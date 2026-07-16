Βιταμίνη D το καλοκαίρι: Αρκεί ο ήλιος για να καλύψει τις ανάγκες μας;

Παρότι το καλοκαίρι και η έντονη ηλιοφάνεια δημιουργούν την αίσθηση ότι τα επίπεδα βιταμίνης D είναι επαρκή, οι ειδικοί τονίζουν πως αυτό δεν ισχύει πάντα, ακόμη και σε χώρες όπως η Ελλάδα. Η παραγωγή της εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως η ηλικία, το χρώμα του δέρματος, η έκθεση στον ήλιο και η χρήση αντηλιακού, ενώ σημαντικό ρόλο παίζουν και η διατροφή και ο τρόπος ζωής. Συμπλήρωμα χρειάζεται μόνο όταν υπάρχει πραγματική ένδειξη έλλειψης και πάντα με ιατρική καθοδήγηση, καθώς η υπερβολική λήψη μπορεί να αποδειχθεί επικίνδυνη.

Πιο αναλυτικά

Το καλοκαίρι οι περισσότεροι θεωρούμε δεδομένο ότι έχουμε επαρκή επίπεδα βιταμίνης D. Άλλωστε, ο ήλιος είναι άφθονος και περνάμε περισσότερο χρόνο σε εξωτερικούς χώρους. Ωστόσο, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η πραγματικότητα είναι πιο σύνθετη. Ακόμη και σε χώρες με έντονη ηλιοφάνεια, όπως η Ελλάδα, η έλλειψη βιταμίνης D παραμένει συχνή.

Ο λόγος είναι ότι η παραγωγή της βιταμίνης D δεν εξαρτάται μόνο από τον ήλιο. Η ηλικία, το χρώμα του δέρματος, ο χρόνος που περνάμε σε εσωτερικούς χώρους, η χρήση αντηλιακού και ο τρόπος ζωής επηρεάζουν σημαντικά τα επίπεδά της.

Πόσο ήλιο χρειαζόμαστε πραγματικά και πότε είναι απαραίτητο ένα συμπλήρωμα;

Γιατί είναι τόσο σημαντική η βιταμίνη D;

Η βιταμίνη D είναι μοναδική, καθώς ο οργανισμός μας μπορεί να τη συνθέσει όταν το δέρμα εκτίθεται στην υπεριώδη ακτινοβολία του ήλιου. Παράλληλα, μπορούμε να τη λάβουμε και από ορισμένες τροφές ή, όταν χρειάζεται, από συμπληρώματα.

Οι ειδικοί δεν συστήνουν τη λήψη συμπληρωμάτων βιταμίνης D χωρίς λόγο. Credit: 123RF

Ο ρόλος της είναι καθοριστικός για πολλές λειτουργίες του οργανισμού. Συμβάλλει στην απορρόφηση του ασβεστίου και του φωσφόρου, βοηθώντας στη διατήρηση γερών οστών και δοντιών. Παράλληλα, υποστηρίζει τη φυσιολογική λειτουργία των μυών και του ανοσοποιητικού συστήματος, ενώ συμμετέχει και σε πολλές μεταβολικές διεργασίες.

Δεν αρκεί μόνο να έχει ήλιο

Πολλοί πιστεύουν ότι λίγες ημέρες στην παραλία αρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες τους σε βιταμίνη D. Στην πραγματικότητα, η παραγωγή της επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες.

Η ώρα της ημέρας, η διάρκεια της έκθεσης, η επιφάνεια του σώματος που μένει ακάλυπτη, η ηλικία αλλά και το χρώμα του δέρματος καθορίζουν πόση βιταμίνη D μπορεί να συνθέσει ο οργανισμός.

Επιπλέον, πολλοί εργαζόμαστε σε εσωτερικούς χώρους, μετακινούμαστε με αυτοκίνητο και αποφεύγουμε τον ήλιο τις ώρες με την εντονότερη ακτινοβολία. Ακόμη και στις διακοπές, ένα μεγάλο μέρος της ημέρας περνά κάτω από ομπρέλες ή σε σκιερά σημεία.

Τι γίνεται με το αντηλιακό;

Ένα από τα πιο συχνά ερωτήματα είναι αν το αντηλιακό εμποδίζει την παραγωγή βιταμίνης D.

Οι ειδικοί τονίζουν ότι η σωστή χρήση αντηλιακού παραμένει απαραίτητη για την προστασία από τα εγκαύματα, τη φωτογήρανση και τον καρκίνο του δέρματος. Δεν θα πρέπει ποτέ να παραλείπεται με στόχο την αύξηση της βιταμίνης D.

Στην καθημερινότητα, άλλωστε, ακόμη και όσοι χρησιμοποιούν αντηλιακό συνήθως εκτίθενται αρκετά στον ήλιο ώστε να παράγεται κάποια ποσότητα βιταμίνης D.

Ποιες τροφές βοηθούν;

Η διατροφή από μόνη της δύσκολα καλύπτει όλες τις ανάγκες, μπορεί όμως να συμβάλει σημαντικά.

Η αλόγιστη λήψη συμπληρωμάτων δεν προσφέρει επιπλέον οφέλη και μπορεί να οδηγήσει σε υπερβολικά υψηλά επίπεδα βιταμίνης D. Credit: 123RF

Καλές πηγές βιταμίνης D είναι τα λιπαρά ψάρια, όπως ο σολομός, οι σαρδέλες, το σκουμπρί και ο τόνος, ο κρόκος του αυγού, το συκώτι, ορισμένα μανιτάρια που έχουν εκτεθεί σε υπεριώδη ακτινοβολία, καθώς και τα εμπλουτισμένα γαλακτοκομικά προϊόντα και φυτικά ροφήματα.

Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο από έλλειψη;

Ορισμένες ομάδες πληθυσμού εμφανίζουν συχνότερα χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D, ακόμη και το καλοκαίρι.

Credit: 123RF

Σε αυτές ανήκουν οι ηλικιωμένοι, τα άτομα με σκουρόχρωμο δέρμα, όσοι εργάζονται αποκλειστικά σε εσωτερικούς χώρους, όσοι αποφεύγουν την έκθεση στον ήλιο για ιατρικούς λόγους, τα άτομα με παχυσαρκία αλλά και όσοι πάσχουν από νοσήματα που επηρεάζουν την απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών.

Χρειάζεται συμπλήρωμα;

Όχι απαραίτητα.

Οι ειδικοί δεν συστήνουν τη λήψη συμπληρωμάτων βιταμίνης D χωρίς λόγο. Αν υπάρχει υποψία έλλειψης, η σωστή προσέγγιση είναι η αξιολόγηση από γιατρό και, όταν χρειάζεται, εξέταση αίματος.

Καλές πηγές βιταμίνης D είναι τα λιπαρά ψάρια, όπως ο σολομός, οι σαρδέλες, το σκουμπρί και ο τόνος, ο κρόκος του αυγού, το συκώτι, ορισμένα μανιτάρια που έχουν εκτεθεί σε υπεριώδη ακτινοβολία, καθώς και τα εμπλουτισμένα γαλακτοκομικά προϊόντα και φυτικά ροφήματα. Credit: 123RF

Η αλόγιστη λήψη συμπληρωμάτων δεν προσφέρει επιπλέον οφέλη και μπορεί να οδηγήσει σε υπερβολικά υψηλά επίπεδα βιταμίνης D.

Μπορεί να πάρουμε υπερβολική ποσότητα;

Σε αντίθεση με τη βιταμίνη C, η βιταμίνη D είναι λιποδιαλυτή και αποθηκεύεται στον οργανισμό.

Η υπερβολική λήψη συμπληρωμάτων μπορεί να αυξήσει επικίνδυνα τα επίπεδα ασβεστίου στο αίμα και να προκαλέσει ναυτία, εμετούς, μυϊκή αδυναμία, νεφρολιθίαση ή ακόμη και προβλήματα στη λειτουργία των νεφρών.

Το συμπέρασμα

Το καλοκαίρι αποτελεί την ιδανική εποχή για να ενισχύσουμε φυσικά τα επίπεδα της βιταμίνης D, όμως ο ήλιος από μόνος του δεν αποτελεί εγγύηση ότι οι ανάγκες μας καλύπτονται. Η ισορροπημένη έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία, η σωστή διατροφή και, όπου χρειάζεται, η ιατρική καθοδήγηση είναι ο ασφαλέστερος τρόπος για να διατηρήσουμε τη βιταμίνη D στα φυσιολογικά επίπεδα, χωρίς να θέτουμε σε κίνδυνο την υγεία του δέρματός μας.

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Διαβάστε το αρχικό δημοσίευμα Βιταμίνη D το καλοκαίρι: Αρκεί ο ήλιος για να καλύψει τις ανάγκες μας; στο InStyle.