Καίρια παρέμβαση της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο πρόβλημα του τζόγου – Καινοτόμο και πρωτοποριακό διετές πρόγραμμα αυτοβοήθειας και αλληλοβοήθειας σε όλες τις Περιφερειακές ενότητες

Στοιχεία – σοκ παρουσιάστηκαν στο τελευταίο περιφερειακό συμβούλιο Θεσσαλίας, αναφορικά με την κοινωνική μάστιγα που λέγεται εξάρτηση από τον τζόγο. Σύμφωνα με τα στοιχεία, στην Ελλάδα οι νέοι ξεκινούν να ποντάρουν από 15 ετών ενώ σημειώνεται το μεγαλύτερο ποσοστό των ευρωπαίων νέων από 17-24 ετών που ασχολούνται με τον τζόγο. Γεγονός που επισημαίνεται, ότι στην Ελλάδα, ο τζόγος έγινε εθνικό σπορ καθώς οι νέοι στοιχηματίζουν περισσότερο από τους νέους κάθε ευρωπαϊκής χώρας. Και όμως, παρά τα ανησυχητικά αυτά στοιχεία, ουδείς ασχολείται με το φλέγον αυτό κοινωνικό ζήτημα,

Μπροστά σε αυτή τη σοβαρή κατάσταση όπως διαμορφώνεται για την Ελληνική κοινωνία, η Περιφέρεια Θεσσαλίας κάνει παρέμβαση στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής, με νέο πρόγραμμα προαγωγής αυτοβοήθειας και αλληλοβοήθειας για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων, το οποίο υλοποιείται σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το οποίο παρουσιάστηκε στην τελευταία συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Δημ. Κουρέτας

Αναφερόμενος στη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας, επισήμανε ότι «η Περιφέρεια ευαισθητοποιημένη σε αυτά τα κοινωνικά ζητήματα δεν μπορεί να μείνει απαθής μπροστά στο μείζον αυτό σοβαρότατο κοινωνικό πρόβλημα. Υπό αυτή την έννοια, αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες οι οποίες στηρίζονται στην επιστημονική γνώση και απαντούν σε πραγματικές κοινωνικές ανάγκες. Αντιμετωπίζουμε την εξάρτηση ως ένα σύνθετο ψυχοκοινωνικό ζήτημα που απαιτεί ολιστική προσέγγιση, πρόληψη, κοινωνική συμμετοχή και ουσιαστική επανένταξη».

Στο πλαίσιο αυτό, η Περιφέρεια Θεσσαλίας, υλοποιεί πρόγραμμα διετούς δράσης, το οποίο εντάσσεται στον σχεδιασμό της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την περίοδο 2026–2030, προϋπολογισμού 200.000 ευρώ, που αφορά στο σύνολο της Θεσσαλίας. Απευθύνεται σε ανθρώπους με προβλήματα εξάρτησης από ναρκωτικά, αλκοόλ, τζόγο, διαδικτυακά παιχνίδια και άλλες συμπεριφορικές εξαρτήσεις, οι οποίοι όμως διατηρούν σε ένα βαθμό επίπεδα λειτουργικότητας (σε προσωπικό, οικογενειακό και επαγγελματικό επίπεδο), καθώς και στα μέλη του συγγενικού και οικογενειακού τους περιβάλλοντος, προσφέροντας μια νέα πρόταση απεξάρτησης που συνδυάζει επιστημονική γνώση, κοινωνική καινοτομία και ανθρώπινη προσέγγιση. Βασίζεται στο Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας του ΑΠΘ, το οποίο λειτουργεί σε τρεις πόλεις της χώρας (Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Χανιά). Με τη συγκεκριμένη δράση η Θεσσαλία φιλοδοξεί να αποτελέσει πανελλαδικό παράδειγμα εφαρμογής καινοτόμων πολιτικών κοινωνικής υγείας, δημιουργώντας νέες δυνατότητες υποστήριξης για ανθρώπους και οικογένειες που βρίσκονται αντιμέτωποι με τις σύγχρονες μορφές εξάρτησης.

Σωτ. Λαινάς

Να σημειωθεί ότι, στη διάρκεια της παρουσίασης του προγράμματος στο περιφερειακό συμβούλιο, ο ψυχολόγος και Συντονιστής των Προγραμμάτων Προαγωγής Αυτοβοήθειας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Σωτήρης Λαϊνάς, έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για τη συνεχή αύξηση των περιστατικών αφορούν στον τζόγο και στις εφαρμογές του διαδικτύου, ενώ ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι που παραμένουν λειτουργικοί στην επαγγελματική και οικογενειακή τους ζωή αντιμετωπίζουν σοβαρές εθιστικές συμπεριφορές. «Έχουμε από τα μεγαλύτερα προβλήματα τζόγου στην Ευρώπη, με τα παιδιά να ξεκινούν να ποντάρουν από 15 ετών! Και όμως, δεν υπάρχει δημόσια συζήτηση για αυτό. Καμία έρευνα δεν διενεργείται. Στην Ελλάδα, ο τζόγος έγινε εθνικό σπορ με τους νέους 17-24 ετών να στοιχηματίζουν περισσότερο από τους νέους κάθε ευρωπαϊκής χώρας. Σύμφωνα με τα στοιχεία, 7 – 10 Έλληνες, από 17 – 24 ετών, παίζουν συστηματικά τζόγο online. Σε αυτή την κατηγορία είμαστε πρωταθλητές στην Ε.Ε. Πριν από 15 χρόνια στην Ελλάδα, λειτουργούσε νόμιμα μόνο ΜΙΑ εταιρεία τυχερών παιχνιδιών. Σήμερα, το 2026 οι αδειοδοτημένες στοιχηματικές εταιρείες ξεπερνούν τις 20! Δηλαδή, έχουμε 20 εταιρείες για 10.000.000 κατοίκους. Σε online συμμετοχή είμαστε από τις πρώτες χώρες παγκοσμίως. Πέρσι για παράδειγμα, ποντάραμε σχεδόν 17 δις ευρώ (!) σε τυχερά παιχνίδια. Δηλαδή, 44 εκατομμύρια ευρώ την ημέρα ή 2 εκατομ. ευρώ την ώρα»! Παρουσιάζοντας τα στοιχεία της λειτουργίας του προγράμματος στη Θεσσαλία, σημείωσε ότι μέσα σε δέκα χρόνια έχουν υποστηριχθεί περισσότεροι από 1.500 πολίτες με προβλήματα εξάρτησης και μέλη των οικογενειών τους, ενώ μόνο το 2025 οι υπηρεσίες του προγράμματος παρασχέθηκαν σε 176 ανθρώπους που αναζήτησαν ψυχοκοινωνική υποστήριξη και σε περισσότερους από 100 πολίτες που συμμετείχαν σε δράσεις ενημέρωσης και εκπαίδευσης. Ο κ. Λαϊνάς υπογράμμισε ότι το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας του ΑΠΘ αποτελεί τη μοναδική κρατική πρόταση απεξάρτησης στη χώρα που αξιοποιεί συστηματικά τις πρακτικές της αυτοβοήθειας και της αλληλοβοήθειας, λειτουργώντας από το 2001 στη Θεσσαλονίκη, ενώ στη Λάρισα συμπληρώνει ήδη έντεκα χρόνια παρουσίας.