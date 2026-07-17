Μετά την Μαρίνα αποχώρησε από τον ΣΥΡΙΖΑ και ο Γιάννης Ραγκούσης

Την παραίτησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Γιάννης Ραγκούσης, δίνοντας συνέχεια στο κύμα αποχωρήσεων από την Κουμουνδούρου.

Αναλυτικά η δήλωσή του:

”Μία μόνο λέξη επιθυμώ να απευθύνω τούτη την ώρα προς όλα τα μέλη και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με τα οποία συμπορευτήκαμε και δώσαμε κοινούς αγώνες – στη Β/Πειραιά και σε ολόκληρη τη χώρα – από το 2019 έως σήμερα: Ευχαριστώ!”.

Να σημειωθεί ότι η αποχώρηση Ραγκούση έρχεται σε συνέχεια της συζύγου του, βουλευτή Μαρίνας Κοντοτόλη, η οποία ανεξαρτητοποιήθηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και σύμφωνα με πληροφορίες οδεύει προς την ΕΛΑΣ του Τσίπρα.

trikalaenimerosi.gr