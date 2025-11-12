Γερμανία: Εντοπίστηκε εξαιρετικά μολυσματικός ιός πολιομυελίτιδας «άγριου τύπου»

Ο εξαιρετικά μεταδοτικός ιός πολιομυελίτιδας «άγριου τύπου» (WPV1) εντοπίστηκε σε λύματα στη Γερμανία, σύμφωνα με το Ινστιτούτο «Ρόμπερτ Κοχ» (RΚΙ), χωρίς να έχουν αναφερθεί μολύνσεις ανθρώπων. Παρά την ανησυχία, το RKI θεωρεί τον κίνδυνο εξάπλωσης χαμηλό, λόγω του υψηλού ποσοστού εμβολιασμών στη χώρα.

Η ανίχνευση του ιού, που είχε εξαφανιστεί από τη Γερμανία από το 1990, αποτελεί οπισθοδρόμηση στις διεθνείς προσπάθειες εξάλειψης της πολιομυελίτιδας. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναφέρει κρούσματα σε χώρες όπως το Αφγανιστάν, το Πακιστάν, και η Νιγηρία.