Eφυγε από τη ζωή ο πρώην διευθυντής της Νομαρχίας, Νίκος Λέγκας

Σε ηλικία 78 ετών έφυγε από τη ζωή ο Νίκος Αλεξ. Λέγκας, τέως Διευθυντής της Νομαρχίας Τρικάλων.

Κηδεύεται σήμερα Σάββατο 2 Μαΐου 2026 και ώρα 18:00, στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Τρικάλων.

Συγγενείς και φίλοι καλούνται να παραστούν και να συνοδεύσουν την εκφορά του.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ Βούλα Βότσιου – Λέγκα

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Ρομίνα Λέγκα, Αλέξανδρος Λέγκας και Εβίτα Ταμήλου

Ο ΕΓΓΟΝΟΣ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Τρικάλων, το Σάββατο 2 – 5 – 2026 και ώρα 5.30μ.μ..

Ο καφές θα προσφερθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Α’ Νεκροταφείου Τρικάλων .

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».