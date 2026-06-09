Αυτές οι τροφές προστατεύουν ουσιαστικά από καρδιακές ασθένειες

Mια μεγάλη μελέτη που ανέλαβαν ερευνητές από το το University of Reading, την Ιατρική Σχολή του Harvard, το University of California Davis και την Mars, Inc. διαπίστωσε πως λιγότεροι από ένας στους 5 ανθρώπους καταναλώνουν επαρκή ποσότητα φλαβανολών, οι οποίες έχουν αποδειχθεί πως μειώνουν τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων.

Ακόμα κι εκείνοι που έτρωγαν τακτικά πέντε μερίδες φρούτων και λαχανικών την ημέρα (των 80 γραμμαρίων έκαστη), δεν “έπιαναν” την ποσότητα των ισχυρών αντιοξειδωτικών που υποστηρίζουν την καλή λειτουργία των αιμοφόρων αγγείων, βοηθούν στη διατήρηση της αρτηριακής πίεσης σε φυσιολογικά επίπεδα, ενισχύουν τη μνήμη, βελτιώνουν τη νοητική λειτουργία και βοηθούν στη μείωση των φλεγμονών στο σώμα.

Φλαβανόλες υπάρχουν

στο κακάο και τη μαύρη σοκολάτα,

στο τσάι και ιδιαίτερα το πράσινο και το μαύρο,

στα μήλα, τα σταφύλια, τα ροδάκινα, τα κεράσια, τα μούρα και τα εσπεριδοειδή,

στο μπρόκολο, τα λαχανάκια Βρυξελλών, το λάχανο, τη ρόκα, τα κρεμμύδια και τα λαχανικά με σκούρα πράσινα φύλλα (μαρούλι, λαχανίδα, σπανάκι κλπ), το σέλινο, ο μαϊντανός,

στο κόκκινο κρασί και

στα αμύγδαλα, τα πεκάν, τα καρύδια, τα φουντούκια και τα κάσιους -εφόσον οι συγκεκριμένοι ξηροί καρποί είναι ωμοί και ανάλατοι και έχουν τη φλούδα τους, όπου υπάρχει.

Σημασία έχει τι τρώμε, όχι πόσο τρώμε

Η έρευνα που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Food & Function, παρακολούθησε τη διατροφή περισσότερων από 30.000 συμμετεχόντων σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο και τις Ηνωμένες Πολιτείες, χρησιμοποιώντας μετρήσεις βιοδεικτών.

Ο Δρ. Javier Ottaviani, επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, δήλωσε στην ιστοσελίδα του University of Reading πως «οι φλαβανόλες μπορούν να μειώσουν σημαντικά τον κίνδυνο θανάτου από καρδιαγγειακές παθήσεις, αλλά μόνο εάν καταναλώνετε αρκετές από αυτές.

«Οι περισσότεροι άνθρωποι υποθέτουν ότι η κατανάλωση άφθονων φρούτων και λαχανικών καλύπτει αυτό το πρόβλημα, αλλά αυτό που δείχνει αυτή η έρευνα είναι ότι οι συγκεκριμένες επιλογές που κάνετε έχουν πολύ μεγαλύτερη σημασία από τη συνολική ποσότητα».

Όπως είπε ο ειδικός, αν φάμε μια χούφτα βατόμουρα ή ένα ολόκληρο μήλο ή πιούμε ένα φλιτζάνι πράσινο τσάι μαζί με το γεύμα μας, μπορεί να κάνει «πραγματική διαφορά στο πόσες από αυτές τις ευεργετικές ενώσεις καταναλώνετε και απορροφάτε πραγματικά από τη διατροφή».

Οι συστάσεις για την κατανάλωση φρούτων και λαχανικών χρειάζονται αναθεώρηση

Οι ερευνητές διευκρίνισαν πως βάσει των ευρημάτων τους, οι συστάσεις για την κατανάλωση φλαβανολών χρειάζονται μια αναθεώρηση, ούτως ώστε να μπορούμε να πάρουμε τα οφέλη τους.

Προηγούμενες μελέτες έχουν διευκρινίσει πως η ημερήσια πρόσληψη 500 mg φλαβανολών μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο θανάτου από καρδιακές παθήσεις.

Ο καθηγητής Gunter Kuhnle του University of Reading σχολίασε πως «πέντε μερίδες φρούτων και λαχανικών την ημέρα είναι το σωστό μήνυμα, αλλά ίσως χρειαστεί να σκεφτούμε πιο προσεκτικά ποιες πέντε μερίδες πρέπει να προτιμούμε.

Διαφορετικά φρούτα και λαχανικά προσφέρουν πολύ διαφορετικά διατροφικά οφέλη πέρα ​​από τις βιταμίνες και τα μέταλλα. Καθώς η κατανόησή μας για αυτές τις ενώσεις αυξάνεται, υπάρχει μια πραγματική ευκαιρία να γίνουν οι διατροφικές οδηγίες πιο συγκεκριμένες και πιο αποτελεσματικές.

Αυτή η έρευνα αποτελεί ένα βήμα προς την κατανόηση του πώς μπορεί να μοιάζει αυτό στην πράξη».

Τα τρόφιμα με τις περισσότερες φλαβανόλες

Ο Οδηγός Eatwell του NHS (βλ. βρετανική υγειονομική αρχή) αναφέρει τα τρόφιμα με την υψηλότερη περιεκτικότητα σε φλαβανόλες ανά μερίδα. Είναι τα εξής:

500 γραμμάρια δαμάσκηνα έχουν περίπου 450mg φλαβανόλες .

έχουν περίπου . 250 γραμμάρια cranberry έχουν περίπου 300mg φλαβανόλες .

έχουν περίπου . 200 γραμμάρια blackberries έχουν περίπου 250mg φλαβανόλες .

έχουν περίπου . 250ml (ένα φλιτζάνι) πράσινο τσάι έχουν περίπου 200mg φλαβανόλες .

(ένα φλιτζάνι) έχουν περίπου . 80 γραμμάρια κουκιά/φάβα έχουν περίπου 140mg φλαβανόλες .

έχουν περίπου . 400 γραμμάρια κεράσια έχουν περίπου 130mg φλαβανόλες .

έχουν περίπου . 200 γραμμάρια (ένα μέτριο) μήλο με τη φλούδα έχει περίπου 110mg φλαβανόλες .

(ένα μέτριο) έχει περίπου . 200 γραμμάρια φράουλες έχουν περίπου 90mg φλαβανόλες .

έχουν περίπου . 150 γραμμάρια blueberries (μύρτιλα) έχουν περίπου 80mg φλαβανόλες .

(μύρτιλα) έχουν περίπου . 40 γραμμάρια (δυο κουταλιές της σούπας) φασόλια πίντο έχουν περίπου 70mg φλαβανόλες.

Πηγή: news247.gr