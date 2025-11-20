Yπογραφή σύμβασης για αποκαταστάσεις ζημιών στον Δήμο Πύλης

Ο Δήμαρχος Πύλης κ. Κωνσταντίνος Μαράβας υπέγραψε μια ακόμα σύμβαση για την υλοποίηση του έργου «Αποκατάσταση ζημιών σε δίκτυα και υποδομές της Δ.Ε. Αιθήκων του Δήμου Πύλης μετά τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου 2023».

Ανάδοχος του έργου είναι η εταιρεία ΚΟΥΤΗ Α.-ΚΩΤΗΣ Α. Ο.Ε. με δ. ε. ΤΕΚΤΑΜΟΣ Ο.Ε.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 74.000 ευρώ.

Το παραπάνω έργο αφορά άμεσες και κατεπείγουσες παρεμβάσεις που κρίθηκαν αναγκαίες για την αποκατάσταση της βατότητας, την συντήρηση και την επιδιόρθωση τεχνικών υποδομών που υπέστησαν σοβαρές ζημιές από τα ακραία καιρικά φαινόμενα του Σεπτεμβρίου του 2023.

Οι εργασίες έχουν ως στόχο την προσωρινή-αλλά απολύτως αναγκαία αντιμετώπιση των προβλημάτων έως ότου ολοκληρωθούν οι οριστικές μελέτες και δρομολογηθούν οι μόνιμες παρεμβάσεις.

Οι ζημιές που καταγράφηκαν αφορούν υποδομές της Δημοτικής Ενότητας Αιθήκων με επίκεντρο την Τοπική Κοινότητα Ελάτης όπου παρατηρήθηκαν:

-. εκτεταμένες φθορές στο δικό και αγροτικό δίκτυο.

-. κατολισθήσεις και απώλεια βατότητας σε κρίσιμα σημεία.

-. Καταστροφές σε τεχνικά έργα (τοιχία αντιστήριξης, οχετούς, μικρά γεφύρια, ρέματα).

-. Διάβρωση πρανών και ζημιές υδραυλικές και αποστραγγιστικές υποδομές.

Η έκταση του φαινομένου, το ανάγλυφο της περιοχής και οι ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν καθιστούν τις άμεσες παρεμβάσεις απολύτως αναγκαίες για τη διασφάλιση της ομαλής κυκλοφορίας και της ασφάλειας των κατοίκων.

Ο Δήμαρχος Πύλης κ. Κωνσταντίνος Μαράβας δήλωσε:

«Προχωράμε με συνέπεια και ταχύτητα στην αποκατάσταση των ζημιών που άφησα πίσω τους οι πλημμύρες. Με το παρόν έργο αντιμετωπίζουμε άμεσα τα πιο σημαντικά προβλήματα, ώστε οι κάτοικοι της περιοχής να έχουν ασφαλή πρόσβαση και να προστατευτούν οι υφιστάμενες υποδομές. Θα συνεχίσουμε με στοχευμένες παρεμβάσεις μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της Δ.Ε. Αιθήκων.»