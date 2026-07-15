Διατροφή για άτομα άνω των 60 ετών: Τα θρεπτικά συστατικά-κλειδιά

Το άρθρο επισημαίνει ότι μετά τα 60 οι διατροφικές ανάγκες αλλάζουν, καθώς μειώνονται οι θερμίδες αλλά αυξάνεται η σημασία ορισμένων θρεπτικών συστατικών για την πρόληψη της κακοσιτισμού, της μυϊκής απώλειας και των καταγμάτων. Δίνει έμφαση στην επαρκή πρόσληψη πρωτεΐνης, φυτικών ινών, ασβεστίου, βιταμίνης D και Β12, καθώς και αντιοξειδωτικών και υγρών, ενώ προτείνει πρακτικές λύσεις για δυσκολίες στη μάσηση, στην κινητικότητα και στη μοναξιά, μαζί με τακτική άσκηση για καλύτερη υγεία και λειτουργικότητα.

Πιο αναλυτικά

Το σώμα μας χρειάζεται διαφορετικές ποσότητες θρεπτικών συστατικών σε κάθε στάδιο της ζωής για την ανάπτυξη, τη συντήρηση και την αποκατάστασή του. Καθώς οι άνθρωποι μεγαλώνουν, βιώνουν φυσιολογικές αλλαγές που αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης κακοσιτισμού. Αυτές οι ελλείψεις μπορούν να οδηγήσουν σε χρόνια κόπωση, απώλεια μνήμης, κατάγματα, αδυναμία και άλλα σοβαρά προβλήματα υγείας.

Αν και οι ανάγκες σε θερμίδες τείνουν να μειώνονται με την πάροδο των ετών, η ανάγκη του οργανισμού για ορισμένα θρεπτικά συστατικά αυξάνεται ή παραμένει σταθερή. Αυτό καθιστά απαραίτητη τη στροφή προς τρόφιμα υψηλής θρεπτικής αξίας.

Τα θρεπτικά συστατικά που απαιτούν προσοχή

Η διασφάλιση των παρακάτω στοιχείων είναι κρίσιμη για τη διατήρηση της υγείας των ατόμων άνω των 60 ετών:

Πρωτεΐνη και η μάχη με τη σαρκοπενία

Η επαρκής πρόσληψη πρωτεΐνης είναι συχνά δύσκολη για τους ηλικιωμένους λόγω μειωμένης όρεξης, προβλημάτων μάσησης ή οικονομικών περιορισμών. Η έλλειψή της μπορεί να προκαλέσει οιδήματα, μείωση της μυϊκής μάζας, θαμπό δέρμα και εύθραυστα μαλλιά.

Ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι η σαρκοπενία (sarcopenia), δηλαδή η σταδιακή απώλεια μυϊκής μάζας που αυξάνει τον κίνδυνο πτώσεων και περιορίζει την αυτονομία.

Οι ενήλικες χρειάζονται γενικά 0,8 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά κιλό σωματικού βάρους.

Ωστόσο, οι μεγαλύτεροι ενήλικες συχνά χρειάζονται περισσότερη πρωτεΐνη για την ανάρρωση από χειρουργικές επεμβάσεις ή την επούλωση πληγών.

Η έρευνα δείχνει ότι η κατανάλωση 20-30 γραμμαρίων πρωτεΐνης σε κάθε γεύμα μειώνει τον κίνδυνο σαρκοπενίας. Καλές πηγές είναι το κρέας, τα ψάρια, τα αυγά, τα γαλακτοκομικά, οι ξηροί καρποί και τα όσπρια.

Φυτικές ίνες

Οι φυτικές ίνες βρίσκονται στα φρούτα, τα λαχανικά, στα προϊόντα ολικής άλεσης και στα όσπρια. Σε αντίθεση με άλλα συστατικά των τροφών, όπως τα λίπη, οι πρωτεΐνες και οι υδατάνθρακες, τα οποία το σώμα μας τα διασπά στα βασικά δομικά συστατικά τους και τα απορροφά, οι φυτικές ίνες δεν απορροφώνται κατά την πέψη. Παρ’ όλα αυτά, η επίδρασή τους στον οργανισμό μας είναι αξιοσημείωτη. Credit: 123RF

Οι φυτικές ίνες βοηθούν στην κινητικότητα του εντέρου, προλαμβάνουν τη δυσκοιλιότητα και βελτιώνουν τα επίπεδα γλυκόζης και χοληστερόλης στο αίμα. Οι άνδρες άνω των 50 ετών χρειάζονται 28 γραμμάρια την ημέρα, ενώ οι γυναίκες της ίδιας ηλικιακής ομάδας 22 γραμμάρια. Η εισαγωγή τους στη διατροφή πρέπει να γίνεται σταδιακά για την αποφυγή γαστρεντερικών ενοχλήσεων.

Ασβέστιο και βιταμίνη D

Αυτά τα δύο συστατικά είναι σύμμαχοι των οστών. Η έλλειψή τους οδηγεί σε οστεοπενία και οστεοπόρωση, αυξάνοντας κατακόρυφα τον κίνδυνο καταγμάτων. Τα γαλακτοκομικά, το μπρόκολο και το λάχανο είναι πλούσια σε ασβέστιο. Η βιταμίνη D συντίθεται από τον ήλιο, αλλά επειδή η ικανότητα αυτή φθίνει με τα χρόνια, συχνά απαιτείται η λήψη της από τροφές (λιπαρά ψάρια, κρόκος αυγού) ή συμπληρώματα.

Η βιταμίνη D συντίθεται από τον ήλιο, αλλά επειδή η ικανότητα αυτή φθίνει με τα χρόνια, συχνά απαιτείται η λήψη της από τροφές (λιπαρά ψάρια, κρόκος αυγού) ή συμπληρώματα.. Credit: 123RF

Προσοχή: Η υπερβολική λήψη συμπληρωμάτων μπορεί να είναι επιβλαβής. Τα όρια ασφαλείας είναι έως 2.000 mg ασβεστίου και 100 μικρογραμμάρια βιταμίνης D ημερησίως, πάντα κατόπιν ιατρικής συμβουλής.

Βιταμίνη Β12

Έως και το 15% των ηλικιωμένων παρουσιάζει έλλειψη σε βιταμίνη Β12, ενώ ένας στους πέντε βρίσκεται σε κίνδυνο. Η έλλειψη οφείλεται συχνά στην ατροφική γαστρίτιδα (μείωση των οξέων του στομάχου που απαιτούνται για την απορρόφησή της).

Η βιταμίνη Β12, γνωστή και ως κοβαλαμίνη, είναι μια απαραίτητη υδατοδιαλυτή βιταμίνη που παίζει καθοριστικό ρόλο στη λειτουργία του νευρικού συστήματος, την παραγωγή ερυθρών αιμοσφαιρίων και τον μεταβολισμό των κυττάρων. Ο ανθρώπινος οργανισμός δεν μπορεί να τη συνθέσει, γι’ αυτό πρέπει να λαμβάνεται μέσω της διατροφής ή συμπληρωμάτων. Credit: 123RF

Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν κόπωση, απώλεια όρεξης, μνήμης, μυρμήγκιασμα στα άκρα, ακόμη και κατάθλιψη ή άνοια. Η Β12 βρίσκεται φυσικά μόνο σε ζωικά προϊόντα και εμπλουτισμένα τρόφιμα, δηλαδή τρόφιμα ενισχυμένα με θρεπτικά συστατικά (π.χ. ενισχυμένα με βιταμίνες/μέταλλα)

Αντιοξειδωτικά

Οι βιταμίνες C και E, καθώς και μέταλλα όπως ο ψευδάργυρος, ο χαλκός και το σελήνιο, εξουδετερώνουν τις ελεύθερες ρίζες, προστατεύοντας από τον καρκίνο και τις καρδιοπάθειες. Παράλληλα, καθυστερούν την εμφάνιση καταρράκτη και εκφύλισης της ωχράς κηλίδας. Η κατανάλωση 3-5 φλιτζανιών κόκκινων, πορτοκαλί και μωβ φρούτων και λαχανικών καθημερινά καλύπτει πλήρως αυτές τις ανάγκες.

Ο κίνδυνος της αφυδάτωσης

Η αφυδάτωση αποτελεί μείζον πρόβλημα, ιδιαίτερα για άτομα άνω των 85 ετών. Αυτό συμβαίνει επειδή με το γήρας μειώνεται το αίσθημα της δίψας, αλλάζουν οι λειτουργίες των νεφρών και των ορμονών, ή λόγω παρενεργειών από φάρμακα. Πολλές φορές, οι ηλικιωμένοι αποφεύγουν το νερό εσκεμμένα λόγω φόβου για την ακράτεια ή τον πόνο της αρθρίτιδας κατά τη μετακίνηση.

Εκτός από το νερό, η ενυδάτωση μπορεί να ενισχυθεί με σούπες, smoothies, γάλα, καθώς και με μέτρια κατανάλωση καφέ ή τσαγιού. Credit: 123RF

Η σοβαρή αφυδάτωση μπορεί να οδηγήσει από έντονη δυσκοιλιότητα μέχρι νοητική σύγχυση ή πτώση της πίεσης. Ο καλύτερος δείκτης ενυδάτωσης είναι το χρώμα των ούρων, το οποίο πρέπει να είναι ανοιχτό κίτρινο. Εκτός από το νερό, η ενυδάτωση μπορεί να ενισχυθεί με σούπες, smoothies, γάλα, καθώς και με μέτρια κατανάλωση καφέ ή τσαγιού.

Στρατηγικές για την καθημερινότητα

Οι σωματικές αλλαγές μπορούν να δυσκολέψουν την προετοιμασία του φαγητού. Δείτε μερικές πρακτικές λύσεις:

Δυσκολία στη μάθηση/κατάποση: Επιλέξτε μαλακές τροφές (αυγά σκραμπλ, γιαούρτι, smoothies) και προσθέστε υγρασία ή υγιεινά λίπη (ζωμούς, ελαιόλαδο, αβοκάντο) για να γλιστράει η τροφή πιο εύκολα.

Μείωση γεύσης και όσφρησης: Ενισχύστε τα αρώματα χρησιμοποιώντας βότανα και μπαχαρικά (ρίγανη, βασιλικό, δεντρολίβανο, κύμινο, λεμόνι) αντί για αλάτι.

Credit: 123RF

Περιορισμένη κινητικότητα (Αρθρίτιδα κ.λπ.): Χρησιμοποιήστε προ-κομμένα κατεψυγμένα ή κονσερβοποιημένα λαχανικά, μαγειρέψτε καθιστοί σε τραπέζι και επενδύστε σε ηλεκτρικά ανοιχτήρια ή ειδικά εργαλεία κουζίνας.

Κοινωνική απομόνωση: Η μοναξιά αυξάνει τον κίνδυνο κακοσιτισμού. Επιδιώξτε να τρώτε μαζί με φίλους, γείτονες ή συγγενείς, ακόμα και μέσω μιας βιντεοκλήσης.

Η σημασία της φυσικής δραστηριότητας

Η άσκηση έχει άμεσα διατροφικά οφέλη. Οι ειδικοί συνιστούν 150 λεπτά φυσικής δραστηριότητας την εβδομάδα (αεροβική, ασκήσεις ισορροπίας και ενδυνάμωσης). Η κίνηση αυξάνει τις ενεργειακές ανάγκες, τονώνει την όρεξη, βελτιώνει την πέψη και ανακουφίζει από τη δυσκοιλιότητα.

Το άρθρο αυτό έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και βασίζεται σε γενικές κατευθυντήριες οδηγίες. Για εξατομικευμένες συμβουλές, συμβουλευτείτε τον προσωπικό σας γιατρό ή έναν εγγεγραμμένο διαιτολόγο-διατροφολόγο.

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Διαβάστε το αρχικό δημοσίευμα Οδηγός διατροφής για άτομα άνω των 60 ετών: Τα θρεπτικά συστατικά «κλειδιά» στο InStyle.