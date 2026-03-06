Συνάντηση της Μαρίνας Κοντοτόλη με τον νέο Αστυνομικό Διευθυντή Τρικάλων Αθανάσιο Καππά

Συνάντηση με τον νέο Αστυνομικό Διευθυντή Τρικάλων, κ. Αθανάσιο Καππά, πραγματοποίησε η Βουλευτής Τρικάλων του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Μαρίνα Κοντοτόλη.

Η κα Κοντοτόλη συνεχάρη τον κ. Καππά για την ανάληψη των νέων του καθηκόντων και του ευχήθηκε καλή επιτυχία στο έργο του, υπογραμμίζοντας τη σημασία της αποτελεσματικής λειτουργίας των αστυνομικών υπηρεσιών για την ασφάλεια των πολιτών και την εύρυθμη λειτουργία της τοπικής κοινωνίας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια στην περιοχή των Τρικάλων, οι επιχειρησιακές ανάγκες της Διεύθυνσης Αστυνομίας, το κτιριακό ζήτημα, καθώς και η ανάγκη ενίσχυσης των υπηρεσιών με το απαραίτητο προσωπικό και τα μέσα που απαιτούνται για την αποτελεσματική άσκηση του έργου τους.

Η Βουλευτής τόνισε επίσης τη σημασία της στενής συνεργασίας της Αστυνομίας με την τοπική κοινωνία και τους φορείς της περιοχής, επισημαίνοντας ότι η πρόληψη, η προστασία των πολιτών και η αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας αποτελούν κοινό στόχο.

Η κα Κοντοτόλη επανέλαβε τη διάθεσή της για συνεργασία σε ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια και την προστασία των πολιτών του Νομού Τρικάλων.