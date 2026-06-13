Έφυγε από τη ζωή η υπεραιωνόβια Αικατερίνη Θάνου

Την πολυαγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά, αδελφή και θεία

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΙΛΤ. ΘΑΝΟΥ

ΕΤΩΝ 101

Θανούσα κηδεύουμε την Κυριακή 14 – 6 – 2026 και ώρα 12η μεσημβρινή, στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Βροντερού Τρικάλων.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Κωνσταντίνος και Μαρία Θάνου, Αρτεμισία Τέγου, Βασιλική και Οδυσσέας Σακελλάρης, Δημήτριος και Ευθυμία Θάνου.

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Βροντερού Τρικάλων, την Κυριακή 14 – 6 – 2026 και ώρα 11.30 π.μ..

Ο καφές θα προσφερθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Βροντερού Τρικάλων.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».