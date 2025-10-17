Έφυγε από τη ζωή ο Βασίλειος Αγραφιώτης

Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα και παππού

ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΕΥΑΓ. ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ ΕΤΩΝ 89

Θανόντα κηδεύουμε το Σάββατο 18 – 10 – 2025 και ώρα 11.30π.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου εκ Μετσόβου Τρικάλων.

Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ Ευαγγελία Αγραφιώτου

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Όλγα Αγραφιώτου και Γεώργιος Κοντόσης Δήμητρα Αγραφιώτου και Νικόλαος Τασσόπουλος

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Δημήτρης, Εβελίνα

Σημ. 1) Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου εκ Μετσόβου Τρικάλων, το Σάββατο 18 – 10 – 2025 και ώρα 11.00π.μ..

2) Ο καφές θα δοθεί στην Αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Α΄ Κοιμητηρίου Τρικάλων.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών « Παναγιώτου » .