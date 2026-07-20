Γυναικολογική επέμβαση με θετικά αποτελέσματα για πρώτη φορά στην Ελλάδα

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη πραγματοποιήθηκε επιτυχώς ρομποτική γυναικολογική επέμβαση μίας οπής (Single-Port), με ολική υστερεκτομή σε ασθενή με ενδομητρίωση, ινομυώματα και πιθανή κακοήθεια. Η νέα μέθοδος, που έγινε στην Αθήνα από Έλληνες γιατρούς, υπόσχεται λιγότερο πόνο, ταχύτερη ανάρρωση και άριστο αισθητικό αποτέλεσμα, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα για τη ρομποτική χειρουργική στη χώρα.

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Ρομποτική γυναικολογική επέμβαση μίας οπής (Single-Port) πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη από Έλληνες γιατρούς.

Η μέθοδος Single-Port αποτελεί εξέλιξη της ρομποτικής χειρουργικής και επιτρέπει την εκτέλεση επεμβάσεων, μέσω μίας μόνο μικρής τομής, με στόχο τον περιορισμό του χειρουργικού τραύματος.

«Με την εφαρμογή αυτής της τεχνικής πραγματοποιήθηκε ολική υστερεκτομή μέσω μίας μόνο τομής τριών εκατοστών σε ασθενή με ενδομητρίωση, ινομυώματα και πιθανή κακοήθεια. Η ασθενής παρουσιάζει εξαιρετική μετεγχειρητική πορεία. Τα οφέλη της μεθόδου περιλαμβάνουν ταχύτερη ανάρρωση, ελαχιστοποίηση του πόνου και άριστο αισθητικό αποτέλεσμα, χωρίς κανέναν συμβιβασμό στην ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα της επέμβασης», αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος της Ελληνικής Ρομποτικής Γυναικολογικής Εταιρείας (HERGS), Ηλίας Τσάκος.

Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε στις 16 Ιουνίου στην Αθήνα, στο Metropolitan Hospital, από τον διευθυντή της Α’ Γυναικολογικής Κλινικής του Metropolitan General και διευθυντή Ρομποτικής Χειρουργικής, δρ. Νικόλαο Πλεύρη, και τον διευθυντή της EmbryoClinic και διευθυντή του Τομέα Ρομποτικής Γυναικολογικής Χειρουργικής της Κλινικής «Άγιος Λουκάς», δρ. Ηλία Τσάκο, με την επιστημονική υποστήριξη του διευθυντή του Ρομποτικού Ουρολογικού Κέντρου και της Ουρολογικής Κλινικής του Metropolitan Hospital, δρ. Βασίλη Πουλάκη.

Όπως επισημαίνει ο κ. Τσάκος, η συγκεκριμένη επέμβαση αποτελεί σημαντικό βήμα για την εξέλιξη της ρομποτικής γυναικολογικής χειρουργικής στη χώρα μας.

«Η επιτυχής διενέργεια αυτής της επέμβασης αποδεικνύει το υψηλό επίπεδο των ρομποτικών μας υποδομών και τη δύναμη της διεπιστημονικής μας ομάδας. Η ρομποτική χειρουργική DaVinci προσφέρει στις ασθενείς τα μέγιστα οφέλη της σύγχρονης ιατρικής τεχνολογίας με απόλυτη ασφάλεια.

Η επιτυχία αυτής της επέμβασης δεν αποτελεί μόνο ένα τεχνικό επίτευγμα, αλλά την απόδειξη ότι η επιστημονική εξειδίκευση, όταν συναντά την καινοτομία, μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα στη φροντίδα της γυναίκας. Με τη συνεχή εκπαίδευση, τη διεθνή δικτύωση και την αφοσίωση στην ιατρική ακριβείας, η ομάδα μας συνεχίζει να συμβάλλει στην ανάπτυξη νέων δυνατοτήτων στη χειρουργική, όπου η τεχνολογία λειτουργεί ως σύμμαχος της ανθρώπινης υγείας και ποιότητας ζωής», σημειώνει ο κ. Τσάκος και προσθέτει ότι «η εξέλιξη της ρομποτικής χειρουργικής στην Ελλάδα καταγράφει μια νέα δυναμική τροχιά, καθώς η συνεργασία Ελλήνων επιστημόνων επιτρέπει τη μεταφορά τεχνογνωσίας υψηλού επιπέδου και ενισχύει τη θέση της χώρας στην εφαρμογή τεχνολογιών αιχμής στη Νοτιοανατολική Ευρώπη».

Από την πλευρά του, ο δρ. Νικόλαος Πλεύρης σημειώνει ότι «η υιοθέτηση της τεχνολογίας Single-Port (Single-Site) στο Metropolitan Hospital αποτελεί μια στρατηγική επιλογή που υπηρετεί το όραμά μας για γυναικολογική φροντίδα υψηλών προδιαγραφών».

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Α.Φ.