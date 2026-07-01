Yπεγράφη το πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ του Γεωπάρκου Μετεώρων Πύλης και του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας

Υπεγράφη χθες, 30/06/2026, στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Μετεώρων και Μουσείο Μανιταριών, το Πρωτόκολλο Συνεργασίας και Συναντίληψης για την προώθηση του Γεωπάρκου Μετεώρων – Πύλης μεταξύ του Αναπτυξιακού Οργανισμού Περιφέρειας Θεσσαλίας «ΘΕΣΣΑΛΩΜΑ ΑΕ», ως Συντονιστή Φορέα του Γεωπάρκου Μετεώρων – Πύλης και του Μουσείου.

Αντικείμενο του Πρωτοκόλλου αυτού, αποτελεί ο προσδιορισμός ενός πλαισίου συνεργασίας μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών, με κοινό σκοπό την προστασία, ανάδειξη και προώθηση της περιοχής του Γεωπάρκου Μετεώρων – Πύλης, το οποίο έχει ενταχθεί από το 2024 στο Δίκτυο Παγκόσμιων Γεωπάρκων της UNESCO.

Βασικός άξονας της λειτουργίας του Γεωπάρκου, είναι η ανάπτυξη του γεωτουρισμού, των δραστηριοτήτων στη Φύση και των βιώσιμων μορφών τουρισμού, που συμβάλλουν στην απασχόληση, στην τοπική παραγωγή και στη δημιουργία νέων επιχειρηματικών ευκαιριών, ενώ ταυτόχρονα προωθείται η κατανόηση των σύγχρονων προκλήσεων, όπως η κλιματική κρίση, οι φυσικές καταστροφές κ.α.

Στο υπογραφέν κείμενο αναγνωρίζεται ότι «το Γεωπάρκο και ο Γεωεταίρος (δηλ. το Μουσείο) διαθέτουν κοινή βάση συνεργασίας, καθώς αμφότεροι υπηρετούν στόχους που συνδέονται με την προστασία και ανάδειξη της φυσικής κληρονομιάς, τη διάδοση της γνώσης και την ευαισθητοποίηση για το περιβάλλον και τα οικοσυστήματα, τον βιώσιμο τουρισμό, την τοπική γαστρονομία και την ενεργή σύνδεση των επισκεπτών με τον τόπο».

Στα πλαίσια της υπογραφής, απεδόθη στο Μουσείο, από το Γεωπάρκο, το αντίστοιχο «Τοπικό Σήμα Ποιότητας», το οποίο αποδίδεται στον Γεωεταίρο, κατόπιν αξιολογήσεως των προδιαγραφών που το ίδιο το Γεωπάρκο θέτει για τους εταίρους του.

Να σημειωθεί εδώ ότι το Μουσείο βρίσκεται στο ανώτατο επίπεδο συμμόρφωσης που αντιστοιχεί στην κάλυψη του 85-100% των προδιαγραφών.

Εκ μέρους του Γεωπάρκου, το μνημόνιο υπέγραψε ο κ. Παπαχαραλάμπους Γρηγόριος, Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού «ΘΕΣΣΑΛΩΜΑ ΑΕ» ως Συντονιστή Φορέα του Γεωπάρκου, ο οποίος τόνισε την «κοινή δέσμευση των δύο εταίρων για την ανάδειξη και βιώσιμη αξιοποίηση της μοναδικής φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχή μας».

Εκ μέρους του Μουσείου υπέγραψε ο Διευθυντής του, κ. Νίκος Πάλλας, ο οποίος ανέφερε ότι αποτελεί «ύψιστη τιμή η επιλογή του Μουσείου, ως πρώτου Γεωεταίρου» και τόνισε ότι «δεσμευόμαστε να εργαστούμε με συνέπεια, ώστε να αναδείξουμε το Γεωπάρκο, ως ένα διεθνές πρότυπο βιώσιμης ανάπτυξης και τουριστικής αριστείας».

Το λόγο πήρε και ο Δήμαρχος Μετεώρων κ. Δημήτρης Αβραμόπουλος, ο οποίος τόνισε ότι «η συνεργασία του Μουσείου με το Γεωπάρκο θα συμβάλλει στην προστασία και προβολή της ταυτότητας του τόπου μας», ενώ ο Δήμαρχος Πύλης κ. Κωνσταντίνος Μαράβας, διά του εκπροσώπου του αναφέρει ότι η υπογραφή του μνημονίου θα συμβάλλει «στην ανάδειξη του μοναδικού φυσικού, γεωλογικού και πολιτιστικού πλούτου της περιοχής».

Στην εκδήλωση αναφέρθηκε ότι αρχές Σεπτέμβρη οι δύο εταίροι θα ανακοινώσουν πρόγραμμα κοινών δράσεων για το 2027, με πρώτο βήμα την Πανελλήνια Γιορτή Τρούφας, που θα γίνει στην Καλαμπάκα 25-27/6/2027, με διαφορετική μορφή και περιεχόμενο, από ότι μέχρι σήμερα.

Στην εκδήλωση επίσης παραβρέθηκαν εκπρόσωποι περιβαλλοντικών φορέων από ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίοι και ξεναγήθηκαν στους χώρους του Μουσείου.