Βιταμίνη C το καλοκαίρι: Τη χρειαζόμαστε περισσότερο; Τι πρέπει να γνωρίζετε

Η βιταμίνη C παραμένει σημαντική και το καλοκαίρι, καθώς συμβάλλει στην υγεία του δέρματος, στην παραγωγή κολλαγόνου, στην προστασία από το οξειδωτικό στρες και στη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού, χωρίς όμως να αντικαθιστά το αντηλιακό ή να προλαμβάνει το κρυολόγημα. Οι περισσότεροι μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες τους με μια ισορροπημένη διατροφή πλούσια σε φρούτα και λαχανικά, ενώ τα συμπληρώματα χρειάζονται μόνο σε ειδικές περιπτώσεις και με ιατρική συμβουλή.

Πιο αναλυτικά

Η βιταμίνη C είναι ίσως το πιο γνωστό θρεπτικό συστατικό όταν μιλάμε για την ενίσχυση του ανοσοποιητικού. Οι περισσότεροι τη συνδέουμε με τον χειμώνα, τα κρυολογήματα και τα συμπληρώματα διατροφής. Ωστόσο, το καλοκαίρι δεν παύει να είναι εξίσου σημαντική για τον οργανισμό μας.

Η αυξημένη έκθεση στον ήλιο, οι υψηλές θερμοκρασίες, η έντονη σωματική δραστηριότητα και οι αλλαγές στις διατροφικές μας συνήθειες κάνουν τη βιταμίνη C έναν πολύτιμο σύμμαχο για την υγεία του δέρματος, την παραγωγή κολλαγόνου και την προστασία των κυττάρων από το οξειδωτικό στρες.

Το ερώτημα, όμως, είναι αν χρειαζόμαστε περισσότερη βιταμίνη C τους καλοκαιρινούς μήνες ή αν μια ισορροπημένη διατροφή αρκεί για να καλύψει τις ανάγκες μας.

Γιατί η βιταμίνη C είναι τόσο σημαντική;

Η βιταμίνη C είναι μια υδατοδιαλυτή βιταμίνη, κάτι που σημαίνει ότι ο οργανισμός δεν μπορεί να την αποθηκεύσει ούτε να την παράγει μόνος του. Γι’ αυτό χρειάζεται να την προσλαμβάνουμε καθημερινά μέσα από τη διατροφή ή, όταν υπάρχει πραγματική ανάγκη, μέσω συμπληρωμάτων.

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Παίζει καθοριστικό ρόλο σε πολλές λειτουργίες του οργανισμού. Συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος, συμμετέχει στη σύνθεση του κολλαγόνου που είναι απαραίτητο για το δέρμα, τα οστά, τους τένοντες και τα αιμοφόρα αγγεία, ενώ βοηθά και στην καλύτερη απορρόφηση του σιδήρου από φυτικές τροφές.

Παράλληλα, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα αντιοξειδωτικά, προστατεύοντας τα κύτταρα από το οξειδωτικό στρες που προκαλούν οι ελεύθερες ρίζες.

Καλοκαίρι και βιταμίνη C: Ποια είναι η σχέση;

Το καλοκαίρι περνάμε περισσότερες ώρες σε εξωτερικούς χώρους, εκτιθέμενοι στην υπεριώδη ακτινοβολία. Η έκθεση στον ήλιο αυξάνει το οξειδωτικό στρες στο δέρμα, γεγονός που μπορεί να επιταχύνει τη γήρανση των κυττάρων.

Η βιταμίνη C, χάρη στην ισχυρή αντιοξειδωτική της δράση, βοηθά στην προστασία των κυττάρων από αυτές τις βλάβες και υποστηρίζει τη φυσιολογική παραγωγή κολλαγόνου, που συμβάλλει στη διατήρηση της ελαστικότητας και της σφριγηλότητας της επιδερμίδας.

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Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει ότι αντικαθιστά το αντηλιακό. Η σωστή αντηλιακή προστασία παραμένει ο σημαντικότερος τρόπος πρόληψης των βλαβών που προκαλεί η ηλιακή ακτινοβολία.

Βοηθά πραγματικά το ανοσοποιητικό;

Η βιταμίνη C συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος. Ωστόσο, η επιστημονική έρευνα δείχνει ότι δεν προλαμβάνει το κοινό κρυολόγημα στους περισσότερους ανθρώπους, όπως πολλοί πιστεύουν.

Ορισμένες μελέτες δείχνουν ότι μπορεί να μειώσει ελαφρώς τη διάρκεια των συμπτωμάτων όταν κάποιος ήδη νοσήσει, χωρίς όμως να αποτελεί θεραπεία ούτε για το κρυολόγημα ούτε για άλλες ιογενείς λοιμώξεις.

Πόση βιταμίνη C χρειαζόμαστε κάθε μέρα;

Οι ημερήσιες ανάγκες διαφέρουν ανάλογα με την ηλικία και την κατάσταση της υγείας.

Οι ενήλικες γυναίκες χρειάζονται περίπου 75 mg ημερησίως, ενώ οι άνδρες περίπου 90 mg. Οι ανάγκες αυξάνονται κατά την εγκυμοσύνη, τον θηλασμό αλλά και στους καπνιστές, οι οποίοι χρειάζονται περίπου 35 mg περισσότερη βιταμίνη C κάθε ημέρα.

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Ο οργανισμός απορροφά αποτελεσματικά τις φυσιολογικές ποσότητες βιταμίνης C, όμως όταν η πρόσληψη ξεπερνά σημαντικά το ένα γραμμάριο ημερησίως, η απορρόφηση μειώνεται και η περίσσεια αποβάλλεται με τα ούρα.

Οι καλύτερες καλοκαιρινές τροφές πλούσιες σε βιταμίνη C

Το καλοκαίρι είναι ίσως η πιο εύκολη εποχή για να καλύψουμε τις ανάγκες μας μέσω της διατροφής.

Εκτός από τα πορτοκάλια, εξαιρετικές πηγές βιταμίνης C είναι οι κόκκινες πιπεριές, οι ντομάτες, τα ακτινίδια, οι φράουλες, το πεπόνι, το μάνγκο, η παπάγια, το μπρόκολο και τα εσπεριδοειδή.

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Ένα πολύχρωμο πιάτο με φρέσκα φρούτα και λαχανικά αρκεί συνήθως για να προσφέρει την απαραίτητη ποσότητα της βιταμίνης χωρίς να χρειάζεται συμπλήρωμα.

Χρειάζομαι συμπλήρωμα;

Για τους περισσότερους υγιείς ανθρώπους, η απάντηση είναι όχι.

Εφόσον ακολουθείτε μια ισορροπημένη διατροφή με αρκετά φρούτα και λαχανικά, είναι πολύ πιθανό να λαμβάνετε ήδη την ποσότητα βιταμίνης C που χρειάζεται ο οργανισμός σας.

Συμπληρώματα μπορεί να χρειαστούν μόνο σε περιπτώσεις διατροφικών ελλείψεων, συγκεκριμένων παθήσεων ή όταν το συστήσει ο γιατρός.

Μπορεί να πάρει κανείς υπερβολική ποσότητα;

Επειδή η βιταμίνη C είναι υδατοδιαλυτή, η περίσσεια αποβάλλεται από τον οργανισμό. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι οι πολύ μεγάλες δόσεις είναι ακίνδυνες.

Η υπερβολική κατανάλωση μπορεί να προκαλέσει ναυτία, κοιλιακό πόνο, διάρροια και στομαχικές διαταραχές. Σε άτομα με προδιάθεση ενδέχεται επίσης να αυξήσει τον κίνδυνο εμφάνισης λίθων στα νεφρά.

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Οι ειδικοί συνιστούν οι ενήλικες να μην ξεπερνούν συνολικά τα 2.000 mg βιταμίνης C ημερησίως από τρόφιμα και συμπληρώματα.

Το συμπέρασμα

Η βιταμίνη C παραμένει πολύτιμη και το καλοκαίρι, όχι μόνο για τη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού αλλά και για την υγεία του δέρματος, την παραγωγή κολλαγόνου και την προστασία των κυττάρων από το οξειδωτικό στρες.

Τα καλά νέα είναι ότι αυτή την εποχή η φύση μάς προσφέρει άφθονα φρούτα και λαχανικά πλούσια σε βιταμίνη C, κάνοντας πιο εύκολη από ποτέ την κάλυψη των καθημερινών αναγκών μας. Για τους περισσότερους ανθρώπους, μια ισορροπημένη διατροφή αρκεί, ενώ τα συμπληρώματα θα πρέπει να λαμβάνονται μόνο όταν υπάρχει πραγματική ανάγκη και μετά από συμβουλή γιατρού.

Διαβάστε το αρχικό δημοσίευμα Βιταμίνη C το καλοκαίρι: Τη χρειαζόμαστε περισσότερο; Όσα πρέπει να γνωρίζετε στο InStyle.