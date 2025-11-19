Έξαρση ιώσεων τις γιορτές: Ποια είναι η αλήθεια για τα εμβόλια;

Το άρθρο αναφέρεται στην επερχόμενη έξαρση των ιώσεων κατά τη χειμερινή περίοδο, με τον καθηγητή Στέλιο Λουκίδη να επισημαίνει ότι, παρά τις ανησυχίες, δεν έχει παρατηρηθεί ακόμα αυξημένη δραστηριότητα στην Ελλάδα. Σημειώνει ότι στη Μ.
Βρετανία έχει ήδη εμφανιστεί πρόωρη κυκλοφορία της γρίπης Α και ένα νέο στέλεχος με μειωμένη κάλυψη από το υπάρχον εμβόλιο. Το φετινό εμβόλιο καλύπτει τα στελέχη H1N1, H3N2 και τύπου Β, αλλά το νέο υποστέλεχος Κ παρουσιάζει διαφοροποιήσεις.
Ο εμβολιασμός είναι ιδιαίτερα σημαντικός για άτομα άνω των 60, άτομα με χρόνια νοσήματα, μικρά παιδιά και όσους εργάζονται σε δομές υγείας και εκπαίδευσης. Συνοδευόμενος από αντιιικά φάρμακα, προσφέρει προστασία από σοβαρή νόσηση.
Η χώρα εισέρχεται σταδιακά στην περίοδο όπου κάθε χρόνο εκδηλώνεται η εποχική έξαρση των ιώσεων, με τους ειδικούς να παρακολουθούν στενά τις διεθνείς εξελίξεις.
Ο Στέλιος Λουκίδης, καθηγητής Ιατρικής του ΕΚΠΑ και πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, μιλώντας στην ΕΡΤ, ανέφερε ότι, παρότι υπάρχει ανησυχία, δεν έχουν ακόμη καταγραφεί ενδείξεις αυξημένης δραστηριότητας στη χώρα.
«Βρισκόμαστε σε μία περίοδο αναμονής, κυρίως ίωσης. Αναμένουμε να εμφανιστούν δυναμικά κοντά στις 10 με 15 Δεκεμβρίου και να κρατήσουν μέχρι αρχές Μαρτίου», είπε ο κ. Λουκίδης, εξηγώντας ότι αυτό αποτελεί το καθιερωμένο μοτίβο για τον χειμώνα.
Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, επιβεβαίωσε ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο παρατηρείται ήδη πρόωρη κυκλοφορία της γρίπης Α. Όπως ανέφερε, νέες πληροφορίες προέρχονται από τη Μεγάλη Βρετανία και τον Καναδά, ενώ αναμένονται δεδομένα και από τις ΗΠΑ. Η Μ. Βρετανία, σύμφωνα με τον ίδιο, παρέχει «την καλύτερη πληροφορία αυτή τη στιγμή».
Εργαστηριακοί έλεγχοι έχουν εντοπίσει νέο στέλεχος του ιού με πιο επιθετική κλινική εικόνα, το οποίο «δείχνει να μην έχει την απόλυτη προστασία από το εμβόλιο».
Περιορισμένη κάλυψη του εμβολίου στο νέο στέλεχος
Ο κ. Λουκίδης εξήγησε ότι το φετινό εμβόλιο καλύπτει τα στελέχη H1N1, H3N2 και τύπου Β, ωστόσο το νέο υποστέλεχος Κ παρουσιάζει διαφοροποιήσεις. Σε εργαστηριακές μελέτες, η αποτελεσματικότητα του εμβολίου εμφανίζεται υψηλότερη στα παιδιά (70%) και χαμηλότερη στους ενήλικες (40%). «Αυτό όμως είναι εργαστηριακό στοιχείο. Στο κλινικό κομμάτι πρέπει να το δούμε διαφορετικά», τόνισε.
Ποιοι πρέπει να εμβολιαστούν
Ο ειδικός υπογράμμισε ότι ο εμβολιασμός αποτελεί «πολύ βασικό όπλο απέναντι στη σοβαρή νόσηση», υπενθυμίζοντας ότι κάθε χρόνο ξεπερνούν τα δύο εκατομμύρια οι εμβολιασμοί στη χώρα.
Οι ομάδες που συστήνεται να εμβολιαστούν περιλαμβάνουν:
- άτομα άνω των 60 ετών
- άτομα με χρόνια υποκείμενα νοσήματα
- μικρά παιδιά
- όσους φροντίζουν βρέφη ή ασθενείς
- επαγγελματίες υγείας
- εκπαιδευτικούς και άτομα που συγχρωτίζονται σε δομές εκπαίδευσης
Συμπλήρωσε ότι, σε συνδυασμό με το διαθέσιμο αντιιικό φάρμακο, το εμβόλιο προσφέρει «αρκετά μεγάλη θωράκιση απέναντι στη σοβαρή νόσηση».