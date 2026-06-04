Eνημέρωση για τις παιδικές αλλεργίες στους τρικαλινούς Ρομά

Προφύλαξη από τις παιδικές αλλεργίες, ήταν το αντικείμενο των δύο ενημερωτικών δράσεων που υλοποίησε ο Δήμος Τρικκαίων μέσω των τοπικών παραρτημάτων Ρομά σε Πύργο και Κηπάκι. Η πρώτη ενημέρωση πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 27 Μαΐου 2026 στο Παράρτημα Ρομά Δήμου Τρικκαίων στον Πύργο και η δεύτερη, την Τετάρτη 3 Ιουνίου 2026 στο Παράρτημα Ρομά και Ευπαθών Ομάδων στο Κηπάκι.

Οι δράσεις υλοποιήθηκαν σε συνεργασία με την Τοπική Μονάδα Υγείας (ΤΟΜΥ) Τρικάλων και είχαν ως στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση γονέων και κηδεμόνων σχετικά

– με τις παιδικές αλλεργίες,

– τα συχνότερα συμπτώματα,

– τους τρόπους πρόληψης,

– τη σωστή αντιμετώπιση πιθανών αλλεργικών αντιδράσεων.

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων, οι επαγγελματίες υγείας παρείχαν χρήσιμες πληροφορίες για τις τροφικές αλλεργίες, τις αναπνευστικές αλλεργίες και άλλες συχνές μορφές αλλεργιών που εμφανίζονται στην παιδική ηλικία. Παράλληλα, απάντησαν σε ερωτήματα των συμμετεχόντων, ενισχύοντας την ενημέρωση και την πρόληψη σε θέματα υγείας που αφορούν τα παιδιά και τις οικογένειές τους.

Παράλληλα, τα μικρά παιδιά που συνόδευαν τους γονείς τους απασχολήθηκαν δημιουργικά από τις εκπαιδευτικούς των Παραρτημάτων με παιχνίδια, ζωγραφική και άλλες παιδαγωγικές δραστηριότητες, ώστε οι γονείς να μπορούν να παρακολουθήσουν απερίσπαστοι την ενημέρωση.

Η ανταπόκριση των ωφελούμενων ήταν ιδιαίτερα θετική, επιβεβαιώνοντας τη σημασία της συνεχούς ενημέρωσης και της συνεργασίας μεταξύ των κοινωνικών δομών και των υπηρεσιών υγείας για την προαγωγή της δημόσιας υγείας και την υποστήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Οι δομές του Δήμου Τρικκαίων συνεχίζουν να αναπτύσσουν δράσεις ενημέρωσης και πρόληψης, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών και την ενίσχυση της ισότιμης πρόσβασης στην πληροφόρηση και στις υπηρεσίες υγείας.

Το Κέντρο Κοινότητας χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Θεσσαλία» 2021-2027

Από το γραφείο Τύπου