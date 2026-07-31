Αβοκάντο την ημέρα μπορεί να μειώσει την «κακή» χοληστερόλη – Τι έδειξε νέα μελέτη

Νέα μελέτη δείχνει ότι η καθημερινή κατανάλωση ενός αβοκάντο μπορεί να μειώσει τα πιο επιβλαβή σωματίδια της LDL («κακής») χοληστερόλης, ιδιαίτερα σε άτομα με κοιλιακή παχυσαρκία, συμβάλλοντας έτσι σε μικρή αλλά κλινικά σημαντική μείωση του καρδιαγγειακού κινδύνου. Οι ερευνητές επισημαίνουν, ωστόσο, ότι το αβοκάντο δεν είναι «μαγική» λύση ούτε αντικαθιστά μια συνολικά υγιεινή διατροφή και τρόπο ζωής.

Πιο αναλυτικά

Ένα αβοκάντο την ημέρα ίσως αποτελεί μια απλή αλλά αποτελεσματική προσθήκη στη διατροφή για όσους θέλουν να προστατεύσουν την καρδιά τους. Νέα μελέτη δείχνει ότι η καθημερινή κατανάλωση αβοκάντο μπορεί να μειώσει τα επίπεδα των σωματιδίων της LDL («κακής») χοληστερόλης, ιδιαίτερα σε άτομα με κοιλιακή παχυσαρκία.

Τα ευρήματα δημοσιεύθηκαν στο επιστημονικό περιοδικό Journal of Clinical Lipidology και βασίζονται στη μεγάλη κλινική μελέτη Habitual Diet and Avocado Trial, στην οποία συμμετείχαν 786 ενήλικες ηλικίας άνω των 25 ετών με αυξημένη περίμετρο μέσης.

Τι έδειξε η έρευνα

Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν τυχαία σε δύο ομάδες. Η πρώτη συνέχισε τη συνηθισμένη διατροφή και τον τρόπο ζωής της, ενώ η δεύτερη πρόσθεσε ένα αβοκάντο την ημέρα για έξι μήνες, χωρίς καμία άλλη αλλαγή στις διατροφικές συνήθειες.

Στο τέλος της μελέτης, όσοι κατανάλωναν καθημερινά αβοκάντο παρουσίασαν σημαντική μείωση των σωματιδίων LDL κατά περίπου 49 νανομόρια ανά λίτρο, σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου.

Σύμφωνα με την επικεφαλής ερευνήτρια Janhavi Damani, το αβοκάντο περιέχει έναν μοναδικό συνδυασμό θρεπτικών συστατικών που υποστηρίζουν την καρδιαγγειακή υγεία. Credit: Freepik

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι αυτή η βελτίωση θα μπορούσε να μεταφραστεί σε περίπου 4% χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακής νόσου. Αν και το ποσοστό είναι σχετικά μικρό, θεωρείται κλινικά σημαντικό, καθώς προκύπτει από μία μόνο, εύκολη διατροφική αλλαγή.

Γιατί δεν μετρά μόνο η LDL χοληστερόλη

Η LDL χοληστερόλη μεταφέρεται στο αίμα μέσα σε μικροσκοπικά σωματίδια. Δεν έχουν όμως όλα τα σωματίδια την ίδια επικινδυνότητα.

Τα μικρά και πυκνά σωματίδια LDL θεωρούνται πιο επιβλαβή, καθώς διεισδύουν ευκολότερα στα τοιχώματα των αρτηριών, συμβάλλοντας στον σχηματισμό αθηρωματικής πλάκας και αυξάνοντας τον κίνδυνο εμφράγματος και εγκεφαλικού.

Τα άτομα με κοιλιακή παχυσαρκία εμφανίζουν συχνότερα αυξημένες συγκεντρώσεις αυτών των μικρών σωματιδίων, γεγονός που καθιστά τη συγκεκριμένη μέτρηση ιδιαίτερα σημαντική.

Πώς βοηθά το αβοκάντο

Σύμφωνα με την επικεφαλής ερευνήτρια Janhavi Damani, το αβοκάντο περιέχει έναν μοναδικό συνδυασμό θρεπτικών συστατικών που υποστηρίζουν την καρδιαγγειακή υγεία.

Οι επιστήμονες τονίζουν ότι το αβοκάντο δεν αποτελεί «μαγική» τροφή ούτε μπορεί από μόνο του να προλάβει τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Credit: 123RF

Ένα μέτριο αβοκάντο προσφέρει περίπου:

9 γραμμάρια φυτικών ινών

μονοακόρεστα λιπαρά

φυτοστερόλες

βιταμίνη Ε

αντιοξειδωτικά και πολυφαινόλες

Οι φυτικές ίνες και οι φυτοστερόλες συμβάλλουν στη μείωση της απορρόφησης της χοληστερόλης από το έντερο, ενώ τα μονοακόρεστα λιπαρά φαίνεται ότι μειώνουν την παραγωγή των μικρών, πυκνών σωματιδίων LDL από το ήπαρ.

Παράλληλα, τα αντιοξειδωτικά προστατεύουν την LDL από την οξείδωση, μια διαδικασία που συνδέεται στενά με την ανάπτυξη αθηροσκλήρωσης.

Τα οφέλη εμφανίστηκαν σε όλους

Ένα ακόμη ενδιαφέρον εύρημα ήταν ότι η θετική επίδραση του αβοκάντο παρατηρήθηκε ανεξάρτητα από:

την ηλικία

το φύλο

τη φυλή ή την εθνικότητα

τον δείκτη μάζας σώματος (BMI)

Αυτό υποδηλώνει ότι η συγκεκριμένη διατροφική συνήθεια μπορεί να ωφελήσει ένα ευρύ φάσμα ατόμων με κοιλιακή παχυσαρκία.

Δεν μειώθηκε το βάρος

Παρά τα θετικά αποτελέσματα στη χοληστερόλη, η καθημερινή κατανάλωση αβοκάντο δεν οδήγησε σε απώλεια βάρους ούτε σε μείωση της περιμέτρου μέσης κατά τη διάρκεια των έξι μηνών.

Οι φυτικές ίνες και οι φυτοστερόλες συμβάλλουν στη μείωση της απορρόφησης της χοληστερόλης από το έντερο, ενώ τα μονοακόρεστα λιπαρά φαίνεται ότι μειώνουν την παραγωγή των μικρών, πυκνών σωματιδίων LDL από το ήπαρ. Credit: 123RF

Ωστόσο, προηγούμενες αναλύσεις της ίδιας μελέτης είχαν δείξει ότι όσοι έτρωγαν καθημερινά αβοκάντο βελτίωσαν συνολικά την ποιότητα της διατροφής τους, τη σύσταση των λιπαρών οξέων στα ερυθρά αιμοσφαίρια και το μικροβίωμα του εντέρου.

Οι ειδικοί προειδοποιούν

Οι επιστήμονες τονίζουν ότι το αβοκάντο δεν αποτελεί «μαγική» τροφή ούτε μπορεί από μόνο του να προλάβει τα καρδιαγγειακά νοσήματα.

Η μείωση του κινδύνου αφορά έναν βιοδείκτη και όχι πραγματικά περιστατικά εμφραγμάτων ή εγκεφαλικών, καθώς η μελέτη δεν αξιολόγησε μακροχρόνια καρδιαγγειακά συμβάματα.

Επιπλέον, η έρευνα πραγματοποιήθηκε αποκλειστικά σε άτομα με κοιλιακή παχυσαρκία, επομένως τα αποτελέσματα δεν μπορούν να γενικευθούν σε όλο τον πληθυσμό.

Οι ειδικοί επισημαίνουν επίσης ότι η μελέτη χρηματοδοτήθηκε από το Avocado Nutrition Center, γεγονός που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά την αξιολόγηση των ευρημάτων.

Πώς να το εντάξετε στη διατροφή σας

Οι διατροφολόγοι προτείνουν το αβοκάντο να αντικαθιστά λιγότερο υγιεινά τρόφιμα και όχι να προστίθεται απλώς στο ημερήσιο θερμιδικό ισοζύγιο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί:

H έρευνα πραγματοποιήθηκε αποκλειστικά σε άτομα με κοιλιακή παχυσαρκία, επομένως τα αποτελέσματα δεν μπορούν να γενικευθούν σε όλο τον πληθυσμό. Credit: 123RF

αντί για βούτυρο ή τυρί κρέμα σε ψωμί ολικής άλεσης,

αντί για μαγιονέζα σε σάντουιτς,

σε σαλάτες,

σε bowls με δημητριακά,

σε tacos,

ή αντί για κρεμώδεις σάλτσες και λιπαρά τυριά.

Οι ερευνητές υπογραμμίζουν ότι η καλύτερη προστασία της καρδιάς εξακολουθεί να βασίζεται στη συνολικά υγιεινή διατροφή, τη συστηματική άσκηση, τη διακοπή του καπνίσματος, τον έλεγχο της αρτηριακής πίεσης και τη διατήρηση φυσιολογικού σωματικού βάρους.

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