Yπογραφές για την ανακατασκευή πεζοδρομίων στη Φήκη

Στο γραφείο του υπέγραψε ο Δήμαρχος Πύλης Κωνσταντίνος Μαράβας τη σύμβαση για την υλοποίηση του έργου «Ανακατασκευή πεζοδρομίων Δ.Κ. Φήκης» συνολικού προϋπολογισμού 260.000 ευρώ.

Ανάδοχος του έργου είναι η εταιρεία «Α. Τσίνας και ΣΙΑ Ο.Ε.».Η χρηματοδότηση προέρχεται από τον Άξονα Προτεραιότητας 2 (Α.Π.2) «Αστική Αναζωογόνηση και λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» έτους 2024 του Πράσινου Ταμείου, καθώς και από ιδίους πόρους του Δήμου Πύλης.

Πρόκειται για μια σημαντική παρέμβαση που αποσκοπεί στη βελτίωση της καθημερινότητας των κατοίκων, στην αναβάθμιση της εικόνας του οικισμού και στην ασφάλεια των πεζών.

Παράλληλα ενισχύεται η προσβασιμότητα και αναβαθμίζεται αισθητικά η εικόνα του οικισμού συμβάλλοντας στην συνολική βελτίωση της ποιότητας της ζωής.

Ο Δήμαρχος Πύλης Κώστας Μαράβας επισήμανε τα εξής:

Η υλοποίηση του έργου στην Φήκη είναι μια ακόμα σημαντική παρέμβαση προς όφελος της τοπικής κοινωνίας. Με συντονισμένες προσπάθειες αξιοποιούμε τα χρηματοδοτικά εργαλεία, ενώ παράλληλα ενισχύουμε τις επενδύσεις με ιδίους πόρους του Δήμου, ώστε να εξασφαλίζουμε την καλλίτερη δυνατή ποιότητα ζωής για όλους τους δημότες μας. Στόχος μας είναι να αναβαθμίσουμε κάθε Τοπική Κοινότητα, ώστε σταδιακά να δούμε όλες τις γειτονιές και τα Χωριά του Δήμου μας πιο όμορφα πιο όμορφα πιο λειτουργικά και πιο ανθρώπινα.

Με έργα απαντάμε στις ανάγκες των πολιτών.