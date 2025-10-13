Τοπικά

Xειμερινό ωράριο από σήμερα στην αγορά των Τρικάλων

Σε χειμερινούς ρυθμούς από σήμερα τα εμπορικά καταστήματα στην πόλη των Τρικάλων.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Τρικάλων ενημερώνει τα μέλη του και το καταναλωτικό κοινό ότι από σήμερα Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025 τίθεται σε ισχύ το νέο προτεινόμενο χειμερινό ωράριο, το οποίο έχει ως εξής:

ΠΡΩΙΑΠΟΓΕΥΜΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ08:30 – 14:0017:30 – 21:00
ΤΡΙΤΗ08:30 – 14:00ΚΛΕΙΣΤΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ08:30 – 14:0017:30 – 21:00
ΠΕΜΠΤΗ08:30 – 14:00ΚΛΕΙΣΤΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ08:30 – 14:0017:30 – 21:00
ΣΑΒΒΑΤΟ08:30 – 14:30ΚΛΕΙΣΤΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ  ΑΡΓΙΑ