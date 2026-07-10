Γιατί η μέση, ο αυχένας και οι μύες ταλαιπωρούνται συχνότερα το καλοκαίρι στις διακοπές

Το καλοκαίρι, οι διακοπές και η ξαφνική αύξηση της δραστηριότητας συχνά οδηγούν σε πόνους στη μέση, τον αυχένα και τους μύες, λόγω πολύωρων μετακινήσεων, άρσης βαριών αποσκευών, αθλημάτων και χειρωνακτικών εργασιών που καταπονούν απότομα το σώμα. Το άρθρο εξηγεί ότι η αφυδάτωση και οι μικροτραυματισμοί επιδεινώνουν το πρόβλημα, ενώ τονίζει πως η πρόληψη, η σωστή στάση, η ενυδάτωση, η προθέρμανση και η έγκαιρη ανάπαυση είναι τα βασικά «όπλα» για να αποφευχθεί η ταλαιπωρία στις διακοπές.

Πιο αναλυτικά

Το καλοκαίρι, για τους περισσότερους από εσάς, είναι η κατεξοχήν εποχή ξεκούρασης, ταξιδιών και γενικότερα αυξημένης σωματικής κίνησης. Και όμως, αυτή ακριβώς η απότομη αλλαγή στις καθημερινές σας συνήθειες συχνά μεταφράζεται σε απρόσμενες ενοχλήσεις από το μυοσκελετικό σύστημα. Οι πολύωρες μετακινήσεις με το αυτοκίνητο ή το πλοίο, η άρση βαριών αποσκευών, η απότομη ενασχόληση με το κολύμπι, την πεζοπορία και τα θαλάσσια σπορ, ή ακόμη και οι χειρωνακτικές δουλειές στο εξοχικό, φορτώνουν απότομα τους μύες και τις αρθρώσεις σας, προκαλώντας οξύ πόνο στη μέση, τον αυχένα και τους ώμους.

Μάθετε τι δείχνουν οι έρευνες για τη θερινή έξαρση των μυοσκελετικών προβλημάτων

Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι ενοχλήσεις αυτές συνδέονται με μικροτραυματισμούς ή με την απότομη αύξηση της φυσικής δραστηριότητας (το λεγόμενο «σύνδρομο του πολεμιστή του Σαββατοκύριακου»). Όταν οι μύες, οι τένοντες και οι σύνδεσμοι καταπονούνται περισσότερο από όσο έχουν συνηθίσει κατά τη διάρκεια του υπόλοιπου έτους, ενεργοποιούνται τοπικοί μηχανισμοί φλεγμονής που εκδηλώνονται με πόνο, ευαισθησία και έντονη δυσκαμψία.

Οι πολύωρες μετακινήσεις με το αυτοκίνητο ή το πλοίο, η άρση βαριών αποσκευών, η απότομη ενασχόληση με το κολύμπι, την πεζοπορία και τα θαλάσσια σπορ, ή ακόμη και οι χειρωνακτικές δουλειές στο εξοχικό, φορτώνουν απότομα τους μύες. Credit: 123RF

Σύμφωνα με διεθνείς επιδημιολογικές μελέτες, οι τραυματισμοί από θαλάσσια σπορ και οι οξείες οσφυαλγίες παρουσιάζουν κατακόρυφη αύξηση της τάξεως του 24% κατά τους θερινούς μήνες. Οι μυοσκελετικές ενοχλήσεις του καλοκαιριού δεν αφορούν μόνο άτομα με προϋπάρχοντα προβλήματα στη μέση ή στις αρθρώσεις. Συχνά εμφανίζονται και σε ανθρώπους χωρίς κανένα προηγούμενο ιστορικό, επειδή το σώμα καλείται βίαια να προσαρμοστεί σε εντελώς διαφορετικές απαιτήσεις από εκείνες της καθιστικής καθημερινότητας του γραφείου.

Η πολύωρη παραμονή σε καθιστή θέση κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού συμπιέζει τους μεσοσπονδύλιους δίσκους, ενώ η λανθασμένη μεταφορά των βαριών αποσκευών προκαλεί απότομη διάταση των μυών της ράχης. Επιπλέον, έρευνες του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ επισημαίνουν ότι η αφυδάτωση λόγω των υψηλών θερμοκρασιών μειώνει την ελαστικότητα των μυϊκών ινών και των χόνδρων, καθιστώντας τους πολύ πιο ευάλωτους σε θλάσεις και κράμπες. Αν και συνήθως δεν πρόκειται για σοβαρές παθήσεις, η έγκαιρη αντιμετώπισή τους συμβάλλει στη διατήρηση της λειτουργικότητάς σας και στην αποφυγή μεγαλύτερης ταλαιπωρίας.

Δείτε πώς η ανάπαυση και η σωστή διαχείριση προστατεύουν το σώμα

Αξίζει να θυμάστε ότι ο πόνος αποτελεί το προειδοποιητικό σήμα του οργανισμού σας. Η επιμονή στη δραστηριότητα παρά την ύπαρξη των συμπτωμάτων μπορεί να επιδεινώσει την καταπόνηση των ιστών και να παρατείνει σημαντικά τον χρόνο της οριστικής αποκατάστασης. Για τον λόγο αυτό, η άμεση μείωση της επιβάρυνσης της πάσχουσας περιοχής και η παροδική ανάπαυση συμβάλλουν στην ταχύτερη επαναφορά σας στις καλοκαιρινές δραστηριότητες.

Όταν οι μύες, οι τένοντες και οι σύνδεσμοι καταπονούνται περισσότερο από όσο έχουν συνηθίσει κατά τη διάρκεια του υπόλοιπου έτους, ενεργοποιούνται τοπικοί μηχανισμοί φλεγμονής που εκδηλώνονται με πόνο, ευαισθησία και έντονη δυσκαμψία. Credit: 123RF

Σε περίπτωση οξέος πόνου από υπερπροσπάθεια, η εφαρμογή ψυχρών επιθεμάτων (πάγος τυλιγμένος σε πετσέτα) για τις πρώτες 48 ώρες μπορεί να βοηθήσει στον περιορισμό της τοπικής φλεγμονώδους αντίδρασης και στη μείωση της αίσθησης του πόνου. Παράλληλα, η αποφυγή των απότομων στροφικών κινήσεων και η διατήρηση του σώματος σε χαλαρή αλλά σωστά ευθυγραμμισμένη θέση προσφέρει στους καταπονημένους μύες τον απαραίτητο χρόνο για να ανακτήσουν την ελαστικότητά τους.

Αντιληφθείτε τους χρυσούς κανόνες της πρόληψης για ξέγνοιαστες διακοπές

Η πρόληψη παραμένει ο αποτελεσματικότερος τρόπος περιορισμού των καλοκαιρινών μυοσκελετικών ενοχλήσεων. Η σωστή μεταφορά των αποσκευών με λυγισμένα τα γόνατα και ίσια τη μέση, η σταδιακή αύξηση της φυσικής δραστηριότητας χωρίς υπερβολές τις πρώτες ημέρες, η ήπια προθέρμανση πριν από τα θαλάσσια σπορ και η διατήρηση μιας σωστής στάσης σώματος κατά τη διάρκεια του ταξιδιού μειώνουν σημαντικά τον κίνδυνο. Παράλληλα, η επαρκής ενυδάτωση (λήψη τουλάχιστον 2-3 λίτρων νερού τις θερμές ημέρες) και τα τακτικά διαλείμματα για περπάτημα και διατάσεις ανά δύο ώρες οδήγησης κρίνονται απαραίτητα.

Τα τακτικά διαλείμματα για περπάτημα και διατάσεις ανά δύο ώρες οδήγησης κρίνονται απαραίτητα. Credit: 123RF

Παρότι οι περισσότεροι οξείς μυοσκελετικοί πόνοι είναι λειτουργικοί και υποχωρούν μέσα σε λίγες ημέρες, ορισμένες περιπτώσεις απαιτούν άμεση ιατρική αξιολόγηση. Αν ο πόνος επιμένει πέραν των 3-5 ημερών, ή αν συνοδεύεται από έντονο τοπικό πρήξιμο, μούδιασμα, μυϊκή αδυναμία στα άκρα ή συμπτώματα που εμφανίστηκαν μετά από σοβαρό τραυματισμό, δεν θα πρέπει να τα αγνοήσετε. Με σωστή πρόληψη, έγκαιρη αντιμετώμιση και σεβασμό στα όρια του σώματός σας, οι μυοσκελετικές ενοχλήσεις δεν θα αποτελέσουν εμπόδιο στις καλοκαιρινές σας στιγμές χαλάρωσης.

Επιστημονικές Πηγές

Raine, A. et al. (2024). The Weekend Warrior Syndrome: Acute musculoskeletal injuries during summer recreational activities. Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, 64(3), 215-222.

Harvard Health Publishing (2025). The role of hydration in muscle elasticity and joint lubrication during high-temperature exposure. Harvard Medical School Insights.

Διαβάστε το αρχικό δημοσίευμα Όταν οι διακοπές φέρνουν… πόνο: Γιατί η μέση, ο αυχένας και οι μύες ταλαιπωρούνται συχνότερα το καλοκαίρι στο InStyle.