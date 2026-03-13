Κοινωνική μέριμνα με εμβολιασμό και παιδιατρική εξέταση στα Παραρτήματα Ρομά 

Σημαντική δράση πρόληψης και προαγωγής της υγείας πραγματοποιήθηκε στα 2 Παραρτήματα Ρομά του Δήμου Τρικκαίων, από το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Τρικκαίων, σε συνεργασία με την εταιρία πρόληψης και προαγωγής υγείας «Υγεία για Όλους»

Επίκεντρο της δράσης ήταν η υγεία των παιδιών Ρομά στα 2 παραρτήματα και η δράση πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 11 Μαρτίου 2026 στο Παράρτημα Ρομά και Ευπαθών Ομάδων στο Κηπάκι καθώς και στο Παράρτημα Ρομά του Δήμου Τρικκαίων στον Πύργο.

Αρχικά πραγματοποιήθηκε παιδιατρική εξέταση από το ιατρικό προσωπικό, προκειμένου να αξιολογηθεί η κατάσταση της υγείας τους και να δοθούν οι απαραίτητες κατευθύνσεις στους γονείς. Στη συνέχεια ακολούθησε εμβολιασμός των παιδιών σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 69 εμβολιασμοί και στα δύο Παραρτήματα, σε παιδιά ηλικίας από 3 μηνών έως 16 ετών.

Παράλληλα, υλοποιούνταν ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των γονέων σχετικά με τη σημασία της πρόληψης, του τακτικού ιατρικού ελέγχου και της έγκαιρης θωράκισης της υγείας των παιδιών μέσω του εμβολιασμού.

Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών που υλοποιούνται για τη στήριξη και την ενίσχυση της πρόσβασης των παιδιών της κοινότητας Ρομά σε υπηρεσίες υγείας, προάγοντας την πρόληψη και την ισότιμη φροντίδα υγείας για όλους.

Το Κέντρο Κοινότητας χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Θεσσαλία» 2021-2027.

Πληροφορίες:

Παράρτημα Ρομά και Ευπαθών Ομάδων στο Κηπάκι :

Τηλ. : 2431079295 & 2431039157

Email: parartimaroma@trikalacity.gr

Παράρτημα Ρομά στον Πύργο:

Τηλ. : 2431073150 & 2431072757

Email: parartima.roma.pyrgos@trikalacity.gr

