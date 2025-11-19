Έξαρση ιώσεων τις γιορτές: Ποια είναι η αλήθεια για τα εμβόλια;

Το άρθρο αναφέρεται στην επερχόμενη έξαρση των ιώσεων κατά τη χειμερινή περίοδο, με τον καθηγητή Στέλιο Λουκίδη να επισημαίνει ότι, παρά τις ανησυχίες, δεν έχει παρατηρηθεί ακόμα αυξημένη δραστηριότητα στην Ελλάδα. Σημειώνει ότι στη Μ.

Βρετανία έχει ήδη εμφανιστεί πρόωρη κυκλοφορία της γρίπης Α και ένα νέο στέλεχος με μειωμένη κάλυψη από το υπάρχον εμβόλιο. Το φετινό εμβόλιο καλύπτει τα στελέχη H1N1, H3N2 και τύπου Β, αλλά το νέο υποστέλεχος Κ παρουσιάζει διαφοροποιήσεις.

Ο εμβολιασμός είναι ιδιαίτερα σημαντικός για άτομα άνω των 60, άτομα με χρόνια νοσήματα, μικρά παιδιά και όσους εργάζονται σε δομές υγείας και εκπαίδευσης. Συνοδευόμενος από αντιιικά φάρμακα, προσφέρει προστασία από σοβαρή νόσηση.