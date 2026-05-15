Απάτη στον ΕΟΠΥΥ: Φυσιοθεραπευτής κατέθετε 500 παραπεμπτικά μηνιαίως

Για σοβαρές στρεβλώσεις στο σύστημα εκτέλεσης παραπεμπτικών φυσικοθεραπείας μέσω του ΕΟΠΥΥ έκανε λόγο στο ΕΡΤnews ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών, Πέτρος Λυμπερίδης, αναφερόμενος στην υπόθεση εξαπάτησης από φυσικοθεραπευτή για δήθεν παραπεμπτικά που ερευνάται από τις Αρχές.

Όπως αποκάλυψε, η υπόθεση ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία ασφαλισμένης το 2021, ενώ ο ίδιος υποστήριξε ότι το κύκλωμα δεν ζημίωσε μόνο τον ΕΟΠΥΥ αλλά και τους ίδιους τους νόμιμους φυσικοθεραπευτές, οι οποίοι καλούνται να επιστρέφουν χρήματα μέσω του μηχανισμού clawback.

«Παρά τις δικλείδες ασφαλείας που έχουν πλέον προβλεφθεί πληρώνουμε τα απόνερα της προηγούμενης κατάστασης» δήλωσε στην εκπομπή Newsroom o Πέτρος Λυμπερίδης, πρόεδρος Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών. Mιλώντας στο ΕΡΤnews o πρόεδρος του Συλλόγου ξεκαθάρισε εξαρχής ότι πρόκειται για μεμονωμένη περίπτωση και όχι για γενικευμένο φαινόμενο στον κλάδο. «Δεν είναι φυσικοθεραπευτές, είναι ένας φυσικοθεραπευτής», τόνισε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, σημείωσε ότι η οικονομική ζημιά μετακυλίεται τελικά στους επαγγελματίες που λειτουργούν νόμιμα.

«Στην ουσία δεν ζημίωσαν μόνο τον ΕΟΠΥΥ, αλλά ζημίωσαν εμάς τους ίδιους, οι οποίοι καλούμαστε να επιστρέψουμε αυτά τα χρήματα μέσω των κλειστών προϋπολογισμών», τόνισε.

Σύμφωνα με τον κ. Λυμπερίδη, όλα ξεκίνησαν το 2021 όταν ασφαλισμένη κατήγγειλε ότι εμφανιζόταν να έχει πραγματοποιήσει φυσικοθεραπείες τις οποίες ποτέ δεν έκανε. «Μια ασφαλισμένη μάς κατήγγειλε ότι πήγε να κάνει φυσικοθεραπείες και δεν μπορούσε, γιατί το σύστημα έδειχνε ότι τις είχε ήδη κάνει», αποκάλυψε.

Όπως εξήγησε στον παρουσιαστή της εκπομπής, Γιώργο Σιαδήμα, η γυναίκα είχε απευθυνθεί ακόμη και στον Συνήγορο του Πολίτη, χωρίς αποτέλεσμα, με αποτέλεσμα ο Σύλλογος να προχωρήσει την υπόθεση στην Οικονομική Αστυνομία. «Ως Διοικητικό Συμβούλιο πήραμε την απόφαση να πάμε την υπόθεση σε κάθε αρμόδιο φορέα και τελικά η έρευνα κατέληξε σε αυτό το συμπέρασμα», ανέφερε.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλούν τα στοιχεία που παρουσίασε ο πρόεδρος του Συλλόγου για τον όγκο των παραπεμπτικών που φέρεται να εκτελούσε ο εμπλεκόμενος φυσικοθεραπευτής. «Ο συγκεκριμένος κατέθετε περίπου 500 παραπεμπτικά τον μήνα», είπε χαρακτηριστικά. Όπως εξήγησε, ο μέσος φυσικοθεραπευτής εκτελεί περίπου 25 έως 30 παραπεμπτικά τον μήνα, ενώ σήμερα έχει τεθεί ανώτατο όριο στα 40. «Ένας μέσος φυσικοθεραπευτής κάνει το πολύ 25 με 30 παραπεμπτικά τον μήνα. Το όριο πλέον είναι τα 40», σημείωσε.

Οι νέες δικλείδες ασφαλείας

Ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών εξήγησε ότι μετά τις καταγγελίες μπήκαν νέες ασφαλιστικές δικλείδες στο σύστημα συνταγογράφησης. Πλέον, όπως δήλωσε, για να εκτελεστεί παραπεμπτικό φυσικοθεραπείας απαιτείται εξαψήφιος κωδικός που αποστέλλεται στον ασφαλισμένο.

«Σήμερα για να εκτελεστεί φυσικοθεραπεία απαιτείται εξαψήφιος κωδικός σε πιστοποιημένο κινητό. Αν δεν μου δώσει ο ασθενής αυτόν τον αριθμό, δεν μπορώ να εκτελέσω το παραπεμπτικό», εξήγησε. Παράλληλα, πρόσθεσε ότι έχει πλέον τεθεί και όριο δυναμικότητας ανά φυσικοθεραπευτή, ώστε να αποφεύγονται ακραίες περιπτώσεις. Παράλληλα, τόνισε ότι το ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου θα έπρεπε να είχε εντοπίσει πολύ νωρίτερα τις υπερβολικές δηλώσεις παραπεμπτικών.

«Όταν κάποιος δήλωνε 500 παραπεμπτικά και οι υπόλοιποι 25 ή 30, το σύστημα έπρεπε να χτυπήσει», σημείωσε. Ωστόσο, όπως υποστήριξε, επειδή τα επιπλέον ποσά επιστρέφονταν τελικά μέσω clawback από τους παρόχους, δεν υπήρχε η απαιτούμενη πίεση για ουσιαστικό έλεγχο.

Ο πρόεδρος του Συλλόγου αναφέρθηκε εκτενώς και στο πρόβλημα του clawback, ζητώντας την κατάργησή του. «Πέρυσι επιστρέψαμε 25 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ο κλειστός προϋπολογισμός είναι 80 εκατομμύρια», ανέφερε χαρακτηριστικα. Ο ίδιος υποστήριξε ότι το συγκεκριμένο σύστημα έχει δημιουργήσει «τεχνητό χρέος» σε βάρος των φυσικοθεραπευτών τα τελευταία 13 χρόνια. «Οι φυσικοθεραπευτές δεν μπορούν να ανασάνουν οικονομικά», κατέληξε.

Πηγή: ΕΡΤ