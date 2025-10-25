Ο τρύγος στον Δ’ Βρεφονηπιακό Σταθμό του Δήμου Τρικκαίων

Μια όμορφη δράση για τον τρύγο και την παράδοση γύρω από αυτόν, πραγματοποιήθηκε στον Δ΄ Βρεφονηπιακό Σταθμό του Δήμου Τρικκαίων.

Με αφορμή τα φρούτα του φθινοπώρου, το εκπαιδευτικό προσωπικό του Σταθμού συζήτησε με τα μικρά παιδιά για τη διαδικασία, εξηγώντας τη σημασία της.

Και βιωματικά, όλοι μαζί έζησαν τη διαδικασία του τρύγου, με τραγούδι, τρύγισμα και πάτημα σταφυλιών.

Μια όμορφη δράση, που ενθουσίασε τα νήπια του Σταθμού, δίνοντας μια γεύση για μια δραστηριότητα του πρωτογενούς τομέα που τόση σημασία είχε για την αγροτική κοινωνία.