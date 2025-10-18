Αιματολογική εξέταση εντοπίζει πάνω από 50 είδη καρκίνου

Μια νέα ελπιδοφόρα αιματολογική εξέταση, γνωστή ως Galleri, έχει τη δυνατότητα να ανιχνεύει πάνω από 50 τύπους καρκίνου, επιταχύνοντας τη διάγνωσή τους, σύμφωνα με μελέτη στη Βόρεια Αμερική. Η εξέταση, που βρίσκεται σε φάση δοκιμών, ανιχνεύει καρκινικό DNA στο αίμα και έχει δείξει να εντοπίζει καρκίνους σε πρώιμο στάδιο, όπου η θεραπεία είναι πιο αποτελεσματική.

Από όσους συμμετείχαν στη μελέτη, το 62% με θετικό αποτέλεσμα επιβεβαίωσε καρκίνο. Ο επικεφαλής ερευνητής, Nima Nabavizadeh, σημειώνει ότι η εξέταση μπορεί να αλλάξει ριζικά την προσέγγιση στον έλεγχο του καρκίνου, ειδικά για τύπους χωρίς υπάρχοντα προγράμματα προληπτικού ελέγχου.

Παρά τα εντυπωσιακά αποτελέσματα, απαιτούνται περισσότερα στοιχεία για να αποδειχθεί η αποτελεσματικότητα της εξέτασης στη μείωση των θανάτων από καρκίνο.