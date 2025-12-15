Xριστουγεννιάτικη γιορτή για τα παιδιά στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων

Πραγματοποιήθηκε η παιδική Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση που διοργάνωσε η Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου, στον χώρο του κτιρίου της Π.Ε. Τρικάλων.

Τα παιδιά κατέκλυσαν τον χώρο ασφυκτικά, όπου η Αντιπεριφερειάρχης Χρύσα Ντιντή τα υποδέχτηκε και ευχήθηκε σε όλα καθώς και στους γονείς και παππούδες που τα συνόδευαν, υγεία και αγάπη για τα Χριστούγεννα και για το νέο έτος.

Τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να ζήσουν μια μοναδική εμπειρία γεμάτη χαρά, παιχνίδι και μαγεία. Χαρούμενες μασκότ, παράσταση μαγείας και θέατρο μαριονέτας πλαισίωναν την εκδήλωση ενώ πολύχρωμες δημιουργίες Face Painting, γλυκίσματα και ποπ κορν ολοκλήρωσαν την εορταστική εμπειρία.

Η εκδήλωση κορυφώθηκε με τη φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου και τον Αϊ Βασίλη, με τη συνοδεία των ξωτικών και των ταράνδων του, να μοιράζει δώρα σε όλους τους μικρούς μας φίλους.

Ευχές έδωσαν στα παιδιά και οι περιφερειακοί σύμβουλοι Άρης Κολιός, Δημήτρης Δαλαμάγκας και Σάκης Ξάφος, όπως επίσης και ο Πρόεδρος του συλλόγου εργαζομένων της Π.Ε. Τρικάλων Παναγιώτης Σταυρόπουλος.