Μια σπουδαία βραδιά όπερας στα Τρίκαλα με πρωταγωνιστή τον Δημήτρη Καβράκο

Νότες μαγικές, συναισθήματα άπειρα, λέξεις μεστές, συνέθεσαν τη μοναδική, μεγάλης καλλιτεχνικής σημασίας βραδιά Οπερας που διοργάνωσε ο Δήμος Τρικκαίων για να τιμήσει και το 2026 τον παγκόσμιο τρικαλινό βαθύφωνο Δημήτρη Καβράκο.

Το 6ο Opera Gala «Δημήτρης Καβράκος» πραγματοποιήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 14 Φεβρουαρίου 2026, καθηλώνοντας το κοινό των Τρικάλων που απόλαυσε έξοχους/ες ερμηνευτές/τριες και την εξαιρετική Συμφωνική Ορχήστρα του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ).

Οι σημαδιακές στιγμές ήταν δύο.

Για τις εργαζόμενες στη ΒΙΟΛΑΝΤΑ

Η πρώτη, η ενός λεπτού σιγή που τηρήθηκε στη μνήμη των 5 εργατριών που σκοτώθηκαν στο δυστύχημα στη ΒΙΟΛΑΝΤΑ, όπως πρότεινε ο Δήμαρχος Τρικκαίων Νίκος Σακκάς στο κοινό που ανταποκρίθηκε άμεσα, σεμνά, με σεβασμό και θλίψη. Ο δε Δημήτρης Καβράκος, με σεβασμό αναφέρθηκε στο πρόσφατο τραγικό συμβάν στη “ΒΙΟΛΑΝΤΑ”, λέγοντας ότι “η καρδιά μας είναι κοντά στους ανθρώπους που χάθηκαν. Ευχόμαστε οι μελωδίες απόψε να φτάσουν ψηλά στον ουρανό και να χαρίσουν γαλήνη στην ψυχή τους.

Τραγούδι από τον Δημήτρη Καβράκο

Η δεύτερη, όταν ο Δημήτρης Καβράκος τραγούδησε μετά από 9 χρόνια μπροστά στο τρικαλινό κοινό,μια από τις πιο όμορφες λυρικές συνθέσεις του Μίκη Θεοδωράκη, το “Στρώσε το στρώμα σου για δυο”, σε στίχους του Ιάκωβου Καμπανέλλη.

Η πορεία

Ο Δημήτρης Καβράκος, ξεκινώντας από τα Τρίκαλα μικρό παιδί, έφτασε στο απόγειο της καλλιτεχνικής έκφρασης, κατακτώντας τις μεγαλύτερες σκηνές, ερμηνεύοντας μοναδικής αξίας συνθέσεις των μεγάλων συνθετών και αποτελώντας ταυτοχρόνως, παράδειγμα προς μίμηση και δάσκαλο πλήθους νέων καλλιτεχνών.

Για τον λόγο αυτόν ονοματοδοτήθηκε προς τιμή του, ήδη από το 2017, η κεντρική αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Τρικκαίων “Αθανάσιος Τριγώνης”. Και έκτοτε, πραγματοποιείται στα Τρίκαλα το Opera Gala, με τη συμμετοχή πάμπολλων ερμηνευτών ιδιαίτερα μεγάλης καλλιτεχνικής αξίας και προσφοράς.

Ο Δήμαρχος Τρικκαίων

Ο Δήμαρχος Τρικκαίων και πρόεδρος της ΠΕΔ Θεσσαλίας, Νίκος Σακκάς, καλωσορίζοντας το κοινό, στον σύντομο χαιρετισμό του, αναφέρθηκε “στη μεγάλη τιμή και χαρά για τον Δήμο Τρικκαίων και όλους τους τρικαλινούς”, η παρουσία του Δημήτρη Καβράκου ξανά στα Τρίκαλα. Σημείωσε, δε, ότι, ξεκινώντας από τα Τρίκαλα, μας έκανε υπερήφανους και γνωστούς σε όλον τον κόσμο”. Ευχαρίστησε, τέλος, ο κ. Σακκάς, όλους τους ερμηνευτές και τα μέλη της Συμφωνικής Ορχήστρας του ΟΠΑΝΔΑ του Δήμου Αθηναίων για τη συμμετοχή τους στη μουσική αυτή βραδιά.

Ο Δημήτρης Καβράκος

Ο ίδιος ο κ. Καβράκος, συγκινημένος, τόνισε ότι επέστρεψε έχοντας δει πολλά όνειρα, πολλές προσδοκίες, πολλού στόχους να πραγματοποιούνται, αλλά και χαρές, λύπες, δάκρυα, χαμόγελα, γλυκές προσμονές. Κάθε φορά που επέστρεφα στην Ελλάδα, ήταν από τις πιο όμορφες στιμγές. Κι ακόμη περισσότερο στα Τρίκαλα, την πόλη που γεννήθηκα, μεγάλωσα και έχτισα τα πρώτα μου όνειρα. Στην πόλη που αγάπησα το τραγούδι και έβαλα σκοπό να υπηρετήσω την υψηλή του τέχνη. Και τώρα βρίσκομαι ανάμεσά σας, αυτή τη φορά μαζί σας, για να προσθέσουμε μια ακόμη μουσική ιστορία στο βιβλίο μας. Ευχαριστώ τον Θεό που μου έδωσε τη δύναμη να εκπληρώσω τους στόχους μου και να πραγματοποιήσω τα όνειρά μου. Ευχαριστώ τους συμπολίτες μου και τους φίλους μου που με αγάπησαν και πίστεψαν σε μένα. Ευχαριστώ την οικογένειά μου που με στήριξε και στάθηκε φωτεινός οδηγός στο ταξίδι μου”. Συνέχισε, αναφέροντας την ιδιαίτερη σχέση του με την οικογένεια του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου, καθώς επί θητείας του ως Δημάρχου Τρικκαίων δόθηκε στη συγκεκριμένη, κεντρική αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Τρικκαίων “Αθανάσιος Τριγώνης”, το όνομα του Δημήτρη Καβράκου. Αλλά και πριν από χρόνια, επί Δημαρχίας του Κώστα Παπαστεργίου, πατέρα του Υπουργού, απονεμήθηκε στον καλλιτέχνη το χρυσό κλειδί της πόλης των Τρικάλων. Και με μια φράση, εσώκλεισε τα συνθασθήματά του: “Αγαπημένα μου Τρίκαλα, σας αγαπώ πολύ”.

Ακολούθως, ο Δημήτρης Καβράκος ευχαρίστησε, τον Δήμαρχο Τρικκαίων Νίκο Σακκά, τον αντιδήμαρχο παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού του Δήμου Τρικκαίων, Μιχάλη Λάππα, την εντεταλμένη σύμβουλο Δημοσίων Σχέσεων Εφη Λεβέντη, τον διευθυντή του Μουσείου Τσιτσάνη κ. Στέλιο Καραγιώργο και τον κ. Δημήτρη Τσαρουχά. Επίσης απηύθυνε ”μεγάλο ευχαριστώ στον σπουδαίο μαέστρο Μιχάλη Παπαπέτρου, στην καταπληκτική Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων και στη προϊσταμένη κ. Νικέτα Παπανδρέου”. Επίσης, ευχαρίστησε κάθε σολίστ ξεχωριστά: τις τρικαλινές Νίνα Κουφοχρήστου (σοπράνο κολορατούρα) και Ματίνα Τσαρουχά (σοπράνο), την Κατερίνα Μποτώνη (μέτζο σοπράνο), τον Αλέξανδρο Σταυρόπουλο (τενόρος), τον Αντώνη Κορδοπάτη (βαρύτονος), τον Εμμάνουελ Παπαδόπουλο (βαρύτονος), τον διεθνούς φήμης βαθύφωνο, “τον αγαπητό μου φίλο Χριστόφορο Σταμπόγλη, ο οποίος είχε την ιδέα να προσκληθεί η Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων”. Ιδέα που υλοποιήθηκε με τη συνδρομή του κ. Τάσου Χριστογιαννόπουλου, καλλιτεχνικού διευθυντή του θεάτρου “Ολύμπια”. Τον εξαίρετο και παγκοσμίως γνωστό αγαπητό μου φίλο Μάριο Φραγκούλη, που μόλις έμαθε για το αποψινό Gala, μου δήλωσε την επιθυμία του να τραγουδήσει μαζί μας. Τον ευχαριστώ πολύ μέσα από την καρδιά μου”.

Αξιοσημείωτη η εκτενής αναφορά του Μάριου Φραγκούλη στον παγκόσμιο βαθύφωνο Δημήτρη Καβράκο, τονίζοντας ότι ανύψωσε την Ελλάδα, κάνοντάς τη διάσημη σε όλες τις μεγάλες μουσικός σκηνές του κόσμου. Ηατν, δε, αυτός, που κάλεσε τον μεγάλο τρικαλινό τραγουδιστή να ανέβει στη σκηνή και όλοι οι συντελεστές μαζί να τραγουδήσουν και να αποθεωθούν από το ενθουσιώδες φιλόμουσο τρικαλινό κοινό.

To Gala

Στη συνέχεια, ξεκίνησε το Opera Gala, ένας μουσικός θεσμός στην πόλη, όπου η μουσική είναι “δευτέρα φύσις”. Ο αρχικός προγραμματισμός της έκτης κατά σειρά διοργάνωσης ήταν για τον Αύγουστο του 2025, αλλά τεχνικοί λόγοι επέβαλαν τη μεταφορά του τον Φεβρουάριο του 2026, με τις σχετικές πολύπλοκες διαδικασίες να ολοκληρώνονται στις αρχές Ιανουαρίου. Ετσι, το βράδυ του Σαββάτου, ο Δημήτρης Καβράκος μαζί με εκατοντάδες τρικαλινούς/ες απόλαυσαν μια μουσική πανδαισία με αποσπάσματα από συνθέσεις γνωστές και αγαπημένες: La Traviata, Don Giovanni, Così fan tutte, Carmen, Il Trovatore, Linda di Chamounix, Eugene Onegin, The Merry Widow κ.α., των Μότσαρτ, Βέρντι, Τσαϊκόφσκι, Ντονιτσέτι, Λεάρ κ.α.

Το τρικαλινό κοινό που κατέκλυσε την αίθουσα “Δημήτρης Καβράκος” (υπήρξε και πρόβλεψη με οθόνη στο φουαγιέ) παρακολούθησε με μέγιστη προσοχή την εκδήλωση, στην οποία παρέστησαν, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, ο γραμματέας της ΝΔ, βουλευτής και τ. Υπουργός Κώστας Σκρέκας, η βουλεύτρια και τ. υφυπουργός Κατερίνα Παπακώστα, ο βουλευτής Θανάσης Λιούτας, ο ΑΔΦΤ – Διοικητής της ΣΜΥ Ταξίαρχος Κωσνταντίνος Κωτάκος, ο Δ/ντης της Δ/νσης Αστυνομίας Τρικάλων, Αστυνομικός Διευθυντής κ. Αθανάσιος Καππάς, ο εντεταλμένος σύμβουλος Διά Βίου Μάθησης Περιφέρειας Θεσσαλίας Θανάσης Ξάφος, ο περιφερειακός σύμβουλος Ντίνος Μπάρδας, οι αντιδήμαρχοι Τρικκαίων Μιχάλης Λάππας, Ζωή Παπαναστασίου, Τάκης Παζαΐτης, η πρόεδρος της e-trikala ΑΕ Βίβιαν Τέγου, η εντεταλμένη σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων Εφη Λεβέντη, οι δημοτικοί σύμβουλοι Δ. Τρικκαίων Μαρίνα Καραμέτου, Παντελής Λιούλιος, Ευθυμία Στάμου, Λάμπρος Ντουρλιός, ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Τρικάλων κ. Ν. Γουγουλάκης, ο πρ. Υφυπουργός Νίκος Λέγκας, οι πρ. Βουλευτές, Ηλίας Βλαχογιάννης, Σάκης Παπαδόπουλος, Χρήστος Σιμορέλης, ο πρ. Δήμαρχος Τρικκαίων Χρήστος Λάππας.

Την εκδήλωση παρουσίασε η κ. Μαρίνα Μπαλτά.