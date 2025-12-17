Υγεία & Ευεξία

Γιατί δεν πρέπει να κρατάμε τον σκύλο συνεχώς δεμένο

Το άρθρο υπογραμμίζει τη σημασία της σωστής φροντίδας και κοινωνικοποίησης των σκύλων, επισημαίνοντας ότι το μόνιμο δέσιμο είναι κακοποιητικό και αντιβαίνει στην ευζωία τους. Η εκπαιδεύτρια σκύλων Μυρτώ Κουτούλια τονίζει ότι οι σκύλοι χρειάζονται παιχνίδι, εκτόνωση και κοινωνική αλληλεπίδραση, και όχι απλώς τροφή και στέγη.

Η κακοποίηση μπορεί να είναι έμμεση, όπως η έλλειψη βόλτας και κίνησης. Η απόκτηση σκύλου πρέπει να είναι συνειδητή απόφαση, με γνώμονα την ποιότητα ζωής του ζώου.

Η κα Κουτούλια, με πολυετή εμπειρία στην εκπαίδευση σκύλων, επισημαίνει τη σημασία της κατανόησης της ψυχολογίας του σκύλου για μια υγιή σχέση με τον ιδιοκτήτη.

Ο σκύλος έχει συναισθήματα, είναι κοινωνικό πλάσμα και δένεται απόλυτα με τον άνθρωπό του.

Δυστυχώς, υπάρχουν άνθρωποι που ενώ έχουν σκύλο δεν φροντίζουν για την ευζωία του.

«Σε μια χώρα που δηλώνει καθημερινά έντονα το φιλοζωικό της προφίλ, η καθημερινότητα αντικρούει κάθε καμπάνια ευαισθητοποίησης προς τα ζώα.

Ως εκπαιδεύτρια σκύλων διαπιστώνω πως όχι μόνο ακόμα υπάρχει έκδηλη κακοποίηση των ζώων, αλλά ακόμη και σκύλοι που υιοθετούνται, για μια καλύτερη ζωή, καταλήγουν να βιώνουν μια ζωή χειρότερη από αυτή του αδέσποτου όταν οι κηδεμόνες διαπιστώνουν ότι δεν είναι λούτρινοι», τονίζει η εκπαιδεύτρια σκύλων, Μυρτώ Κουτούλια.

Ένας σκύλος χρειάζεται κοινωνικοποίηση, εκτόνωση, παιχνίδι, φροντίδα και όχι μόνο ένα πιάτο φαγητό

Αναδημοσίευση couscous.gr