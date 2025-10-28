Στις 12 η παρέλαση παρουσία Παπαστεργίου- Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, θα εκπροσωπήσει την ελληνική κυβέρνηση στις σημερινές εορταστικές εκδηλώσεις στα Τρίκαλα για την 28η Οκτωβρίου, που κορυφώνονται με την παρέλαση η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 12:00.

Ο επετειακός εορτασμός θα ξεκινήσει με την δοξολογία στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου και εν συνεχεία θα ακολουθήσει στο Ηρώο πεσόντων της ΣΜΥ επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στους δρόμους

Με βάση αποφάσεις της Δ/νσης Αστυνομίας Τρικάλων, θα υπάρξουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τον εορτασμό της εθνικής επετείου του ΟΧΙ.

Συγκεκριμένα,

– απαγόρευση στάθμευσης οχημάτων για την Τρίτη 28/10/2025 από 08:00 και απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων την ιδία (28/10/2025) από 09:30 μέχρι πέρατος των εκδηλώσεων της παρέλασης και αποχώρησης των Επισήμων,

Στην οδό Β. Τσιτσάνη και στο τμήμα αυτής από την οδό Κατσιμήδου μέχρι την Κεντρική πλατεία.

Στην οδό Ελ. Βενιζέλου και στο τμήμα αυτής από την οδό Πτολεμαίου μέχρι την οδό Β. Τσιτσάνη.

Στην οδό Κολοκοτρώνη και στο τμήμα αυτής από την οδό 28ης Οκτωβρίου μέχρι την οδό Β. Τσιτσάνη.

Στην οδό Μιαούλη και στο τμήμα αυτής από την οδό Ζάππα μέχρι την οδό Β. Τσιτσάνη.

*- Στην οδό Κλεμανσώ και στο τμήμα αυτής από την οδό Αλβ. Μετώπου μέχρι την οδό Β. Τσιτσάνη.

Στην οδό 21ης Αυγούστου και στο τμήμα αυτής από την οδό 28ης Οκτωβρίου μέχρι και την οδό Β. Τσιτσάνη.

Στην οδό Ερμού και στο τμήμα αυτής από την οδό 25ης Μαρτίου μέχρι την οδό Στρ. Σαράφη.

Στην οδό Μαχάωνος και στο τμήμα αυτής από την οδό 25ης Μαρτίου μέχρι την οδό Στρ. Σαράφη.

Στην οδό Στρ. Σαράφη και στο τμήμα αυτής από την οδό Χ. Γιώτα μέχρι την Κεντρική πλατεία.

Στην οδό Αμαλίας και στο τμήμα αυτής από την οδό Ν. Παππά μέχρι και την οδό Στρ. Σαράφη (κεντρική πλατεία).

Στην οδό Νέλσωνος και στο τμήμα αυτής από την οδό Αμαλίας μέχρι και την οδό Στρ. Σαράφη.

– απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων την Τρίτη 28/10/2025 από 10:15 μέχρι πέρατος των εκδηλώσεων της παρέλασης, στην Παλαιά Εθνική Οδό Τρικάλων-Λάρισας στο Μεγαλοχώρι και στο τμήμα αυτής από τη διασταύρωσή της με την οδό Πατουλιάς έως και τη διασταύρωση Χρυσαυγής.

