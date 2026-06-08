Έκπληξη με τα επεξεργασμένα τρόφιμα – Τα 6 που πρέπει να δοκιμάσετε στο πιάτο σας

Τα επεξεργασμένα τρόφιμα έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια συνώνυμα των αρνητικών επιπτώσεων στην υγεία.

Άλλωστε, μελέτες έχουν δείξει ότι τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα συνδέονται με περισσότερα από 30 διαφορετικά προβλήματα υγείας, μεταξύ των οποίων οι καρδιαγγειακές παθήσεις, ο καρκίνος και το άγχος.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, περισσότερο από το μισό των θερμίδων που καταναλώνουν οι άνθρωποι προέρχεται από υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα, ενώ η κατανάλωσή τους αυξάνεται συνεχώς παγκοσμίως.

Ωστόσο, οι ειδικοί πιστεύουν ότι αυτή η τάση έχει δημιουργήσει σύγχυση, καθώς στην πραγματικότητα υπάρχουν επεξεργασμένα τρόφιμα που μπορούν να θεωρηθούν υγιεινές επιλογές.

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«Δεν αξίζουν όλα τα επεξεργασμένα τρόφιμα την κακή φήμη που έχουν αποκτήσει. Στην πραγματικότητα, ορισμένα καθημερινά βασικά τρόφιμα μπορούν να διευκολύνουν την αύξηση της πρόσληψης φυτικών ινών», εξηγεί η διατροφολόγος Katie Murray από την εταιρεία συμπληρωμάτων για την υγεία του εντέρου AltruVita.

Οι ειδικοί κατατάσσουν γενικά τα τρόφιμα σε τέσσερις κατηγορίες: Μη επεξεργασμένα ή ελάχιστα επεξεργασμένα τρόφιμα, επεξεργασμένα συστατικά μαγειρικής, επεξεργασμένα τρόφιμα και υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα.

Τα επεξεργασμένα τρόφιμα αποτελούν συνδυασμό φυσικών τροφίμων, όπως φρούτα, λαχανικά, ξηροί καρποί και αυγά, με επεξεργασμένα μαγειρικά συστατικά.

Για παράδειγμα, το ψωμί που παρασκευάζεται από αλεύρι σίτου, νερό, αλάτι και μαγιά θεωρείται επεξεργασμένο τρόφιμο. Ωστόσο, αν προστεθούν γαλακτωματοποιητές, χρωστικές ουσίες ή συντηρητικά, τότε το ψωμί κατατάσσεται στα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα.

Έχοντας αυτήν τη σημαντική διάκριση κατά νου, παρουσιάζονται τα υγιεινά επεξεργασμένα τρόφιμα που μια διατροφολόγος εξειδικευμένη στην υγεία του εντέρου συνιστά στους πελάτες της να καταναλώνουν.

Αλεσμένος λιναρόσπορος

Ο αλεσμένος λιναρόσπορος θεωρείται επεξεργασμένο τρόφιμο, καθώς προκύπτει από την άλεση των σπόρων λιναριού σε λεπτή σκόνη. Η διαδικασία αυτή αυξάνει τη βιοδιαθεσιμότητα των θρεπτικών συστατικών του, όπως τα ωμέγα-3 λιπαρά οξέα και οι φυτικές ίνες, καθιστώντας τα ευκολότερα στην πέψη και πιο ωφέλιμα για την υγεία.

«Ο αλεσμένος λιναρόσπορος είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα επεξεργασμένου τροφίμου που μπορεί να υποστηρίξει την υγεία του εντέρου», αναφέρει η Murray.

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«Οι ολόκληροι σπόροι λιναριού συχνά περνούν από το πεπτικό σύστημα χωρίς να διασπαστούν πλήρως. Η άλεση, όμως, σπάει το σκληρό εξωτερικό τους περίβλημα, επιτρέποντας στον οργανισμό να απορροφήσει ευκολότερα τις φυτικές ίνες και τα θρεπτικά συστατικά που περιέχουν.

Είναι πλούσιοι τόσο σε διαλυτές όσο και σε αδιάλυτες φυτικές ίνες, οι οποίες μπορούν να συμβάλουν στη σωστή λειτουργία του εντέρου και να τροφοδοτήσουν τα ωφέλιμα βακτήρια του μικροβιώματος. Η προσθήκη μίας κουταλιάς σε χυλό βρώμης, γιαούρτι ή smoothies αποτελεί έναν εύκολο τρόπο να αυξήσετε την καθημερινή πρόσληψη φυτικών ινών».

Γιαούρτι

Οι ειδικοί τονίζουν ότι η επιλογή του σωστού γιαουρτιού είναι καθοριστική, ωστόσο πρόκειται για ένα επεξεργασμένο τρόφιμο που αξίζει να βρίσκεται στη διατροφή όλων.

«Πολλά γιαούρτια περιέχουν ζωντανές καλλιέργειες βακτηρίων, οι οποίες μπορούν να συμβάλουν στην εισαγωγή ωφέλιμων μικροοργανισμών στο έντερο. Αν και δεν είναι όλα τα γιαούρτια ίδια, η επιλογή προϊόντων με ζωντανές και ενεργές καλλιέργειες και χαμηλή περιεκτικότητα σε πρόσθετα σάκχαρα μπορεί να αποτελέσει έναν απλό τρόπο υποστήριξης ενός υγιούς μικροβιώματος του εντέρου.

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Το γιαούρτι παρέχει επίσης πρωτεΐνη και ασβέστιο, γεγονός που το καθιστά θρεπτική επιλογή για το πρωινό ή τα ενδιάμεσα γεύματα», εξηγεί η Murray.

«Παρότι το γιαούρτι μπορεί να αποτελέσει χρήσιμη πηγή προβιοτικών, πολλοί άνθρωποι δεν το καταναλώνουν αρκετά συχνά ή σε επαρκείς ποσότητες ώστε να αυξήσουν ουσιαστικά την πρόσληψή τους».

Κονσερβοποιημένα φασόλια

Παρότι συχνά μένουν ξεχασμένα στο πίσω μέρος του ντουλαπιού, τα φασόλια σε κονσέρβα είναι γεμάτα θρεπτικά συστατικά. «Τα κονσερβοποιημένα φασόλια συχνά υποτιμώνται, αλλά αποτελούν έναν από τους πιο εύκολους τρόπους αύξησης της πρόσληψης φυτικών ινών», αναφέρει η Murray.

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«Οι φυτικές ίνες είναι απαραίτητες για την υγεία του εντέρου, καθώς λειτουργούν ως τροφή για τα ωφέλιμα βακτήρια. Τα φασόλια περιέχουν επίσης ανθεκτικό άμυλο, το οποίο μπορεί να ενισχύσει την παραγωγή λιπαρών οξέων βραχείας αλύσου, ουσιών που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διατήρηση της υγείας του εντέρου.

Το ξέπλυμα των φασολιών πριν από την κατανάλωση βοηθά στη μείωση της περίσσειας αλατιού, χωρίς να επηρεάζει τη θρεπτική τους αξία».

Κατεψυγμένα λαχανικά και φρούτα

Τα κατεψυγμένα λαχανικά συλλέγονται και καταψύχονται στο στάδιο της μέγιστης φρεσκάδας τους, διατηρώντας έτσι μεγάλο μέρος των θρεπτικών συστατικών τους.

«Αποτελούν μια πρακτική επιλογή που διευκολύνει την αύξηση της κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών, κάτι ιδιαίτερα σημαντικό για την υποστήριξη ενός ποικιλόμορφου μικροβιώματος του εντέρου», λέει η Murray.

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«Η ύπαρξη μιας ποικιλίας κατεψυγμένων λαχανικών στο σπίτι βοηθά τους ανθρώπους να καταναλώνουν περισσότερες φυτικές τροφές χωρίς να ανησυχούν ότι θα χαλάσουν πριν προλάβουν να τις χρησιμοποιήσουν».

Κονσερβοποιημένα ψάρια

Τα κονσερβοποιημένα ψάρια έχουν επανέλθει δυναμικά στη δημοσιότητα χάρη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι αξίζει να αποτελούν μέρος της διατροφής μας.

«Τα ψάρια σε κονσέρβα, όπως οι σαρδέλες, το σκουμπρί και ο σολομός, μπορούν να αποτελέσουν πολύτιμη προσθήκη σε μια διατροφή φιλική προς το έντερο. Παρέχουν πρωτεΐνη και ωμέγα-3 λιπαρά οξέα, τα οποία ενδέχεται να συμβάλλουν στη διατήρηση μιας υγιούς φλεγμονώδους απόκρισης του οργανισμού», αναφέρει η Murray.

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«Αν και δεν τρέφουν άμεσα τα βακτήρια του εντέρου όπως οι τροφές πλούσιες σε φυτικές ίνες, η κατανάλωση ποικιλίας τροφών με υψηλή θρεπτική αξία συμβάλλει στη συνολική υγεία του πεπτικού συστήματος και του εντέρου».

Ποπ κορν

Ένα από τα πιο δημοφιλή σνακ του κινηματογράφου μπορεί τελικά να είναι πιο υγιεινό απ’ όσο πιστεύουν πολλοί.

«Το ποπ κορν συχνά κατατάσσεται μαζί με λιγότερο θρεπτικά σνακ, όμως το απλό ποπ κορν είναι στην πραγματικότητα δημητριακό ολικής άλεσης. Αποτελεί πηγή φυτικών ινών, ενός θρεπτικού συστατικού που πολλοί άνθρωποι δεν καταναλώνουν σε επαρκείς ποσότητες, και μπορεί να συμβάλει στη σωστή λειτουργία του πεπτικού συστήματος», εξηγεί η Murray.

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«Το σημαντικό είναι να αποφεύγονται οι εκδοχές με πολλές γεύσεις και πρόσθετα, οι οποίες συχνά περιέχουν υψηλές ποσότητες αλατιού, ζάχαρης ή κορεσμένων λιπαρών. Το ποπ κορν που παρασκευάζεται με αέρα ή είναι ελαφρώς καρυκευμένο μπορεί να αποτελέσει ένα χορταστικό και πλούσιο σε φυτικές ίνες σνακ».