Έρπης ζωστήρας: Τρόποι μετάδοσης και βασικά συμπτώματα της ασθένειας

Ο έρπης ζωστήρας είναι μια ιογενής νόσος που προκαλείται από την επανενεργοποίηση του ιού της ανεμοβλογιάς (varicella zoster), ο οποίος παραμένει σε λανθάνουσα κατάσταση στον οργανισμό μετά την αρχική λοίμωξη, συνήθως στην παιδική ηλικία. Όταν το ανοσοποιητικό σύστημα εξασθενήσει —λόγω ηλικίας, στρες ή υποκείμενων νοσημάτων— ο ιός μπορεί να επανεμφανιστεί, προκαλώντας έντονο πόνο και χαρακτηριστικό δερματικό εξάνθημα, συνήθως στη μία πλευρά του σώματος.

Ο έρπης ζωστήρας δεν είναι απειλητικός για τη ζωή, ωστόσο μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές, ιδιαίτερα σε ηλικιωμένους και ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς. Η έγκαιρη διάγνωση και η έναρξη αντιιικής θεραπείας μπορούν να μειώσουν τη διάρκεια και τη βαρύτητα της νόσου. Παράλληλα, ο εμβολιασμός θεωρείται βασικό μέτρο πρόληψης, καθώς μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο εμφάνισης έρπητα ζωστήρα και των επιπλοκών του, ιδίως στις μεγαλύτερες ηλικίες.

Τα συμπτώματα ξεκινούν συχνά με πόνο, κάψιμο ή μυρμήγκιασμα, πριν από την εμφάνιση φυσαλίδων στο δέρμα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο πόνος μπορεί να επιμείνει για μήνες μετά την υποχώρηση του εξανθήματος, μια επιπλοκή γνωστή ως μεθερπητική νευραλγία, η οποία επηρεάζει σημαντικά την ποιότητα ζωής.

“Η μεθερπητική νευραλγία αποτελεί τη συχνότερη και πιο επώδυνη επιπλοκή του έρπητα ζωστήρα“, ανέφερε μιλώντας στην εκπομπή “Μέρα με Χρώμα” της ΕΡΤ3 ο καθηγητής παθολογίας στο ΑΠΘ Χρήστος Σαββόπουλος. “Ο έρπης εμφανίζεται όταν ο νευρικός πόνος επιμένει για εβδομάδες ή και ακόμα και από 6 έως 12 μήνες μετά την υποχώρηση του δερματικού εξανθήματος, εξαιτίας της βλάβης που προκαλεί ο ιός στα νεύρα”, σημείωσε.Ο πόνος περιγράφεται συχνά ως καυστικός, διαξιφιστικός ή σαν ηλεκτρικό ρεύμα και μπορεί να είναι ιδιαίτερα εξουθενωτικός.

Η επιπλοκή αυτή αφορά κυρίως άτομα άνω των 60 ετών, καθώς και ασθενείς με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα. Ακόμη και ήπια ερεθίσματα, όπως η επαφή με τα ρούχα, μπορεί να προκαλέσουν έντονο πόνο, επηρεάζοντας σοβαρά την καθημερινότητα, τον ύπνο και την ψυχική υγεία των ασθενών. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η νευραλγία μπορεί να καταστεί χρόνια.

Η έγκαιρη αντιμετώπιση του έρπητα ζωστήρα μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο εμφάνισης μεθερπητικής νευραλγίας, ενώ η θεραπεία της περιλαμβάνει εξειδικευμένη φαρμακευτική αγωγή για την ανακούφιση του νευροπαθητικού πόνου.

Πηγή: ΕΡΤ