Παιδικά Χριστουγεννιάτικα Events στο Fashion City Outlet: Easy Bake Live Cooking & Christmas Bubble Show!

Το Fashion City Outlet, το εμπορικό κέντρο «της καρδιάς μας», γεμίζει γεύσεις, παιχνίδι και… τεράστιες σαπουνόφουσκες με δύο μοναδικές χριστουγεννιάτικες δραστηριότητες για παιδιά — ένα απολαυστικό Easy Bake Live Cooking και το πιο εντυπωσιακό Christmas Bubble Show!

Easy Bake Live Cooking — Γεύση & δημιουργία για τους μικρούς μας φίλους

Την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου (17:00–20:00) και το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου (12:00–15:00), οι μικροί μας σεφ μπαίνουν σε χριστουγεννιάτικη δράση!Ο σεφ του Easy Bake από τους Μύλους Αγ. Γεωργίου ετοιμάζει λαχταριστά pancakes live, ενώ τα παιδιά μπορούν να δοκιμάσουν και άλλα Easy Bake προϊόντα που έχουν ετοιμαστεί ειδικά για το event. Παράλληλα, η ομάδα του Easy Bake μοιράζει ιδέες, έμπνευση και έντυπα με εύκολες συνταγές για όλη την οικογένεια..

Christmas Bubble Show — Η πιο μαγική παράσταση των γιορτών!

Το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου, στις 12:00 και στις 18:00, το Fashion City Outlet παρουσιάζει το πιο διαδραστικό bubble show των Χριστουγέννων!

Ένα συμμετοχικό event όπου τα παιδιά δημιουργούν «πειράματα» επί σκηνής με μικρές, μεσαίες και… τεράστιες σαπουνόφουσκες.

Και στο φινάλε; Όποιο παιδί το επιθυμεί, μπαίνει κυριολεκτικά μέσα σε μια πραγματική bubble — μια στιγμή γεμάτη μαγεία που δεν ξεχνιέται!

Και ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν… εσείς κερδίζετε διπλά!

Με κάθε αγορά 30€ και άνω, συνεχίζετε να συμμετέχετε στη μεγάλη κλήρωση του SHOP, SCAN & WIN – Christmas Edition, που χαρίζει ένα πενθήμερο ταξίδι τεσσάρων ατόμων στη Disneyland Paris!

Ψωνίζετε, σκανάρετε τον QR κωδικό στον ειδικό χώρο του εμπορικού και μπαίνετε αυτόματα στην κλήρωση.

Γιατί τα Χριστούγεννά μας… είναι στο κέντρο της καρδιάς μας!

Με δωρεάν άνετο parking, συνεχές ωράριο λειτουργίας και μοναδικές προσφορές στα αγαπημένα brands, το Fashion City Outlet υποδέχεται τα παιδιά και τις οικογένειες σε ένα γεμάτο δράσεις, γεύση και παιχνίδι γιορτινό πρόγραμμα.

Easy Bake, Bubbles & Christmas Magic — μόνο στο Fashion City Outlet!

Fashion City Outlet

4ο χλμ. Λεωφόρου Κ. Καραμανλή, 41335 – Λάρισα

Τηλ. 2410 671717

www.fashioncity-outlet.gr