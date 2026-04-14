Yπεύθυνος ο Σάκης Ξάφος στο γραφείο του Περιφερειάρχη στα Τρίκαλα – Νέες τοποθετήσεις στο Γεωπάρκο

Γραφείο του Περιφερειάρχη μέσα στην Π.Ε. Τρικάλων με υπεύθυνο τον περιφερειακό σύμβουλο Θανάση Ξάφο θα ιδρύσει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας, όπως ανέφερε μιλώντας σήμερα στη Λέσχη 97,6 :

“Ιδρύεται το γραφείο του Περιφερειάρχη μέσα στη Νομαρχία, στο οποίο θα είναι υπεύθυνος ο περιφερειακός σύμβουλος Θανάσης Ξάφος. Οι σύμβουλοι Δαλαμάγκας και Κολιός θα εμπλακούν με τη διοίκηση του Γεωπάρκου, οπότε μετά την αποχώρηση του κ. Τσιάρα έπρεπε να υπάρξει και κάποιος να παρακολουθεί και τα διάφορα της καθημερινότητας αλλά και να βοηθάει εμένα και την κα. Αντιπεριφερειάρχη.

Στα Τρίκαλα επίσης θέλω να έρχομαι πιο συχνά, καθώς στις εκλογές του ’23 είχαμε πάρει το μικρότερο ποσοστό εμείς εξ’αιτίας του Χρήστου Μιχαλάκη, οπότε θεωρώ σκόπιμο να με γνωρίσουν οι άνθρωποι για να με δουν ποιος είμαι.

Με την χωρική αντιπεριφερειάρχη στα Τρίκαλα δεν έχω κάποιο θέμα, μπορεί να υπάρχουν διαφωνίες όπως έχω με πολλούς αλλά αυτά είναι μέσα στην καθημερινότητα. Μπορεί να είναι λίγο…ευέξαπτη η κα. Ντιντή αλλά είναι πάρα πολύ αποτελεσματική σε αυτά που κάνει”.