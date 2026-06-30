Ένα ποτό την ημέρα μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο για 20 προβλήματα υγείας, σύμφωνα με νέα μελέτη

Μια νέα μεγάλη επιστημονική ανάλυση αμφισβητεί την άποψη ότι η μέτρια κατανάλωση αλκοόλ είναι ακίνδυνη, δείχνοντας πως ακόμη και ένα ποτό την ημέρα μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο για έως και 20 σοβαρά προβλήματα υγείας, ανάμεσά τους διάφορες μορφές καρκίνου, καρδιαγγειακές παθήσεις, ηπατικά νοσήματα και διαβήτη τύπου 2. Οι ερευνητές τονίζουν ότι δεν υπάρχει απολύτως ασφαλές επίπεδο κατανάλωσης και πως όσο λιγότερο αλκοόλ καταναλώνεται, τόσο μικρότερος είναι ο συνολικός κίνδυνος για τον οργανισμό.

Πιο αναλυτικά

Για χρόνια επικρατούσε η άποψη ότι η μέτρια κατανάλωση αλκοόλ ίσως να μην είναι ιδιαίτερα επιβλαβής, ενώ ορισμένες παλαιότερες έρευνες άφηναν ανοιχτό το ενδεχόμενο να συνδέεται ακόμη και με ορισμένα οφέλη για την καρδιά. Ωστόσο, μια νέα μεγάλη επιστημονική ανάλυση έρχεται να αμφισβητήσει αυτή την αντίληψη, υποστηρίζοντας ότι ακόμη και μικρές ποσότητες αλκοόλ μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο για μια σειρά σοβαρών παθήσεων.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, η κατανάλωση αλκοόλ συνδέθηκε με αυξημένο κίνδυνο για αρκετές μορφές καρκίνου και χρόνιες παθήσεις. Credit: 123RF

Η έρευνα δημοσιεύθηκε στο έγκριτο επιστημονικό περιοδικό Nature Health και πραγματοποιήθηκε από ερευνητές του Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) του Πανεπιστημίου της Ουάσινγκτον, σε συνεργασία με επιστήμονες της Harvard T.H. Chan School of Public Health. Η ανάλυση βασίστηκε σε 843 προηγούμενες μελέτες και θεωρείται μία από τις πιο εκτεταμένες αξιολογήσεις των επιπτώσεων του αλκοόλ στην υγεία μέχρι σήμερα.

Οι ασθένειες που συνδέθηκαν με την κατανάλωση αλκοόλ

Στην ανάλυση συμπεριλήφθηκαν δέκα διαφορετικοί τύποι καρκίνου, μεταξύ των οποίων ο καρκίνος του μαστού, του παχέος εντέρου, του ήπατος, του παγκρέατος και του οισοφάγου. Εξετάστηκαν επίσης καρδιαγγειακές παθήσεις, όπως η κολπική μαρμαρυγή και τα εγκεφαλικά επεισόδια, καθώς και άλλες καταστάσεις όπως η παγκρεατίτιδα, η κίρρωση του ήπατος, ο διαβήτης τύπου 2 και οι άνοιες.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, η κατανάλωση αλκοόλ συνδέθηκε με αυξημένο κίνδυνο για αρκετές μορφές καρκίνου και χρόνιες παθήσεις. Ιδιαίτερα έντονη ήταν η συσχέτιση με τον καρκίνο του φάρυγγα, όπου ο κίνδυνος εμφανίστηκε σημαντικά αυξημένος σε σχέση με όσους δεν κατανάλωναν αλκοόλ.

Τι λένε οι ειδικοί

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι το αλκοόλ είναι μια ουσία που έχει ταξινομηθεί ως καρκινογόνος και ότι οι επιπτώσεις του μπορεί να επηρεάζουν πολλαπλά συστήματα του οργανισμού. Η υπερβολική κατανάλωση έχει ήδη συνδεθεί με ηπατικές παθήσεις, υπέρταση, καρδιαγγειακά προβλήματα και ορισμένες μορφές καρκίνου, όμως τα νεότερα δεδομένα δείχνουν ότι οι κίνδυνοι μπορεί να ξεκινούν ακόμη και σε χαμηλότερα επίπεδα κατανάλωσης από ό,τι πιστευόταν μέχρι σήμερα.

Νέα μεγάλη επιστημονική ανάλυση υποστηρίζει ότι ακόμη και μικρές ποσότητες αλκοόλ μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο για μια σειρά σοβαρών παθήσεων. Credit: 123RF

Παράλληλα, αρκετοί επιστήμονες τονίζουν ότι όσοι δεν πίνουν αλκοόλ δεν θα πρέπει να ξεκινήσουν με την προσδοκία κάποιου οφέλους για την υγεία. Αντίθετα, η μείωση της κατανάλωσης φαίνεται να αποτελεί τη στρατηγική με το χαμηλότερο ρίσκο.

Υπάρχουν τελικά ασφαλή επίπεδα κατανάλωσης;

Παρότι ορισμένες μελέτες στο παρελθόν είχαν συνδέσει τη χαμηλή κατανάλωση αλκοόλ με πιθανές καρδιαγγειακές ωφέλειες, οι νεότερες αναλύσεις δείχνουν ότι τα πιθανά αυτά οφέλη είναι περιορισμένα και δεν αναιρούν τους συνολικούς κινδύνους για την υγεία. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει επίπεδο κατανάλωσης αλκοόλ που να θεωρείται απολύτως ασφαλές.

Το συμπέρασμα των ερευνητών είναι σαφές: όσο λιγότερο αλκοόλ καταναλώνεται, τόσο μικρότερος είναι ο συνολικός κίνδυνος για τον οργανισμό. Αν και ένα περιστασιακό ποτό δεν σημαίνει ότι θα προκαλέσει άμεσα προβλήματα υγείας, τα στοιχεία δείχνουν ότι η συστηματική κατανάλωση, ακόμη και σε μέτριες ποσότητες, αξίζει να επανεξεταστεί υπό το πρίσμα των νέων επιστημονικών δεδομένων.

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