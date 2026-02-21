Xειροπέδες σε 40χρονο στα Τρίκαλα για ξυλοδαρμό ανήλικου

Ενας 40χρονος συνελήφθη στα Τρίκαλα, στα όρια του αυτοφώρου, διότι χτύπησε με γροθιά στο μάτι έναν ανήλικο.

Αναλυτικά:

Συνελήφθη, χθες (20-02-2026) το πρωί στα Τρίκαλα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρικάλων, στα όρια του αυτοφώρου, 40χρονος ημεδαπός, για το αδίκημα της σωματικής βλάβης αδύναμων ατόμων

Ειδικότερα, όπως καταγγέλθηκε, προχθές (19-02-2026) το απόγευμα στην πόλη των Τρικάλων, ο δράστης χτύπησε με γροθιά στο μάτι 17χρονο ημεδαπό. Ο παθών μετέβη στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών και ακολούθως αποχώρησε.