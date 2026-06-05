Γήρανση: 7 μύθοι που διαμορφώνουν τη ζωή μας χωρίς να το συνειδητοποιούμε

Για δεκαετίες, η γήρανση παρουσιαζόταν ως μια αναπόφευκτη πορεία φθοράς. Πόνοι, αδυναμία, απώλεια ενέργειας και προβλήματα μνήμης θεωρούνταν «φυσιολογικά» παρελκόμενα των χρόνων που περνούν. Σήμερα, όμως, η επιστήμη ανατρέπει αυτά τα δεδομένα, αποδεικνύοντας ότι ο τρόπος ζωής, η διατροφή, η άσκηση και η ψυχολογία επηρεάζουν σε τεράστιο βαθμό το πώς μεγαλώνει το σώμα και ο εγκέφαλος.

Η ηλικία από μόνη της δεν καθορίζει την ποιότητα της ζωής μας· οι καθημερινές συνήθειες είναι εκείνες που παίζουν τον πιο καθοριστικό ρόλο.

Ακολουθούν οι 7 πιο συχνοί μύθοι γύρω από την τρίτη ηλικία και η πραγματικότητα που τους καταρρίπτει:

Μύθος 1: Η σωματική κατάρρευση είναι αναπόφευκτη

Αν και το σώμα αλλάζει, η φθορά δεν οδηγεί υποχρεωτικά σε απώλεια ανεξαρτησίας. Η συστηματική άσκηση και η διατήρηση της μυϊκής μάζας μπορούν να επιβραδύνουν σημαντικά τη βιολογική γήρανση. Ακόμη και άνθρωποι που ξεκινούν γυμναστική μετά τα 60 ή τα 70 βλέπουν θεαματική βελτίωση στη δύναμη και την ενέργειά τους.

Μύθος 2: Οι μεγαλύτερες ηλικίες πρέπει να αποφεύγουν τη γυμναστική

Η αντίληψη ότι η ακινησία προστατεύει τον οργανισμό είναι λανθασμένη. Οι γιατροί επισημαίνουν ότι η καθιστική ζωή αποτελεί τον μεγαλύτερο εχθρό της υγείας.

Το ότι δεν πρέπει να γυμναζόμαστε όσο μεγαλώνουμε είναι ένας μύθος που σας κρατά πίσω. Credit: 123RF

Η ήπια αερόβια δραστηριότητα και οι ασκήσεις με αντιστάσεις συμβάλλουν στη διατήρηση των οστών, ενισχύουν τη λειτουργία του εγκεφάλου και μειώνουν τον κίνδυνο πτώσεων.

Μύθος 3: Η άνοια είναι φυσικό επακόλουθο των χρόνων

Η ηλικία αυξάνει τις πιθανότητες γνωστικής έκπτωσης, όμως η άνοια δεν αποτελεί φυσιολογικό κομμάτι της γήρανσης. Παράγοντες όπως η αρτηριακή πίεση, το κάπνισμα, ο διαβήτης και η κοινωνική απομόνωση επηρεάζουν άμεσα τον εγκέφαλο. Αντίθετα, η συνεχής μάθηση και η κοινωνικοποίηση λειτουργούν ως ισχυρή προστασία.

Μύθος 4: Οι ανάγκες για ύπνο μειώνονται δραματικά

Οι ανάγκες του οργανισμού για ξεκούραση παραμένουν σταθερές καθ’ όλη την ενήλικη ζωή (7 έως 9 ώρες καθημερινά). Αυτό που αλλάζει είναι η ποιότητα του ύπνου, καθώς οι νυχτερινές αφυπνίσεις γίνονται συχνότερες. Ο ποιοτικός ύπνος είναι απαραίτητος για ισχυρό ανοσοποιητικό και καλύτερη μνήμη.

Είναι μύθος το ότι πιστεύουμε πως οι ανάγκες για ύπνο όσο μεγαλώνουμε μειώνονται δραματικά. Credit: 123RF

Μύθος 5: Η οστεοπόρωση αφορά μόνο τις γυναίκες

Αν και είναι πιο συχνή στις γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση, η οστεοπόρωση επηρεάζει και τους άνδρες. Η σταδιακή απώλεια οστικής μάζας στους άνδρες επιταχύνεται από την καθιστική ζωή, το κάπνισμα, την έλλειψη άσκησης και τα χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D.

Μύθος 6: Η σεξουαλική ζωή τελειώνει στην τρίτη ηλικία

Είναι μύθος το ότι η σεξουαλική ζωή τελειώνει στην τρίτη ηλικία. Credit: 123RF

Η επιθυμία και η ανάγκη για συντροφικότητα και τρυφερότητα δεν σταματούν με το πέρασμα των χρόνων. Πολλοί άνθρωποι διατηρούν μια απόλυτα ικανοποιητική προσωπική ζωή για δεκαετίες. Οι σωματικές αλλαγές μπορεί να απαιτούν ιατρική υποστήριξη, όμως η γενικότερη υγεία επηρεάζει τη libido πολύ περισσότερο από τον αριθμό της ηλικίας.

Μύθος 7: Είναι πια αργά για να αλλάξετε συνήθειες

Ο πιο επικίνδυνος μύθος είναι ότι «δεν έχει νόημα» να προσπαθήσει κανείς σε μεγαλύτερη ηλικία. Το σώμα και ο εγκέφαλος διατηρούν την ικανότητα να ανταποκρίνονται θετικά στις καλές συνήθειες. Ακόμη και μικρές αλλαγές, όπως το καθημερινό περπάτημα, η διακοπή του καπνίσματος και η σωστή διατροφή, αναβαθμίζουν άμεσα την ποιότητα ζωής.

Η σημασία της θετικής στάσης