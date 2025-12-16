Xριστουγεννιάτικο μπαζάρ στο 33ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή το Χριστουγεννιάτικο Bazaar του 33ου Δημοτικού Σχολείου Τρικάλων – το πρώτο μετά από αρκετά χρόνια – με πρωτοβουλία και διοργάνωση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων.

Από νωρίς το πρωί, ο χώρος του σχολείου γέμισε με γονείς, παιδιά, παππούδες, γιαγιάδες, φίλους και συγγενείς, σε μια ζεστή και χαρούμενη ατμόσφαιρα που ανέδειξε τη δύναμη της σχολικής κοινότητας και το πνεύμα των Χριστουγέννων.

Καθοριστική υπήρξε η συμβολή των εκπαιδευτικών του σχολείου, που στήριξαν ενεργά την εκδήλωση και συνεργάστηκαν με τα παιδιά στη δημιουργική προετοιμασία, ενισχύοντας την ομαδικότητα και τη χαρά της συμμετοχής.

Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να διαλέξουν στολίδια και δώρα, μέσα απο μια πλούσια ποικιλία από όμορφες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με μεράκι από τα παιδιά και τους γονείς — με τις μαμάδες να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην προετοιμασία. Παράλληλα, το face painting και η λαχειοφόρος αγορά με όμορφα δώρα κράτησαν ζωντανό το ενδιαφέρον και τη διάθεση μικρών και μεγάλων.

Η ανταπόκριση του κόσμου ήταν εντυπωσιακή, αποδεικνύοντας πως τέτοιες δράσεις δεν ενισχύουν μόνο το σχολείο, αλλά και τους δεσμούς ανάμεσα στην οικογένεια, το σχολείο και την τοπική κοινωνία. Δημιούργησε δε, προσδοκίες για ακόμη περισσότερες όμορφες πρωτοβουλίες στο μέλλον. Σημειώνεται ότι, τα έσοδα που συγκεντρώθηκαν από το Bazaar θα διατεθούν από τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων για την κάλυψη αναγκών του σχολείου και την υλοποίηση δράσεων που θα ωφελήσουν άμεσα τα παιδιά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, εκφράζει επί τη ευκαιρία, θερμές ευχαριστίες προς όλους όσοι συνέβαλαν στο μπαζάρ, όπως επίσης τη διευθύντρια του σχολείου και το εκπαιδευτικό προσωπικό για την πολύτιμη συνεισφορά τους.

Η συνεργασία και η υποστήριξή τους έκαναν δυνατή την επιτυχία αυτής της εκδήλωσης.

Θερμές ευχαριστίες και στους εκπροσώπους των Συλλόγων άλλων Δημοτικών σχολείων (σ.σ. 5ο Δημ. Σχολείο, 26ο Δημ. Σχολείο, Δημ. σχολείο Πηγής) , που παραβρέθηκαν στο μπαζάρ του σχολείου μας, κίνηση που αποδεικνύει ότι όλοι οι γονείς αν συνεργαστούν, μπορούμε να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Χορηγίες

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι το γιορτινό κλίμα, διαμορφώθηκε με την βοήθεια τοπικών επιχειρήσεων και συγκεκριμένα:

Ελληνική γαλακτοβιομηχανία ΟΛΥΜΠΟΣ

Φούρνος ΚΑΤΣΙΚΗ

Ζαχαροπλαστεία Μέλισσα

ΤΡΙΚΑΛΙΝΗ ΖΥΜΗ

Εμφιαλωμένα Νερά ”Διονύσης Κατσιουγιάννης”

Πράσινος Μύλος Πρατήριο Άρτου – ζαχαροπλαστικής

Φούρνος ΑΡΤΟΓΩΝΙΑ

Φούρνος Artissimo

Καφεκοπτείο ΤΣΑΦΙΤΣΑΣ

Co-co’s Cafe

Αλθαία

Κατάστημα Γκουτζιούπας