Γιατροί απομακρυσμένων νησιών προσφεύγουν νομικά για απλήρωτες αμοιβές

Με επίσχεση εργασίας απειλεί η Ένωση Ιατρών Λέρου, Πάτμου, Λειψών και Αγαθονησίου, εάν μέχρι τις 16 Φεβρουαρίου δεν έχουν καταβληθεί στους γιατρούς οι αποζημιώσεις τόσο των τακτικών εφημεριών του Δεκεμβρίου, όσο και των υπερβαλλουσών εφημεριών.

Χαρακτηρίζει σκάνδαλο δε, το γεγονός ότι παραμένει σε εκκρεμότητα η μισθοδοσία αγροτικού γιατρού.

Η Ένωση Ιατρών, ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει σε εξώδικο και μήνυση, ενώ την Τρίτη, 3 Φεβρουαρίου, οι γιατροί στο Νοσοκομείο Λέρου έχουν προγραμματίσει παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το γραφείο του Διοικητή.

«Την ευθύνη για κάθε αναστάτωση έχουν όσοι δεν πληρώνουν τα δεδουλευμένα» αναφέρει σε ανακοίνωσή της, τονίζοντας ότι « οι γιατροί δεν είναι εθελοντές και δεν θα χρηματοδοτούν από την τσέπη τους ένα σύστημα που τους χρωστά».

Ζητά άμεση καταβολή όλων των υπεράριθμων εφημεριών, υποχρεωτική προπληρωμή των εξόδων μετακίνησης του προσωπικού, που μετακινείται για την κάλυψη αναγκών άλλων μονάδων υγείας και προκαταβολή των εξόδων διακομιδών. «Δεν θα δουλεύουμε απλήρωτοι. Δεν θα γίνουμε συνένοχοι. Η ευθύνη βαραίνει αποκλειστικά το Υπουργείο Υγείας και τη Διοίκηση του Νοσοκομείου» σημειώνει.

