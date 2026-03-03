Διανοίγεται η πρόσβαση σε εξειδικευμένες ογκολογικές θεραπείες – Πρωτοποριακό το «Παπαγεωργίου»

Πρόσβαση σε μια σύγχρονη και υψηλής ακρίβειας αντικαρκινική θεραπεία αποκτούν πλέον οι ασθενείς της Βόρειας Ελλάδας, καθώς το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου και το Τμήμα Ακτινοθεραπείας έλαβαν την επίσημη έγκριση από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) και το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας (ΚΕΣΥ) για την παροχή Στερεοτακτικής Ακτινοθεραπείας Σώματος (SBRT).

Η εξέλιξη αυτή δίνει τη δυνατότητα στους ογκολογικούς ασθενείς να λαμβάνουν μια κορυφαίου επιπέδου, προηγμένη, εξατομικευμένη θεραπεία και μάλιστα στον δημόσιο φορέα. Το Γ.Ν. Παπαγεωργίου είναι πλέον το πρώτο δημόσιο νοσοκομείο στη Βόρεια Ελλάδα που διαθέτει τη σχετική άδεια, ενισχύοντας ουσιαστικά τις θεραπευτικές επιλογές, την ασφάλεια και την ποιότητα φροντίδας που προσφέρονται στους ασθενείς.

Τι είναι η στερεοτακτική ακτινοθεραπεία σώματος

Η Στερεοτακτική Ακτινοθεραπεία Σώματος αποτελεί μία από τις πιο σύγχρονες και στοχευμένες μεθόδους ακτινοθεραπείας, επιτρέποντας τη χορήγηση πολύ υψηλών δόσεων με εξαιρετική ακρίβεια σε περιορισμένο αριθμό συνεδριών, συνήθως από μία έως πέντε. Η τεχνική αυτή εφαρμόζεται σε επιλεγμένες βλάβες, όπως στον πνεύμονα, το ήπαρ, τη σπονδυλική στήλη, τον νεφρό, τα επινεφρίδια, το πάγκρεας και άλλες περιοχές υπό προϋποθέσεις, προσφέροντας θεραπευτικό όφελος με ταυτόχρονη μέγιστη προστασία των υγιών ιστών.

Η εξασφάλιση αυτής της άδειας αποτελεί αποτέλεσμα πολυετούς, συστηματικής προσπάθειας της ομάδας ιατρικών, φυσικών και χειριστών-τεχνολόγων του Τμήματος Ακτινοθεραπείας. Η συνεχής εκπαίδευση, η υιοθέτηση διεθνών πρωτοκόλλων θεραπείας και ποιότητας, καθώς και ο σύγχρονος τεχνολογικός εξοπλισμός συνέβαλαν καθοριστικά στην ωρίμανση και πιστοποίηση της υπηρεσίας.

Νέα εποχή υψηλής φροντίδας

Αναφερόμενη στη νέα εποχή υψηλής ακρίβειας και φροντίδας που ξεκινά για τους ασθενείς στο Γ.Ν. Παπαγεωργίου, η Ακτινοθεραπεύτρια – Ογκολόγος Μαρία Τοπαλίδου, Διευθύντρια του Τμήματος Ακτινοθεραπείας σημείωσε: «Η στερεοτακτική ακτινοθεραπεία είναι ένα σημαντικό εργαλείο στην αντιμετώπιση όγκων με μέγιστη ακρίβεια και ελάχιστη επιβάρυνση για τον ασθενή. Με αυτή την άδεια, ανοίγουμε την πρόσβαση σε θεραπείες υψηλής τεχνολογίας για όλους». Από την πλευρά της, η Ακτινοφυσικός Χιονία Κωδωνά, Προϊσταμένη Ιατρικής Φυσικής του Τμήματος Ακτινοθεραπείας συμπλήρωσε: «Ήταν μια συλλογική προσπάθεια που απαιτούσε σχεδιασμό, τεκμηρίωση, δοκιμές και επιμονή. Είμαστε υπερήφανοι που συμβάλλουμε στην εξέλιξη της δημόσιας ακτινοθεραπείας.»

Το Τμήμα Ακτινοθεραπείας του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου παραμένει σταθερά προσανατολισμένο στην ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών, με αδιαπραγμάτευτο στόχο την ποιότητα, την ασφάλεια και την επιστημονική αριστεία προς όφελος των ασθενών.