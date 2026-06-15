Γιατί δεν πρέπει να αποκλείσουμε εντελώς τη ζάχαρη – Τι αποκαλύπτει πρόσφατη μελέτη

Οι διατροφικές συστάσεις για τη ζάχαρη επανεξετάζονται, καθώς νέα μελέτη που παρουσιάστηκε στο ετήσιο συνέδριο της Ενδοκρινολογικής Εταιρείας στο Σικάγο, δείχνει ότι η πλήρης εξάλειψή της μπορεί να έχει απρόβλεπτες επιπτώσεις στην υγεία του εντέρου και στον μεταβολισμό.

Ερευνητές από το Ινστιτούτο Διαβήτη Dasman στο Κουβέιτ εξέτασαν τις επιπτώσεις της χορήγησης σε ποντίκια μιας δίαιτας χωρίς ζάχαρη και χαμηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά. Η ομάδα συνέκρινε τα ζώα αυτά με ομάδα ελέγχου που ακολούθησε αντίστοιχη δίαιτα χαμηλών λιπαρών αλλά με προσθήκη σακχαρόζης (επιτραπέζια ζάχαρη), για 16 εβδομάδες.

«Η απουσία της σακχαρόζης σε μια δίαιτα χαμηλών λιπαρών μπορεί να διαταράξει απροσδόκητα την υγεία του εντέρου και να προάγει τη φλεγμονή και τη μεταβολική δυσλειτουργία, γεγονός που αναδεικνύει ότι η ισορροπημένη διατροφή είναι σημαντικότερη από τη διακοπή της κατανάλωσης ζάχαρης», δήλωσε ο Ρασίντ Αχμάντ, επικεφαλής του Τμήματος Ανοσολογίας και Μικροβιολογίας του ινστιτούτου.

Η δίαιτα χωρίς ζάχαρη συνδέεται με μεταβολικές αλλαγές

Για την αξιολόγηση των επιδράσεων της πλήρους εξάλειψης της σακχαρόζης από τη διατροφή, οι ερευνητές εξέτασαν την ανοχή στη γλυκόζη, την ευαισθησία στην ινσουλίνη, τις ορμόνες του μεταβολισμού, το μικροβίωμα του εντέρου και τους δείκτες φλεγμονής στο παχύ έντερο και στο ήπαρ.

Παρά το γεγονός ότι τα ποντίκια διατήρησαν παρόμοιο σωματικό βάρος, εκείνα που ακολούθησαν δίαιτα χωρίς σακχαρόζη, ανέπτυξαν αντίσταση στην ινσουλίνη, διαταραχές στο μικροβίωμα, καθώς και αυξημένη φλεγμονή τόσο στο παχύ έντερο όσο και στο ήπαρ.

«Τα ευρήματα δείχνουν ότι η πλήρης εξάλειψη της ζάχαρης από μια δίαιτα χαμηλών λιπαρών μπορεί να επηρεάσει αρνητικά το μικροβίωμα και τη μεταβολική υγεία», ανέφερε ο Αχμάντ, τονίζοντας τη σημασία της ισορροπημένης πρόσληψης υδατανθράκων.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, μέχρι σήμερα υπήρχαν περιορισμένες γνώσεις σχετικά με τις πιθανές επιπτώσεις ιδιαίτερα αυστηρών διαιτών χαμηλών λιπαρών που αποκλείουν πλήρως τη ζάχαρη.

«Η έρευνα αυτή μπορεί να επηρεάσει μελλοντικές διατροφικές συστάσεις, δίνοντας έμφαση στη σημασία ενός υγιούς μικροβιώματος και όχι μόνο στον περιορισμό της ζάχαρης», σημείωσε ο Αχμάντ.

Πηγή: Science Daily, ΕΡΤ