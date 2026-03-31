Αντικαταθλιπτικό μειώνει την εξάντληση του long Covid

Ένα χαμηλού κόστους και ευρέως διαθέσιμο αντικαταθλιπτικό, η φλουβοξαμίνη, μειώνει σημαντικά την κόπωση σε άτομα που ζουν με μακροχρόνια Covid, όπως διαπίστωσε διεθνής ερευνητική ομάδα.

Η κόπωση είναι το πιο συνηθισμένο και εξουθενωτικό σύμπτωμα της long Covid δυσκολεύοντας τους ασθενείς να εργαστούν, να φροντίσουν τις οικογένειές τους και να ζήσουν μια φυσιολογική ζωή. Υπολογίζεται ότι η μακροχρόνια Covid επηρεάζει περίπου 65 εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως.

Η κλινική δοκιμή διεξήχθη από ερευνητές στον Καναδά, τη Βραζιλία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, με επικεφαλής το Πανεπιστήμιο McMaster του Καναδά. Συμμετείχαν 399 ενήλικες στη Βραζιλία που συνέχιζαν να αισθάνονται κόπωση για τουλάχιστον 90 ημέρες έπειτα από επιβεβαιωμένη λοίμωξη από SARS-CoV-2. Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες: όσους έλαβαν φλουβοξαμίνη, όσους έλαβαν ένα κοινό φάρμακο για τον διαβήτη, τη μετφορμίνη, και όσους έλαβαν εικονικό φάρμακο, για 60 ημέρες.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, που δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό «Annals of Internal Medicine», η φλουβοξαμίνη μείωσε την κόπωση περισσότερο από το εικονικό φάρμακο και προκάλεσε επίσης βελτιώσεις στη συνολική ποιότητα ζωής σε πολλαπλές μετρήσεις.

Προηγούμενη έρευνα έχει δείξει ότι η μετφορμίνη μειώνει τον κίνδυνο εμφάνισης μακροχρόνιας Covid όταν λαμβάνεται κατά τη διάρκεια της οξείας φάσης της λοίμωξης, ωστόσο αυτή η έρευνα έδειξε ότι δεν προσφέρει κανένα ουσιαστικό όφελος στην υποστήριξη ατόμων με κόπωση εξαιτίας μακροχρόνιας Covid.

Πάντως, οι ερευνητές διευκρινίζουν ότι απαιτούνται περαιτέρω μελέτες για να κατανοηθεί ποιος ωφελείται περισσότερο, πώς λειτουργεί η φλουβοξαμίνη και πώς μπορεί να συνδυαστεί με άλλες θεραπείες.

