Διαμαρτυρία προσωπικού για αύξηση γαστρεντερίτιδας στο «Αττικόν» – Η αντίδραση του νοσοκομείου

Συναγερμό για περιστατικά γαστρεντερίτιδας στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν» σημαίνει το Σωματείο Εργαζομένων του νοσοκομείου, το οποίο σε ανακοίνωσή του καταγγέλλει «επιβεβαιωμένη ενδονοσοκομειακή έξαρση από νοροϊό», με κρούσματα σε υγειονομικούς, ασθενείς και συνοδούς.

Σύμφωνα με το Σωματείο, η κατάσταση δεν μπορεί να αποσυνδεθεί από τις συνθήκες λειτουργίας του νοσοκομείου, καθώς όπως υποστηρίζει, η μόνιμη υπερπληρότητα, τα ράντζα στους διαδρόμους και η υποστελέχωση επιτείνουν το πρόβλημα και δυσχεραίνουν την εφαρμογή μέτρων απομόνωσης και περιορισμού της διασποράς.

«Πώς θα εφαρμοστούν τα μέτρα απομόνωσης, περιορισμού μετακινήσεων, ξεχωριστής χρήσης τουαλέτας και αυστηρής υγιεινής, όταν δεκάδες ασθενείς νοσηλεύονται σε ράντζα στους διαδρόμους, χωρίς στοιχειώδεις υποδομές;» αναφέρει χαρακτηριστικά το Σωματείο στην ανακοίνωσή του.

Οι εργαζόμενοι ζητούν, μεταξύ άλλων, τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς, την απομάκρυνση από την εργασία των συμπτωματικών εργαζομένων, την επάρκεια μέσων ατομικής προστασίας και υλικών απολύμανσης, καθώς και την αντιμετώπιση του προβλήματος των ράντζων.

Παράλληλα, το Σωματείο ζητεί εκτάκτως, με πολιτική απόφαση του υπουργείου Υγείας, να αποδεσμευτεί το «Αττικόν» από το πρόγραμμα Γενικής Εφημερίας του λεκανοπεδίου, τουλάχιστον για την επόμενη εφημερία του Σαββάτου 30 Μαΐου, υποστηρίζοντας ότι νέες εισαγωγές και νέα ράντζα θα επιβαρύνουν περαιτέρω την κατάσταση.

Από την πλευρά τους, πηγές του νοσοκομείου αναφέρουν στο ygeiamou.gr ότι από την περασμένη Δευτέρα έχουν καταγραφεί 24 άτομα με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας, μεταξύ ασθενών και υγειονομικού προσωπικού. Οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι έχει ενημερωθεί η Επιτροπή Λοιμώξεων του νοσοκομείου, η οποία παρακολουθεί την κατάσταση.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, δεν κινδυνεύει κανείς, ενώ από το νοσοκομείο επισημαίνεται ότι το «Αττικόν» διαθέτει τουλάχιστον 2.000 εργαζόμενους και πως δεν τίθεται ζήτημα λειτουργίας λόγω των περιστατικών γαστρεντερίτιδας.

Το Σωματείο, πάντως, επιμένει ότι το πρόβλημα των ράντζων παραμένει κρίσιμο, καθώς, όπως καταγγέλλει, δημιουργεί συνθήκες που δυσχεραίνουν την ασφαλή νοσηλεία και την αποτελεσματική τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων.