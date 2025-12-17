Γιατί δεν πρέπει να κρατάμε τον σκύλο συνεχώς δεμένο

Από την άλλη, συνεχίζει η εκπαιδεύτρια, η κακοποίηση δεν είναι πάντα οφθαλμοφανής. Μπορεί να είναι έμμεση και να έχει τα ίδια αποτελέσματα για το ζώο. Το λυπηρό είναι, πως πολλοί κηδεμόνες νομίζουν ότι προσφέρουν στους σκύλους τους μια καλή ζωή ενώ στην πραγματικότητα δεν περνάνε καλά.

Πώς μπορεί να αντιδράσει ο σκύλος που είναι δεμένος

Ας αναλύσουμε ένα φαινόμενο, δίνει ιδιαίτερη έμφαση η κα Κουτούλια, που δεν είναι τελικά τόσο σπάνιο: το μόνιμο δέσιμο ενός σκύλου. Πώς μπορεί να αντιδράσει το ζώο που είναι δεμένο;

Όταν ο σκύλος είναι δεμένος, εξηγεί η εκπαιδεύτρια, και νιώσει απειλή, τότε θα επιλέξει να πάει μπροστά, απειλώντας ή και προσπαθώντας να δαγκώσει αφού δεν έχει επιλογή διαφυγής.

Όταν ένας σκύλος είναι δεμένος, είναι πιο εύκολο να μπει στη διαδικασία να προστατέψει τον χώρο στον οποίο του επιτρέπεται να κινηθεί.

Γιατί δεν πρέπει ο σκύλος να είναι μόνιμα δεμένος

«Το μόνιμο δέσιμο ενός σκύλου είναι κακοποιητικό. Ο σκύλος στερείται το δικαίωμα της αλληλεπίδρασης. Στερείται την κίνηση, το παιχνίδι, το κυνήγι, την επαφή. Γίνεται ακοινώνητο πλάσμα. Οποιοδήποτε ακοινώνητο πλάσμα θα καταφύγει ευκολότερα στην επίθεση», αποσαφηνίζει η κα Κουτούλια.

Και αυτό θα συμβεί, σύμφωνα με την ειδικό, γιατί φοβάται, γιατί δεν γνωρίζει από όρια, δεν έχει μάθει να σέβεται και να αλληλοεπιδρά. Αλλά πάνω από όλα, θα είναι ένα αποξενωμένο και στερημένο πλάσμα.

«Οφείλω να προσθέσω πως κακοποιητικό, επίσης είναι το να μη βγαίνει βόλτα ο σκύλος. Ή να μένει σε ένα μπαλκόνι. Τα ίδια συμπεριφορικά θέματα θα προκύψουν. Το συναντάμε, κυρίως, στα μικρόσωμα σκυλιά», υπογραμμίζει η κα Κουτούλια.

Η απόκτηση ενός σκύλου είναι απόφαση ζωής

Καταλήγοντας, η κα Κουτούλια κάνει σαφές το εξής: «Ένας σκύλος, όπως κάθε ζωντανός οργανισμός, χρειάζεται κοινωνικοποίηση και εκτόνωση. Παιχνίδι, φροντίδα και όχι μόνο ένα πιάτο φαγητό και ένα σπίτι. Η απόκτηση ενός σκύλου, πρέπει να είναι συνειδητή επιλογή, μετά από ώριμη σκέψη, κι όχι μια επιπόλαιη απόφαση. Οι επιλογές μας καθορίζουν την ποιότητα ζωής του ζώου».