναμίδη και εκχύλισμα λευκής παιώνιας. Λεπτόρευστο toner, που εφαρμόζεται αμέσως μετά τον καθαρισμό. Ενυδατώνει σε βάθος, συμβάλλει στη διατήρηση της ελαστικότητας της επιδερμίδας, ενισχύει τον επιδερμικό φραγμό, βελτιώνει ορατά την υφή της και καταπραΰνει. Προσφέρει λάμψη, αντιοξειδωτική προστασία και ομοιομορφία στον τόνο του δέρματος, προετοιμάζοντας το δέρμα για τα επόμενα βήματα περιποίησης.

Γιατί ο καθαρισμός είναι… το ήμισυ του παντός σε κάθε ρουτίνα ομορφιάς!

Τα βρίσκετε όλα στο e–shop www.tzimas–cosmetics.gr και στα 3 φυσικά καταστήματα της Tzimas Cosmetics στη Θεσσαλονίκη