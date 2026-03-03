Happy Family Weekends στο Fashion City Outlet-Μικροί δημιουργοί σε δράση, κάθε Σαββατοκύριακο του Μαρτίου!

Ο Μάρτιος στο Fashion City Outlet γεμίζει χρώμα, φαντασία και παιδικά χαμόγελα με τα Happy Family Weekends — μια σειρά δημιουργικών εργαστηρίων για παιδιά που θα πραγματοποιούνται κάθε Σαββατοκύριακο, 12:00–14:00 & 17:30–19:30, με ελεύθερη είσοδο.

Οι εκδηλώσεις θα φιλοξενούνται σε έναν νέο, ειδικά διαμορφωμένο χώρο εντός του Food Court του Fashion City Outlet, προσφέροντας δημιουργικές και διασκεδαστικές δραστηριότητες σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον, καθιερώνοντας το «κέντρο της καρδιάς μας» ως τον αγαπημένο προορισμό όλης της οικογένειας, συνδυάζοντας ιδανικά αγορές, ψυχαγωγία και ποιοτικό χρόνο κάθε Σαββατοκύριακο.

Σάββατο 7 & Κυριακή 8 Μαρτίου – Εργαστήρι Emoji με Πηλό & Πλαστελίνη

Λίγος πηλός, λίγη πλαστελίνη και πολλή φαντασία! Πάνω σε έτοιμη βάση, τα παιδιά δημιουργούν χαρούμενες φατσούλες και μοναδικά σχέδια. Δημιουργία με υφή, χρώμα και παιχνίδι!

Σάββατο 14 & Κυριακή 15 Μαρτίου – Εργαστήρι Ζωγραφικής σε Ξύλινα Μπρελόκ

Μικρά χεράκια, μεγάλα ταλέντα! Τα παιδιά ζωγραφίζουν μοναδικά ξύλινα σχέδια και τα μετατρέπουν σε super cute αξεσουάρ που παίρνουν μαζί τους. Χρώμα και φαντασία… στο μπρελόκ τους!

Σάββατο 21 & Κυριακή 22 Μαρτίου – Εργαστήρι Χειροποίητης Κορνίζας

Φτιάχνουμε την πιο γλυκιά ανοιξιάτικη ανάμνηση! Πολύχρωμες κορνίζες από γλωσσοπίεστρα, στολισμένες με δημιουργικές λεπτομέρειες, γίνονται ένα χειροποίητο ενθύμιο που μένει.

Σάββατο 28 & Κυριακή 29 Μαρτίου – Εργαστήρι Χαρούμενης Κάμπιας με Pom-Pom

Πόσα pom-pom χωράνε σε μια κάμπια; Όσα θέλει η φαντασία! Τα παιδιά δημιουργούν τη δική τους πολύχρωμη κάμπια με ματάκια, κεραίες και χαρακτήρα — και φυσικά την παίρνουν μαζί τους στο σπίτι.

Με δωρεάν άνετο parking 1.500 θέσεων, συνεχές ωράριο λειτουργίας και αγαπημένα brands για μικρούς και μεγάλους, το Fashion City Outlet μετατρέπει κάθε Σαββατοκύριακο σε μια οικογενειακή εμπειρία γεμάτη δημιουργία και χαμόγελα.

Η άνοιξη ξεκινά με φαντασία, χρώμα και Happy Family Weekends — στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet.

Fashion City Outlet

4ο χλμ. Λεωφόρου Κ. Καραμανλή, 41335 – Λάρισα

Τηλ. 2410 671717

www.fashioncity-outlet.gr