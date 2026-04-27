Πού θα γίνουν διακοπές ρεύματος τις επόμενες ημέρες στα Τρίκαλα

Σε προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος προχωρά ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. αυτή την εβδομάδα σε περιοχές των Τρικάλων για να εκτελεσθούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες στο δίκτυο.

Αναλυτικά:

ΔΕΥΤΕΡΑ 27/04/2026

1. Από ώρα 08:00 – 11:00 στην Αγ. Μονή περιμετρικά του γηπέδου Αγ. Μονής και στις οδούς Σκόπα, Συμμεωνίδη, Τηλεφάνη, Υπατίας, Τιμαίου, Σωσάστρου, Τιμοθέου και Σπευσίπου.

2. Από ώρα 11:00 – 15:00 στο χωριό Ρίζωμα η VODAFONE.

ΤΡΙΤΗ 28/04/2026

1. Από ώρα 08:00 – 15:00 το χωριό Κεραμίδι.

ΠΕΜΠΤΗ 30/04/2026

1. Από ώρα 08:00 – 15:00 στα Τρίκαλα ο οικισμός Λεπτοκαρυά και στην οδό Χασίων Νο 38 αριστερά – δεξιά προς οικισμό Λεπτοκαρυάς έως την είσοδο του οικισμού. Το 27ο Δημοτικό Σχολείο, το ζαχαροπλαστείο ΜΕΛΙΣΣΑ, πρατήριο ΕΛΙΝ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, café CUP.

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν από το χρόνο λήξης της διακοπής.