Επίσκεψη του υπουργού Εθνικής Άμυνας στο Μουζάκι

Σύμφωνα με πληροφορίες, την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου 2025 θα επισκεφθεί το Μουζάκι Καρδίτσας ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας για να παραστεί στα αποκαλυπτήρια της προτομής του Συνταγματάρχη Γεωργίου Βούλγαρη.

Στην τελετή θα παραστεί ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Νίκος Δένδιας, ο οποίος θα τιμήσει με την παρουσία του τον νεαρό στρατιωτικό που απεβίωσε κατά την εκτέλεση υπηρεσίας με αυξημένο κίνδυνο.

Με Προεδρικό Διάταγμα που υπεγράφη την Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2025, κατόπιν πρότασης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και απόφασης του αρμόδιου Συμβουλίου Κρίσεων Στρατού Ξηράς, απονεμήθηκε στον Αρχιλοχία (ΠΖ) Γεώργιο Βούλγαρη (ΑΜ: ΜΥ 21150) ο ανώτατος βαθμός του Συνταγματάρχη.

Η Πολιτεία τιμά τη μνήμη του Συνταγματάρχη Γεωργίου Βούλγαρη, αναγνωρίζοντας την αυταπάρνηση και το αίσθημα καθήκοντος που τον διέκριναν.

