Έφυγε από τη ζωή ο Βασίλειος Αγραφιώτης

Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα και παππού
ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΕΥΑΓ. ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ ΕΤΩΝ 89
Θανόντα κηδεύουμε το Σάββατο 18 – 10 – 2025 και ώρα 11.30π.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου εκ Μετσόβου Τρικάλων.
Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ Ευαγγελία Αγραφιώτου
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Όλγα Αγραφιώτου και Γεώργιος Κοντόσης Δήμητρα Αγραφιώτου και Νικόλαος Τασσόπουλος
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Δημήτρης, Εβελίνα
Σημ. 1) Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου εκ Μετσόβου Τρικάλων, το Σάββατο 18 – 10 – 2025 και ώρα 11.00π.μ..
2) Ο καφές θα δοθεί στην Αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Α΄ Κοιμητηρίου Τρικάλων.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών « Παναγιώτου » .